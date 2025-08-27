Lirik Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo dan Artinya: Makna Patah Hati Minang

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo adalah salah satu lagu Minang yang populer, dinyanyikan oleh David Iztambul dan Fauzana. Liriknya yang penuh emosi menceritakan kisah patah hati dan rasa malu karena kegagalan pernikahan. Artikel ini akan membahas lirik lagu Lah Manyuruak Tampak Juo dan artinya dalam bahasa Indonesia, serta makna di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin tahu lebih dalam tentang lagu ini!
Judul Lah Manyuruak Tampak Juo dalam bahasa Minang berarti "Sudah Sembunyi Tapi Kelihatan Juga" dalam bahasa Indonesia. Lagu ini menggambarkan perasaan malu seseorang yang ditinggalkan pasangannya menjelang pernikahan, padahal undangan sudah disebar. Dalam budaya Minangkabau, pernikahan adalah acara besar yang melibatkan keluarga dan masyarakat, sehingga kegagalan ini terasa sangat memalukan. Lirik lagu ini penuh dengan emosi, mencerminkan kekecewaan dan luka hati.
Berikut adalah lirik lagu Lah Manyuruak Tampak Juo dan artinya dalam bahasa Indonesia agar kamu lebih memahami ceritanya:
Reff:
Lagu ini menjadi viral di media sosial seperti TikTok dan Instagram karena liriknya yang menyentuh dan melodi yang mudah diingat. Ditulis oleh Ajhay Pasma, lagu ini menangkap esensi budaya Minangkabau dengan cerita yang relate, terutama bagi mereka yang pernah mengalami patah hati. Versi duet David Iztambul dan Fauzana juga menambah daya tarik lagu ini.
Untuk menyanyikan lagu ini, fokus pada emosi lirik agar pesan patah hatinya tersampaikan. Gunakan nada lembut di bagian verse dan lebih kuat di reff untuk menonjolkan rasa sakit hati. Jika kamu ingin memainkan dengan gitar, gunakan chord dasar seperti A, E, dan D dengan capo di fret 3 untuk pemula.
Lirik lagu Lah Manyuruak Tampak Juo dan artinya menghadirkan cerita patah hati yang dalam dan kaya akan nilai budaya Minang. Dengan melodi yang indah dan lirik yang emosional, lagu ini cocok untuk kamu yang suka musik daerah dengan makna mendalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved