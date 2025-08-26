Lirik Lagu Tiara Raffa Affar: Menggamit Kenangan Zaman Persekolahan & Chord

Headline
Lagu Tiara yang dinyanyikan Raffa Affar menjadi viral di TikTok karena liriknya yang penuh emosi dan melodi yang menyentuh. Lagu ini sebenarnya adalah cover dari lagu asli milik band Malaysia, Kris, yang rilis pada tahun 1991. Dengan lirik "Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan", lagu ini mengisahkan cinta yang penuh rindu namun terhalang oleh perbedaan nasib. Artikel ini akan membahas lirik, chord gitar, dan fakta menarik di balik lagu ini!
Berikut adalah lirik lengkap lagu Tiara yang dinyanyikan oleh Raffa Affar. Lirik ini mudah dihafal dan cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar.
Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam Di malam pesta, engkau bisikkan kata azimat di telinga Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata Engkau jauh meniti puncak menara gading Yang menjanjikan hidup sempurna Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan Jika kau bertemu aku begini Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Di penjara, terkurung, terhukum, hanya bertemankan sepi Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh, Tiara, pedihnya Dapatkah kau merasakan? Oh, Tiara, pedihnya Dapatkah kau merasakan?
Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dalam nada dasar Em yang mudah untuk pemula.
[Intro] Em B Em B Em D Am Em C B Em [Verse 1] Em B Tiara.. menggamit kenangan zaman persekolahan B Em Tiara.. ku mimpi kita bersanding atas kayangan E E7 Am Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam Em B Di malam pesta.. engkau bisikkan C B Kata azimat.. di telinga [Verse 2] Em B Kita.. terpaksa berpisah untuk mencari arah B Em Kita.. dipukul ombak hidup alam yang nyata E E7 Am Engkau jauh meniti puncak menara gading Em B Yang menjanjikan.. hidup sempurna C D Tapi aku hanya.. tunduk ke bumi B Hidup tertekan [Chorus] E E7 Am Jika.. kau bertemu aku begini C B Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Em Am Di penjara.. terkurung terhukum D G Hanya.. bertemankan sepi Am Em Bisakah.. kau menghargai C D Em Cintaku.. yang suci.. ini Am Em Oh Tiara.. pedihnya B Em Dapatkah kau merasakan
Lagu Tiara bukan hanya sekadar lagu galau, tapi punya cerita mendalam di baliknya. Berikut beberapa fakta menarik:
Agar lebih mudah menyanyikan lagu Tiara, cobalah tips berikut:
Lagu Tiara oleh Raffa Affar adalah lagu yang penuh emosi dan mudah diingat, terutama dengan lirik ikonik "Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan". Dengan chord yang sederhana dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin bermain gitar atau sekadar bernyanyi. Fakta di balik lagu ini juga menambah kedalaman maknanya, membuatnya semakin istimewa.
