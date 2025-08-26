Chord dan Lirik Lagu Nasida Ria - Surga di Telapak Kaki Ibu, Plus Fakta Menarik!

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Surga di Telapak Kaki Ibu dari Nasida Ria adalah salah satu lagu religi yang sangat populer di Indonesia. Liriknya yang menyentuh hati dan nada yang syahdu membuat lagu ini sering dinyanyikan, terutama saat bulan Ramadhan atau Hari Ibu. Artikel ini akan membahas lirik lagu Nasida Ria Surga di Telapak Kaki Ibu, chord gitar untuk memainkannya, dan fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak!

Lirik Lagu Nasida Ria - Surga di Telapak Kaki Ibu

Berikut adalah lirik lengkap lagu Surga di Telapak Kaki Ibu yang dinyanyikan oleh grup kasidah Nasida Ria:

Ibu... Ibu kaulah wanita yang mulia Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah Ibu kaulah wanita yang mulia Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah Kau mengandung melahirkan Menyusui mengasuh dan merawat Lalu membesarkan putra-putrimu Ibu Ibu kaulah wanita yang mulia Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah [Reff] Lautan kasih sayang Pada setiap insan Mataharinya alam Sebagai perumpamaan Dunia isinya belumlah sepadan Sebagai balasan ibumu melahirkan Doanya terkabulkan keramat di dunia Kutuknya kenyataan jangan coba durhaka Syurganya Tuhanmu di bawah kakinya Ridhanya Ibumu ridha Tuhan jua Wahai jangan jadi anak durhaka Ibu kaulah wanita yang mulia Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah

Lirik ini menggambarkan betapa besar jasa seorang ibu. Lagu ini mengajak kita untuk selalu menghormati dan berbakti kepada ibu, karena ridha ibu adalah ridha Tuhan.

Chord Gitar Lagu Surga di Telapak Kaki Ibu

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:

[Intro] Em D C Em [Verse] Em D C Em Ibu... Ibu kaulah wanita yang mulia Em D C B Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah Em D C Em Ibu kaulah wanita yang mulia Em D C B Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah [Chorus] Am Em Lautan kasih sayang Am Em Pada setiap insan Am Em Mataharinya alam D C Sebagai perumpamaan Am Em Dunia isinya belumlah sepadan D C Sebagai balasan ibumu melahirkan

Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci dasar seperti Em, D, C, dan Am. Cobalah mainkan dengan tempo lambat agar lebih mudah mengikuti nadanya.

Fakta Menarik di Balik Lagu Surga di Telapak Kaki Ibu

Lagu Surga di Telapak Kaki Ibu bukan hanya sekadar lagu religi, tetapi juga memiliki makna mendalam dan sejarah yang menarik. Berikut beberapa fakta tentang lagu ini:

Inspirasi dari Hadits: Lagu ini terinspirasi dari hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini mengacu pada pentingnya berbakti kepada ibu.

Lagu ini terinspirasi dari hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini mengacu pada pentingnya berbakti kepada ibu. Ciptaan H. Abd Hamid HM: Lagu ini diciptakan oleh H. Abd Hamid HM dan dinyanyikan oleh Hj. Afuwah dalam album Group Putri Nasida Ria Vol.20.

Populer di Bulan Ramadhan: Lagu ini sering diputar di masjid-masjid atau acara keagamaan, terutama saat Ramadhan, karena pesan moralnya yang kuat.

Lagu ini sering diputar di masjid-masjid atau acara keagamaan, terutama saat Ramadhan, karena pesan moralnya yang kuat. Penerimaan Penghargaan: Nasida Ria, sebagai grup kasidah legendaris, berhasil mempopulerkan lagu ini hingga meraih sejumlah penghargaan di Indonesia.

Mengapa Lagu Ini Begitu Menyentuh?

Lirik lagu Nasida Ria Surga di Telapak Kaki Ibu menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Kata-kata seperti “lautan kasih sayang” dan “mataharinya alam” menggambarkan cinta ibu yang tak terbatas. Lagu ini juga mengingatkan kita untuk tidak durhaka kepada ibu, karena doa dan ridha ibu sangat penting dalam kehidupan.

Cara Memainkan Lagu Ini dengan Gitar

Untuk memainkan lagu ini, pastikan gitar kamu sudah disetem dengan benar. Gunakan capo di fret kedua jika ingin menyesuaikan nada dengan suara penyanyi aslinya. Mainkan chord dengan ritme yang lembut untuk menonjolkan nuansa religi lagu ini. Jika kamu pemula, latihan perlahan dengan metronom akan sangat membantu.

Kesimpulan

Lagu Surga di Telapak Kaki Ibu dari Nasida Ria adalah karya yang indah dan penuh makna. Dengan lirik yang menyentuh dan chord yang mudah dimainkan, lagu ini cocok untuk dinyanyikan atau dimainkan bersama keluarga. Jangan lupa untuk selalu menghormati ibu, karena surga ada di telapak