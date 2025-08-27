Lirik Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo dan Artinya: Makna Patah Hati Minang

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo adalah salah satu lagu Minang yang populer, dinyanyikan oleh David Iztambul dan Fauzana. Liriknya yang penuh emosi menceritakan kisah patah hati dan rasa malu karena kegagalan pernikahan. Artikel ini akan membahas lirik lagu Lah Manyuruak Tampak Juo dan artinya dalam bahasa Indonesia, serta makna di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin tahu lebih dalam tentang lagu ini!

Arti dan Makna Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo

Judul Lah Manyuruak Tampak Juo dalam bahasa Minang berarti "Sudah Sembunyi Tapi Kelihatan Juga" dalam bahasa Indonesia. Lagu ini menggambarkan perasaan malu seseorang yang ditinggalkan pasangannya menjelang pernikahan, padahal undangan sudah disebar. Dalam budaya Minangkabau, pernikahan adalah acara besar yang melibatkan keluarga dan masyarakat, sehingga kegagalan ini terasa sangat memalukan. Lirik lagu ini penuh dengan emosi, mencerminkan kekecewaan dan luka hati.

Lirik Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lagu Lah Manyuruak Tampak Juo dan artinya dalam bahasa Indonesia agar kamu lebih memahami ceritanya:

Batinggakan malu diak sayang, ka diri denai ko

(Ditinggalkan malu, adik sayang, pada diriku ini)

(Ditinggalkan malu, adik sayang, pada diriku ini) Lah mahituang hari, babilang jo jari

(Sudah menghitung hari, berbilang dengan jari)

(Sudah menghitung hari, berbilang dengan jari) Adiak kini mamutuih cinto

(Adik kini memutuskan cinta)

(Adik kini memutuskan cinta) Undangan alek lah tabuek sayang, palaminan alah tapasan

(Undangan pesta sudah disebar, sayang, pernikahan sudah dipesan)

(Undangan pesta sudah disebar, sayang, pernikahan sudah dipesan) Adiak sampai hati pamainkan denai, malu kamano ka denai bao

(Adik sampai hati mempermainkan diriku, malu ke mana ku bawa)

Reff:

Lah manyuruak tapi nan tampak juo

(Sudah sembunyi tapi kelihatan juga)

(Sudah sembunyi tapi kelihatan juga) Sagalo mato mamandang denai

(Semua mata memandangku)

(Semua mata memandangku) Antah ibo antah gunjiang nan tibo

(Entah iba, entah cemooh yang datang)

(Entah iba, entah cemooh yang datang) Nan jaleh hati denai taibo

(Yang jelas hatiku terluka)

(Yang jelas hatiku terluka) Sampai hati adiak ka denai, babaliak ka cinto partamo

(Sampai hati adik padaku, kembali ke cinta pertamamu)

(Sampai hati adik padaku, kembali ke cinta pertamamu) Lah jaleh hati masih ka urang, manga dulu denai adiak tarimo

(Jelas hatimu masih untuk orang lain, mengapa dulu kau terima aku)

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu ini menjadi viral di media sosial seperti TikTok dan Instagram karena liriknya yang menyentuh dan melodi yang mudah diingat. Ditulis oleh Ajhay Pasma, lagu ini menangkap esensi budaya Minangkabau dengan cerita yang relate, terutama bagi mereka yang pernah mengalami patah hati. Versi duet David Iztambul dan Fauzana juga menambah daya tarik lagu ini.

Fakta Menarik tentang Lah Manyuruak Tampak Juo

Viral di Media Sosial: Lagu ini booming di TikTok karena liriknya yang emosional.

Lagu ini booming di TikTok karena liriknya yang emosional. Penyanyi Berbakat: David Iztambul, dengan nama asli Sri David Hendra, sudah aktif di dunia musik Minang sejak 2014.

David Iztambul, dengan nama asli Sri David Hendra, sudah aktif di dunia musik Minang sejak 2014. Rilis 2021: Lagu ini dirilis pada 28 Oktober 2021 dan langsung disukai penggemar musik Minang.

Cara Menyanyikan Lagu Ini

Untuk menyanyikan lagu ini, fokus pada emosi lirik agar pesan patah hatinya tersampaikan. Gunakan nada lembut di bagian verse dan lebih kuat di reff untuk menonjolkan rasa sakit hati. Jika kamu ingin memainkan dengan gitar, gunakan chord dasar seperti A, E, dan D dengan capo di fret 3 untuk pemula.

Kesimpulan

Lirik lagu Lah Manyuruak Tampak Juo dan artinya menghadirkan cerita patah hati yang dalam dan kaya akan nilai budaya Minang. Dengan melodi yang indah dan lirik yang emosional, lagu ini cocok untuk kamu yang suka musik daerah dengan makna mendalam.