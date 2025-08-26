Lirik dan Chord Lagu Religi Opick Terangkanlah: Makna & Fakta Menarik

Ilustrasi(Tangkapan layar)

LAGU Terangkanlah karya Opick, atau dikenal juga sebagai Khusnul Khotimah, adalah salah satu lagu religi yang sangat populer di Indonesia. Dengan lirik yang penuh makna dan melodi yang menyentuh hati, lagu ini sering diputar di bulan Ramadan atau acara keagamaan. Artikel ini menyajikan lirik lagu religi Opick Terangkanlah, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar atau sekadar menikmati pesan spiritualnya!

Lirik Lagu Religi Opick Terangkanlah (Khusnul Khotimah)

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Terangkanlah yang mengajak kita merenung tentang kematian dan pentingnya menjalani hidup di jalan yang benar:

Bila masa telah tiada Kereta kencana datang tiba-tiba Air mata dalam duka Tak merubah ceritanya Hanya hening dan berjuta tanya Dalam resah dalam pasrah Terangkanlah, terangkanlah Hati yang mengeluh saat hilang arah Detik waktu yang memburu Detik yang tak pernah kembali padaMu Terangilah jiwa yang berkabut Langkah penuh dosa Hanya padaMu kumengadu Terangkanlah, terangkanlah Jiwa yang berkabut langkah penuh dosa Bila masa telah tiada Kereta kencana datang tiba-tiba Terangilah, terangilah Bimbing kami dalam langkah Ampunilah, maafkanlah Dosa hidup sebelum di akhir masa Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnul khatimah Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnul khatimah

Lirik ini menggambarkan perjalanan spiritual seseorang yang memohon petunjuk dan ampunan dari Allah agar mendapatkan akhir hidup yang baik (husnul khotimah).

Chord Gitar Lagu Terangkanlah – Opick

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti, cocok untuk pemula. Kamu bisa menggunakan capo di fret ke-3 agar sesuai dengan nada asli lagu.

[Intro] Am.. Am.. [Verse] Am E Bila masa tlah tiada.. E Am Kereta kencana datang tiba-tiba.. Dm Am Airmata.. dalam duka.. Dm Am Tak merubah ceritanya Dm Am Hanya hening.. dan berjuta tanya E Am Dalam resah dalam pasrah.. [Chorus] Am E Terangkanlah.. terangkanlah.. E Am Hati yang mengeluh saat hilang arah Am E Detik waktu yang memburu E Am Detik yang tak pernah kembali padaMu.. Dm Am Terangilah.. terangilah.. Dm Am Bimbing kami dalam langkah Dm Am Ampunilah.. maafkanlah.. E Am Dosa hidup sebelum di akhir masa [Reff] Am E Ya Allah biha ya Allah biha E Am Ya Allah bi khusnul khotimah Am E Ya Allah biha ya Allah biha E Am Ya Allah bi khusnul khotimah

Chord ini sederhana dan mudah dihafal. Cobalah mainkan sambil menyanyikan lirik lagu religi Opick Terangkanlah untuk merasakan suasana spiritualnya!

Fakta Menarik di Balik Lagu Terangkanlah

Lagu Terangkanlah bukan hanya sekadar lagu religi, tetapi juga memiliki cerita dan makna mendalam. Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini:

1. Bagian dari Album Ya Rahman

Lagu ini dirilis pada tahun 2007 sebagai bagian dari album Ya Rahman. Album ini juga berisi lagu-lagu religi populer lainnya seperti Rapuh dan Assalamualaikum.

2. Viral karena “Eta Terangkanlah”

Penggalan lirik “Eta terangkanlah” sempat viral di media sosial karena sering diparodikan. Meski begitu, lirik aslinya sangat serius, mengajak pendengar untuk merenung tentang kematian yang bisa datang kapan saja.

3. Soundtrack Sinetron Azab

Terangkanlah menjadi soundtrack sinetron Azab, yang membuatnya semakin dikenal luas. Liriknya yang penuh makna cocok dengan tema sinetron tentang pelajaran hidup dan akhirat.

4. Pesan Spiritual yang Mendalam

Lagu ini mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan dan kematian tak bisa dihindari. Opick ingin mengajak pendengar untuk selalu memohon petunjuk dan ampunan agar hidup berakhir dengan baik.

5. Karya Opick yang Konsisten

Opick, dengan nama asli Aunur Rofiq Lil Firdaus, dikenal sebagai penyanyi religi yang konsisten menghasilkan karya bermakna. Lagu-lagu seperti Tombo Ati dan Rapuh juga menunjukkan ciri khasnya dalam menyampaikan pesan spiritual melalui musik pop.

Tips Memainkan dan Menikmati Lagu Ini

Untuk menikmati lirik lagu religi Opick Terangkanlah dan chordnya, berikut beberapa tips:

Latihan Gitar: Gunakan metronom untuk menjaga tempo saat memainkan chord. Lagu ini memiliki ritme yang tenang, jadi fokus pada perasaan saat memetik.

Gunakan metronom untuk menjaga tempo saat memainkan chord. Lagu ini memiliki ritme yang tenang, jadi fokus pada perasaan saat memetik. Nyanyikan dengan Hati: Liriknya penuh makna, jadi nyanyikan dengan penuh penghayatan untuk merasakan pesan spiritualnya.

Liriknya penuh makna, jadi nyanyikan dengan penuh penghayatan untuk merasakan pesan spiritualnya. Acara Keagamaan: Lagu ini cocok dinyanyikan di acara seperti pengajian atau peringatan hari besar Islam.

Lagu ini cocok dinyanyikan di acara seperti pengajian atau peringatan hari besar Islam. Tonton Video Resmi: Cari video klip resmi di YouTube untuk mendengar dinamika asli lagu ini.

Kesimpulan

Lirik lagu religi Opick Terangkanlah dan chord gitarnya menawarkan pengalaman musik yang menyentuh hati sekaligus mudah dimainkan. Dengan pesan spiritual tentang kematian dan permohonan ampunan, lagu ini cocok untuk menemani momen refleksi. Fakta di balik lagu ini, seperti popularitasnya sebagai soundtrack sinetron dan viralnya penggalan lirik, menambah daya tariknya.