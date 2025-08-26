Lirik Lagu Tiara Raffa Affar: Menggamit Kenangan Zaman Persekolahan & Chord

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Tiara yang dinyanyikan Raffa Affar menjadi viral di TikTok karena liriknya yang penuh emosi dan melodi yang menyentuh. Lagu ini sebenarnya adalah cover dari lagu asli milik band Malaysia, Kris, yang rilis pada tahun 1991. Dengan lirik "Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan", lagu ini mengisahkan cinta yang penuh rindu namun terhalang oleh perbedaan nasib. Artikel ini akan membahas lirik, chord gitar, dan fakta menarik di balik lagu ini!

Lirik Lagu Tiara - Raffa Affar

Berikut adalah lirik lengkap lagu Tiara yang dinyanyikan oleh Raffa Affar. Lirik ini mudah dihafal dan cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar.

Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam Di malam pesta, engkau bisikkan kata azimat di telinga Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata Engkau jauh meniti puncak menara gading Yang menjanjikan hidup sempurna Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan Jika kau bertemu aku begini Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Di penjara, terkurung, terhukum, hanya bertemankan sepi Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh, Tiara, pedihnya Dapatkah kau merasakan? Oh, Tiara, pedihnya Dapatkah kau merasakan?

Chord Gitar Lagu Tiara - Raffa Affar

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dalam nada dasar Em yang mudah untuk pemula.

[Intro] Em B Em B Em D Am Em C B Em [Verse 1] Em B Tiara.. menggamit kenangan zaman persekolahan B Em Tiara.. ku mimpi kita bersanding atas kayangan E E7 Am Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam Em B Di malam pesta.. engkau bisikkan C B Kata azimat.. di telinga [Verse 2] Em B Kita.. terpaksa berpisah untuk mencari arah B Em Kita.. dipukul ombak hidup alam yang nyata E E7 Am Engkau jauh meniti puncak menara gading Em B Yang menjanjikan.. hidup sempurna C D Tapi aku hanya.. tunduk ke bumi B Hidup tertekan [Chorus] E E7 Am Jika.. kau bertemu aku begini C B Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Em Am Di penjara.. terkurung terhukum D G Hanya.. bertemankan sepi Am Em Bisakah.. kau menghargai C D Em Cintaku.. yang suci.. ini Am Em Oh Tiara.. pedihnya B Em Dapatkah kau merasakan

Fakta Menarik di Balik Lagu Tiara

Lagu Tiara bukan hanya sekadar lagu galau, tapi punya cerita mendalam di baliknya. Berikut beberapa fakta menarik:

Asal Lagu : Lagu ini pertama kali dibawakan oleh band Malaysia, Kris, pada tahun 1991 dengan genre pop rock. Versi Raffa Affar hadir dengan aransemen yang lebih lembut dan mendayu, membuatnya terasa lebih emosional.

Viral di TikTok : Raffa Affar merilis cover ini pada Mei 2022, dan lagu ini langsung meledak di TikTok karena lirik "Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan" yang relate dengan banyak orang.

: Raffa Affar merilis cover ini pada Mei 2022, dan lagu ini langsung meledak di TikTok karena lirik yang relate dengan banyak orang. Makna Lirik : Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang merindukan cinta masa lalunya. Namun, ia merasa rendah diri karena nasibnya jauh berbeda dengan sang pujaan hati yang sukses, seperti digambarkan dalam lirik "Engkau jauh meniti puncak menara gading" .

: Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang merindukan cinta masa lalunya. Namun, ia merasa rendah diri karena nasibnya jauh berbeda dengan sang pujaan hati yang sukses, seperti digambarkan dalam lirik . Pencipta Lagu: Lagu ini ditulis oleh M. Nasir, seorang musisi legendaris dari Malaysia, yang dikenal dengan karya-karyanya yang penuh makna.

Tips Menyanyikan Lagu Tiara

Agar lebih mudah menyanyikan lagu Tiara, cobalah tips berikut:

Hafal Lirik: Dengarkan lagu ini berulang-ulang untuk menghafal lirik "Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan" dan bagian lainnya. Latihan Chord: Gunakan capo di fret kedua jika chord Em terasa sulit, agar lebih mudah dimainkan. Ekspresi Emosi: Lagu ini penuh perasaan, jadi nyanyikan dengan hati untuk menyampaikan rasa rindu dan sedihnya. Karaoke Bersama: Ajak teman untuk karaoke, karena lagu ini seru dinyanyikan bareng!

Kesimpulan

Lagu Tiara oleh Raffa Affar adalah lagu yang penuh emosi dan mudah diingat, terutama dengan lirik ikonik "Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan". Dengan chord yang sederhana dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin bermain gitar atau sekadar bernyanyi. Fakta di balik lagu ini juga menambah kedalaman maknanya, membuatnya semakin istimewa.