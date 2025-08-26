Chord dan Lirik Lagu Something I Need - OneRepublic: Makna dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Something I Need dari OneRepublic adalah salah satu lagu pop rock yang penuh makna dan emosi. Dirilis pada 25 Agustus 2013 sebagai single ketiga dari album Native, lagu ini berhasil mencuri hati penggemar dengan melodi yang catchy dan lirik yang romantis. Artikel ini akan membahas chord, lirik, makna, dan fakta menarik di balik lagu ini, cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini di gitar atau sekadar menikmati ceritanya.

Chord Lagu Something I Need - OneRepublic

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan Something I Need di gitar. Chord ini cukup sederhana, cocok untuk pemula yang ingin mencoba memainkan lagu ini.

[Intro] C G Am F [Verse 1] C G I had a dream the other night Am F About how we only get one life C G Woke me up right after two Am F Stayed awake and stared at you [Chorus] C G And if I get to meet you, will you make it right Am F Cause you're something I need, something I need C G In this world full of people, there's one killing me Am F And if we only die once, I wanna die with you

Chord di atas menggunakan kunci dasar C, G, Am, dan F, yang mudah diikuti. Pastikan kamu menyetel gitar dengan benar sebelum memainkan lagu ini!

Lirik Lagu Something I Need - OneRepublic

Berikut adalah lirik lengkap dari Something I Need yang ditulis oleh vokalis OneRepublic, Ryan Tedder, bersama produser Benny Blanco:

I had a dream the other night

About how we only get one life

Woke me up right after two

Stayed awake and stared at you

So I wouldn't lose my mind And I had the week that came from hell

And yes I know that you could tell

But you're like the net under the ledge

When I go flying off the edge

You go flying off as well And if I get to meet you, will you make it right

Cause you're something I need, something I need

In this world full of people, there's one killing me

And if we only die once, I wanna die with you

Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang menemukan cinta sejati dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama orang tersebut. Emosional, bukan?

Makna di Balik Lagu Something I Need

Lagu Something I Need bercerita tentang seorang pria yang menemukan sosok wanita yang menjadi segalanya baginya. Liriknya mengungkapkan perasaan mendalam tentang betapa berharganya cinta sejati dalam hidup yang singkat ini. Menurut Ryan Tedder, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi dan keinginan untuk menemukan seseorang yang membuat hidup terasa lengkap. Baris seperti "And if we only die once, I wanna die with you" menunjukkan komitmen kuat untuk bersama pasangan dalam suka dan duka.

Fakta Menarik di Balik Lagu Something I Need

Keberhasilan Komersial: Lagu ini mencapai posisi keenam di tangga lagu Australia dan mendapat sertifikasi 3x platinum karena terjual lebih dari 210.000 kopi. Di Selandia Baru, lagu ini berada di posisi keempat dan tersertifikasi emas.

Proses Kreatif: Ditulis oleh Ryan Tedder dan Benny Blanco, lagu ini dibuat dengan pendekatan sederhana namun penuh emosi, menggabungkan melodi pop dengan elemen rock khas OneRepublic.

Nominasi: Something I Need pernah dinominasikan untuk World Music Award sebagai World's Best Song, menunjukkan popularitasnya di kancah internasional.

Tema Universal: Lagu ini resonan dengan banyak pendengar karena temanya yang universal tentang cinta dan kebersamaan, membuatnya sering dipilih sebagai lagu pernikahan atau momen romantis.

Tips Memainkan Chord Something I Need

Untuk memainkan Something I Need dengan baik, coba ikuti tips berikut:

Gunakan Capo: Jika suara kamu lebih cocok di nada yang berbeda, gunakan capo di fret kedua untuk menyesuaikan nada tanpa mengubah bentuk chord. Fokus pada Ritme: Lagu ini memiliki ritme yang lembut namun dinamis. Coba mainkan dengan strumming pattern sederhana seperti D-DU-UDU. Emosikan: Tambahkan perasaan saat menyanyi, terutama pada bagian chorus, untuk menangkap esensi romantis lagu ini.

Kesimpulan

Something I Need adalah lagu yang indah dari OneRepublic, menggabungkan lirik penuh makna, melodi yang mudah diingat, dan chord yang ramah untuk pemula. Baik kamu ingin memainkan lagu ini di gitar atau hanya ingin menikmati cerita di baliknya, lagu ini pasti akan menyentuh hati.