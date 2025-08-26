Chord dan Lirik Lagu Something I Need - OneRepublic: Makna dan Fakta Menarik

Headline
Lagu Something I Need dari OneRepublic adalah salah satu lagu pop rock yang penuh makna dan emosi. Dirilis pada 25 Agustus 2013 sebagai single ketiga dari album Native, lagu ini berhasil mencuri hati penggemar dengan melodi yang catchy dan lirik yang romantis. Artikel ini akan membahas chord, lirik, makna, dan fakta menarik di balik lagu ini, cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini di gitar atau sekadar menikmati ceritanya.
Berikut adalah chord dasar untuk memainkan Something I Need di gitar. Chord ini cukup sederhana, cocok untuk pemula yang ingin mencoba memainkan lagu ini.
[Intro] C G Am F [Verse 1] C G I had a dream the other night Am F About how we only get one life C G Woke me up right after two Am F Stayed awake and stared at you [Chorus] C G And if I get to meet you, will you make it right Am F Cause you're something I need, something I need C G In this world full of people, there's one killing me Am F And if we only die once, I wanna die with you
Chord di atas menggunakan kunci dasar C, G, Am, dan F, yang mudah diikuti. Pastikan kamu menyetel gitar dengan benar sebelum memainkan lagu ini!
Berikut adalah lirik lengkap dari Something I Need yang ditulis oleh vokalis OneRepublic, Ryan Tedder, bersama produser Benny Blanco:
I had a dream the other night
About how we only get one life
Woke me up right after two
Stayed awake and stared at you
So I wouldn't lose my mind
And I had the week that came from hell
And yes I know that you could tell
But you're like the net under the ledge
When I go flying off the edge
You go flying off as well
And if I get to meet you, will you make it right
Cause you're something I need, something I need
In this world full of people, there's one killing me
And if we only die once, I wanna die with you
Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang menemukan cinta sejati dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama orang tersebut. Emosional, bukan?
Lagu Something I Need bercerita tentang seorang pria yang menemukan sosok wanita yang menjadi segalanya baginya. Liriknya mengungkapkan perasaan mendalam tentang betapa berharganya cinta sejati dalam hidup yang singkat ini. Menurut Ryan Tedder, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi dan keinginan untuk menemukan seseorang yang membuat hidup terasa lengkap. Baris seperti "And if we only die once, I wanna die with you" menunjukkan komitmen kuat untuk bersama pasangan dalam suka dan duka.
Untuk memainkan Something I Need dengan baik, coba ikuti tips berikut:
Something I Need adalah lagu yang indah dari OneRepublic, menggabungkan lirik penuh makna, melodi yang mudah diingat, dan chord yang ramah untuk pemula. Baik kamu ingin memainkan lagu ini di gitar atau hanya ingin menikmati cerita di baliknya, lagu ini pasti akan menyentuh hati.
