Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Lirik Lagu Tiara Raffa Affar: Menggamit Kenangan Zaman Persekolahan & Chord

Irvan Sihombing
26/8/2025 22:05
Lirik Lagu Tiara Raffa Affar: Menggamit Kenangan Zaman Persekolahan & Chord
Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Tiara yang dinyanyikan Raffa Affar menjadi viral di TikTok karena liriknya yang penuh emosi dan melodi yang menyentuh. Lagu ini sebenarnya adalah cover dari lagu asli milik band Malaysia, Kris, yang rilis pada tahun 1991. Dengan lirik "Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan", lagu ini mengisahkan cinta yang penuh rindu namun terhalang oleh perbedaan nasib. Artikel ini akan membahas lirik, chord gitar, dan fakta menarik di balik lagu ini!

Lirik Lagu Tiara - Raffa Affar

Berikut adalah lirik lengkap lagu Tiara yang dinyanyikan oleh Raffa Affar. Lirik ini mudah dihafal dan cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar.

Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan
Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan
Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam
Di malam pesta, engkau bisikkan kata azimat di telinga
Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah
Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata
Engkau jauh meniti puncak menara gading
Yang menjanjikan hidup sempurna
Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan
Jika kau bertemu aku begini
Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi
Di penjara, terkurung, terhukum, hanya bertemankan sepi
Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini?
Oh, Tiara, pedihnya
Dapatkah kau merasakan?
Oh, Tiara, pedihnya
Dapatkah kau merasakan?

Chord Gitar Lagu Tiara - Raffa Affar

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dalam nada dasar Em yang mudah untuk pemula.

[Intro]
Em B Em B Em D Am Em C B Em
[Verse 1]
Em                      B
Tiara.. menggamit kenangan zaman persekolahan
B                       Em
Tiara.. ku mimpi kita bersanding atas kayangan
E         E7       Am
Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam
Em           B
Di malam pesta.. engkau bisikkan
C             B
Kata azimat.. di telinga

[Verse 2]
Em                      B
Kita.. terpaksa berpisah untuk mencari arah
B                       Em
Kita.. dipukul ombak hidup alam yang nyata
E         E7       Am
Engkau jauh meniti puncak menara gading
Em           B
Yang menjanjikan.. hidup sempurna
C             D
Tapi aku hanya.. tunduk ke bumi
B
Hidup tertekan

[Chorus]
E         E7       Am
Jika.. kau bertemu aku begini
C                     B
Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi
Em        Am
Di penjara.. terkurung terhukum
D         G
Hanya.. bertemankan sepi
Am        Em
Bisakah.. kau menghargai
C         D         Em
Cintaku.. yang suci.. ini
Am        Em
Oh Tiara.. pedihnya
B         Em
Dapatkah kau merasakan

Fakta Menarik di Balik Lagu Tiara

Lagu Tiara bukan hanya sekadar lagu galau, tapi punya cerita mendalam di baliknya. Berikut beberapa fakta menarik:

  • Asal Lagu: Lagu ini pertama kali dibawakan oleh band Malaysia, Kris, pada tahun 1991 dengan genre pop rock. Versi Raffa Affar hadir dengan aransemen yang lebih lembut dan mendayu, membuatnya terasa lebih emosional.
  • Viral di TikTok: Raffa Affar merilis cover ini pada Mei 2022, dan lagu ini langsung meledak di TikTok karena lirik "Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan" yang relate dengan banyak orang.
  • Makna Lirik: Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang merindukan cinta masa lalunya. Namun, ia merasa rendah diri karena nasibnya jauh berbeda dengan sang pujaan hati yang sukses, seperti digambarkan dalam lirik "Engkau jauh meniti puncak menara gading".
  • Pencipta Lagu: Lagu ini ditulis oleh M. Nasir, seorang musisi legendaris dari Malaysia, yang dikenal dengan karya-karyanya yang penuh makna.

Tips Menyanyikan Lagu Tiara

Agar lebih mudah menyanyikan lagu Tiara, cobalah tips berikut:

  1. Hafal Lirik: Dengarkan lagu ini berulang-ulang untuk menghafal lirik "Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan" dan bagian lainnya.
  2. Latihan Chord: Gunakan capo di fret kedua jika chord Em terasa sulit, agar lebih mudah dimainkan.
  3. Ekspresi Emosi: Lagu ini penuh perasaan, jadi nyanyikan dengan hati untuk menyampaikan rasa rindu dan sedihnya.
  4. Karaoke Bersama: Ajak teman untuk karaoke, karena lagu ini seru dinyanyikan bareng!

Kesimpulan

Lagu Tiara oleh Raffa Affar adalah lagu yang penuh emosi dan mudah diingat, terutama dengan lirik ikonik "Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan". Dengan chord yang sederhana dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin bermain gitar atau sekadar bernyanyi. Fakta di balik lagu ini juga menambah kedalaman maknanya, membuatnya semakin istimewa.



