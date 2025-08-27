Chord dan Lirik Ulah Ceurik - Detty Kurnia: Makna dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Ulah Ceurik adalah salah satu karya legendaris dari penyanyi pop Sunda, Detty Kurnia. Lagu ini sangat populer di kalangan pecinta musik Sunda karena liriknya yang penuh makna dan melodinya yang menyentuh hati. Artikel ini akan membahas lirik Ulah Ceurik, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar atau sekadar ingin tahu lebih dalam tentang lagu ini!

Lirik Lagu Ulah Ceurik - Detty Kurnia

Berikut adalah lirik Ulah Ceurik yang penuh dengan pesan tentang keikhlasan dalam menghadapi perpisahan:

Cag didieu, cag semet dieu Lalakon cinta nu urang Teb antebkeun, tong diguar deui Carita cinta nu peugat Najan kagandrung sagunung Najan duriat sajagat Kadeudeuh nu nyanggreud pageuh Akhirna urang papisah-pisah Rek ka saha, rek ka urang mana Geura milari gentosna Cig ka kidul, cig ka kaler Kulon ngetan moal nyaram Tos teu aya kakaitan Antara urang duaan Lain anjeun, lain abdi Urang geus lain-lainna, lain Ulah ceurik, tong diceungceurikan Tarimakeun janten duda Abdi pasrah jadi randa Da kieu geuning kuduna Urang teu bisa, kumaha? Ulah ceurik, tong diceungceurikan Wayahna urang papegat Najan hate masih beurat Pileuleuyan-pileuleuyan Hampura, abdi hampura

Lirik ini menceritakan tentang perpisahan yang harus diterima dengan ikhlas, meski hati masih terasa berat. Kata "Ulah Ceurik" berarti "Jangan Menangis" dalam bahasa Indonesia, mengajak pendengar untuk tetap kuat menghadapi takdir.

Baca juga : Ulah Ceurik Detty Kurnia: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Balik Lagu

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord gitar Ulah Ceurik dalam nada dasar Bm yang sederhana dan cocok untuk pemula:

[Intro] G Bm C Bm G Bm C Bm [Verse] Bm Em Cag didieu cag semet dieu G Bm Lalakon cinta nu urang Bm Em Teb antebkeun tong diguar deui G Bm Carita cinta nu peugat G Najan kagandrung sagunung G Najan duriat sajagat G Kadeudeuh nu nyanggret pageuh Bm Ahirna urang papisah Bm Pisah [Chorus] G Bm G Bm Ulah ceurik tong di ceungceurikan G Tarimakeun janten duda Em Bm Neng pasrah jadi randa Em Bm Da gening kieu kuduna urang teu bisa kumaha G Bm G Bm Ulah ceurik tong di ceungceurikan

Chord ini mudah diikuti, bahkan untuk pemula. Kamu bisa memainkan lagu ini dengan gitar akustik untuk suasana yang lebih syahdu.

Ulah Ceurik bukan sekadar lagu galau, tetapi juga memiliki makna budaya yang mendalam. Lagu ini mengajarkan tentang pentingnya menerima takdir dengan lapang dada, terutama dalam konteks perpisahan atau perceraian. Meski penuh dengan emosi, lagu ini mengingatkan kita untuk tetap move on dan mencari jalan baru dalam hidup. Lirik seperti "Rek ka saha, rek ka urang mana, geura milari gentosna" menggambarkan dorongan untuk mencari pengganti atau harapan baru setelah perpisahan.

Fakta Menarik di Balik Lagu Ulah Ceurik

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang membuatnya begitu istimewa:

Pencipta Lagu : Lagu ini diciptakan oleh Yana Kermit dan Oon B, dua musisi besar dalam dunia musik Sunda.

: Lagu ini diciptakan oleh Yana Kermit dan Oon B, dua musisi besar dalam dunia musik Sunda. Detty Kurnia dan Darso : Detty Kurnia sering berduet dengan Darso, penyanyi Sunda legendaris, dan Ulah Ceurik menjadi salah satu hits mereka pada era 1970-1990.

: Detty Kurnia sering berduet dengan Darso, penyanyi Sunda legendaris, dan menjadi salah satu hits mereka pada era 1970-1990. Warisan Budaya : Lagu ini sering diputar di acara-acara budaya Sunda dan menjadi lagu wajib bagi pecinta musik tradisional.

: Lagu ini sering diputar di acara-acara budaya Sunda dan menjadi lagu wajib bagi pecinta musik tradisional. Panggung Internasional : Detty Kurnia pernah membawakan lagu-lagu Sunda, termasuk Ulah Ceurik , di Expo 70 di Jepang, memperkenalkan musik Sunda ke dunia.

: Detty Kurnia pernah membawakan lagu-lagu Sunda, termasuk , di Expo 70 di Jepang, memperkenalkan musik Sunda ke dunia. Kisah Detty Kurnia : Sayangnya, Detty Kurnia meninggal dunia pada 20 April 2010 karena kanker payudara. Namun, karyanya seperti Ulah Ceurik dan Mawar Bodas tetap abadi.

: Sayangnya, Detty Kurnia meninggal dunia pada 20 April 2010 karena kanker payudara. Namun, karyanya seperti dan Mawar Bodas tetap abadi. Cover Lagu: Selain Detty Kurnia, lagu ini juga dicover oleh penyanyi Sunda lain seperti Darso, Fanny Sabila, dan Azmy Z.

Fakta-fakta ini menambah kedalaman lagu Ulah Ceurik dan menunjukkan betapa lagu ini bukan hanya hiburan, tetapi juga bagian dari warisan budaya Sunda.

Mengapa Lagu Ini Masih Populer?

Ulah Ceurik tetap digemari hingga kini karena liriknya yang relate dengan banyak orang, terutama mereka yang sedang mengalami patah hati atau perpisahan. Melodi yang lembut dan chord yang sederhana membuat lagu ini mudah dinyanyikan dan dimainkan. Selain itu, pesan filosofis tentang keikhlasan dan ketabahan membuat lagu ini relevan di segala zaman.

Kesimpulan

Lagu Ulah Ceurik oleh Detty Kurnia adalah perpaduan sempurna antara keindahan musik Sunda dan makna yang mendalam. Dengan lirik Ulah Ceurik yang penuh emosi, chord gitar yang mudah, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini wajib masuk playlist kamu.