Kumpulan Trik Mass Effect PS3 Lengkap

MASS Effect PS3 adalah versi game Mass Effect yang dirilis untuk konsol PlayStation 3, bagian dari seri RPG aksi terkenal yang dikembangkan oleh BioWare dan dipublikasikan oleh Electronic Arts.

Mass Effect PS3 merupakan cara pemain PlayStation merasakan salah satu seri RPG sci fi terbaik, dengan cerita mendalam, pilihan moral yang berpengaruh, dan gameplay perpaduan RPG serta shooter yang legendaris.

Berikut Trik Mass Effect PS3

1. Manajemen Squad & Leveling

Selalu atur squad sebelum misi, pilih karakter dengan kemampuan saling melengkapi.

Gunakan squad points bijak, fokuskan pada kemampuan inti terlebih dahulu.

Jangan lupa gunakan Squad Screen untuk mengatur senjata dan armor tim.

2. Eksplorasi Maksimal

Setiap planet punya side mission, jangan langsung fokus ke main quest.

Eksplorasi dengan Mako, meski agak sulit dikendalikan, sering ada item langka tersembunyi.

Gunakan Survey di galaksi untuk mendapatkan resources tambahan.

3. Sistem Dialog & Moral

Pilih Paragon atau Renegade secara konsisten agar dapat poin maksimal.

Beberapa keputusan dialog memengaruhi cerita & hubungan dengan kru.

Poin moral tertentu membuka pilihan dialog eksklusif yang sangat berguna.

4. Pertarungan & Senjata

Jangan hanya mengandalkan assault rifle, coba kombinasikan senjata sesuai situasi.

Gunakan Biotic atau Tech Powers secara aktif misalnya Lift untuk musuh berat, Overload untuk hancurkan shield.

Cari senjata dengan Heat Sink Upgrade agar tidak cepat overheating.

5. Upgrade & Equipment

Rutin cek toko di Citadel atau markas lainnya.

Simpan Omni Gel untuk membuka pintu atau peti terkunci.

Upgrade armor & mods sesuai playstyle misalnya shield boost untuk bertahan lama, atau ammo type untuk damage spesifik.

6. Saving & Load

Gunakan Manual Save sebelum masuk area baru, bisa mengulang kalau keputusan salah.

Simpan di beberapa slot berbeda untuk mengantisipasi keputusan besar dalam cerita.

7. Tips Tambahan

Perhatikan heat management pada senjata.

Jangan abaikan side quest dengan NPC, beberapa berhubungan dengan cerita di Mass Effect 2 dan 3.

Bawa selalu Squad balance: misalnya Shepard, Tali, dan Liara.

Di PS3 biasanya tersedia Mass Effect Trilogy Edition, jadi keputusanmu di game pertama bisa dibawa ke Mass Effect 2 dan 3. (Z-4)