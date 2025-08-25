Lirik Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo David Iztambul, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

David Iztambul(Instagram)

Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo karya David Iztambul adalah salah satu lagu Minang yang sangat populer, terutama di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Dengan lirik yang menyentuh dan melodi yang mudah diingat, lagu ini berhasil menarik perhatian pecinta musik Indonesia. Artikel ini akan membahas lirik lagu Lah Manyuruak Tampak Juo artinya, chord gitar, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin menyanyikan atau memainkan lagu ini!

Arti dan Makna Lirik Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo

Lah Manyuruak Tampak Juo dalam bahasa Minang berarti "Sudah Sembunyi Tapi Kelihatan Juga" dalam bahasa Indonesia. Lagu ini menceritakan kisah dramatis tentang kegagalan pernikahan di budaya Minangkabau. Liriknya menggambarkan rasa malu seseorang yang ditinggalkan pasangannya setelah undangan pernikahan disebar, namun perasaan itu tidak bisa disembunyikan karena orang-orang terus membicarakannya. Lagu ini sarat dengan emosi, mencerminkan kekecewaan dan rasa sakit hati.

Berikut adalah lirik lengkap lagu ini beserta terjemahannya agar kamu lebih memahami maknanya.

Lirik Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo dan Terjemahan

Batinggakan malu diak sayang Ka diri denai koLah mahituang hari Babilang jo jari Adiak kini mamutuih cinto (Ditinggalkan malu, adik sayang Pada diriku ini Sudah menghitung hari Berbilang dengan jari Adik kini memutuskan cinta) Undangan alek lah tabuek sayang Palaminan alah tapasan Adiak sampai hati Pamainkan denai Malu kamano ka denai bao (Undangan pesta sudah disebar, sayang Pernikahan sudah dipesan Adik sampai hati Mempermainkan diriku Malu ke mana ku bawa) Reff: Lah manyuruak tapi nan tampak juo Sagalo mato mamandang denai Antah ibo antah gunjiang nan tibo Nan jaleh hati denai taibo (Sudah sembunyi tapi kelihatan juga Semua mata memandangku Entah iba, entah cemooh yang datang Yang jelas hatiku terluka) Sampai hati adiak ka denai Babaliak ka cinto partamo Lah jaleh hati masih ka urang Manga dulu denai adiak tarimo (Sampai hati adik padaku Kembali ke cinta pertamamu Jelas hatimu masih untuk orang lain Mengapa dulu kau terima aku)

Lirik ini mencerminkan budaya Minang yang kaya akan nilai-nilai sosial, di mana pernikahan adalah peristiwa besar yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Kegagalan pernikahan menjadi sumber rasa malu yang mendalam, sebagaimana digambarkan dalam lagu ini.

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti. Chord ini menggunakan capo di fret 3 untuk mempermudah pemula.

Capo: fret 3 [Intro] A A A E D A E A D A E A E A [Verse] A Batinggakan malu diak sayang A E Ka diri denai ko D Lah mahituang hari A Babilang jo jari E A Adiak kini mamutuih cinto A Undangan alek lah tabuek sayang A E Palaminan alah tapasan D A Adiak sampai hati pamainkan denai E A Malu kamano ka denai bao [Chorus] A Lah manyuruak tapi nan tampak juo A E Sagalo mato mamandang denai D A Antah ibo antah gunjiang nan tibo E A E Nan jaleh hati denai taibo A Sampai hati adiak ka denai A E Babaliak ka cinto partamo D A Lah jaleh hati masih ka urang E A Manga dulu denai adiak tarimo [Outro] D A E A D A E A

Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci dasar seperti A, E, dan D. Pastikan gitar kamu sudah disetel dengan benar sebelum memainkan lagu ini!

Fakta Menarik di Balik Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang membuatnya begitu istimewa:

Populer di Media Sosial: Lagu ini menjadi viral di TikTok dan Instagram karena liriknya yang relate dengan banyak orang, terutama yang pernah mengalami patah hati.

Lagu ini menjadi viral di TikTok dan Instagram karena liriknya yang relate dengan banyak orang, terutama yang pernah mengalami patah hati. Penyanyi Berbakat: David Iztambul, dengan nama asli Sri David Hendra, adalah penyanyi Minang yang sudah malang melintang di dunia musik sejak 2014. Suaranya yang khas membuat lagu ini semakin emosional.

David Iztambul, dengan nama asli Sri David Hendra, adalah penyanyi Minang yang sudah malang melintang di dunia musik sejak 2014. Suaranya yang khas membuat lagu ini semakin emosional. Kolaborasi dengan Fauzana: Versi duet dengan penyanyi Minang terkenal Fauzana juga sangat populer, menambah daya tarik lagu ini.

Versi duet dengan penyanyi Minang terkenal Fauzana juga sangat populer, menambah daya tarik lagu ini. Lirik oleh Ajhay Pasma: Lirik lagu ini ditulis oleh Ajhay Pasma, yang berhasil menangkap esensi budaya Minang dalam cerita yang menyentuh hati.

Lirik lagu ini ditulis oleh Ajhay Pasma, yang berhasil menangkap esensi budaya Minang dalam cerita yang menyentuh hati. Dirilis pada 2021: Lagu ini resmi dirilis pada 28 Oktober 2021 di YouTube dan langsung mendapat sambutan hangat dari penggemar musik Minang.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Lah Manyuruak Tampak Juo berhasil mencuri hati pendengar karena kombinasi melodi yang indah dan lirik yang penuh makna. Tema patah hati dan rasa malu yang universal membuat lagu ini mudah diterima oleh berbagai kalangan, tidak hanya masyarakat Minang. Selain itu, penggunaan bahasa Minang yang kaya akan emosi memberikan nuansa autentik yang sulit dilupakan.

Cara Memainkan Lagu Ini dengan Gitar

Untuk memainkan lagu ini, pastikan kamu sudah menguasai chord dasar seperti A, E, dan D. Gunakan capo di fret 3 untuk menyesuaikan nada dengan vokalmu. Latihan strumming dengan pola sederhana seperti D-DU-UDU akan membuat lagu ini terdengar lebih alami. Jika kamu pemula, cobalah mainkan perlahan sambil mengikuti lirik untuk menangkap ritmenya.

Kesimpulan

Lah Manyuruak Tampak Juo adalah lagu Minang yang tidak hanya indah secara musikal, tetapi juga kaya akan makna budaya dan emosi. Dengan lirik yang menyentuh, chord gitar yang mudah, dan cerita yang relate, lagu ini layak menjadi salah satu favorit pecinta musik Indonesia. Semoga artikel ini membantu kamu memahami lirik lagu Lah Manyuruak Tampak Juo artinya, chord, dan fakta di baliknya. Ayo, ambil gitar dan nyanyikan lagu ini sekarang!