Makna Lagu Less Than Zero - The Weeknd: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Tangkapan layar)

LAGU Less Than Zero dari The Weeknd adalah salah satu karya emosional dalam album Dawn FM yang dirilis pada Januari 2022. Lagu ini menyentuh hati pendengar dengan lirik penuh makna dan melodi yang adiktif. Dalam artikel ini, kita akan membahas makna lagu Less Than Zero, liriknya, chord gitar untuk memainkannya, dan fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin mendalami lagu ini!

Makna Lagu Less Than Zero: Kisah Emosional tentang Penyesalan

Makna lagu Less Than Zero berkisah tentang penyesalan dan rasa rendah diri dalam sebuah hubungan. The Weeknd, atau Abel Tesfaye, menceritakan bagaimana ia merasa "kurang dari nol" di mata mantan kekasihnya. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang pernah menjadi pahlawan bagi pasangannya, tetapi kini merasa tidak berarti karena kegagalan atau kesalahan di masa lalu. Dengan nuansa pop disko, lagu ini berhasil menyampaikan emosi yang dalam dengan cara yang mudah dipahami.

Lirik Lagu Less Than Zero dan Terjemahannya

Berikut adalah sebagian lirik lagu Less Than Zero beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia agar kamu lebih memahami maknanya:

Remember I was your hero, yeah

I'd wear your heart like a symbol

I couldn't save you from my darkest truth of all

I know I'll always be less than zero Terjemahan:

Ingat aku pernah jadi pahlawanmu, ya

Aku memakai hatimu seperti simbol

Aku tak bisa menyelamatkanmu dari kebenaran tergelapku

Aku tahu aku akan selalu kurang dari nol

Lirik ini menunjukkan kerapuhan emosional dan perasaan tidak berharga yang dirasakan narator. Kata-kata seperti "less than zero" menjadi inti dari lagu, mencerminkan perasaan rendah diri yang mendalam.

Chord Gitar Less Than Zero

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar sederhana untuk Less Than Zero. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah diikuti:

[Intro] C G Am F [Verse] C G Remember I was your hero, yeah Am F I'd wear your heart like a symbol C G I couldn't save you from my darkest truth Am F I know I'll always be less than zero [Chorus] C G Oh, yeah, I'm running, I'm running Am F From the zero, zero

Chord ini menggunakan progresi dasar yang mencerminkan nuansa melankolis lagu. Pastikan kamu menyesuaikan strumming dengan ritme pop disko yang upbeat!

Fakta Menarik di Balik Lagu Less Than Zero

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Less Than Zero yang membuat lagu ini semakin spesial:

Bagian dari Album Dawn FM: Lagu ini adalah trek ke-15 dari album Dawn FM , yang mengusung konsep seperti stasiun radio dengan narasi tentang kematian dan refleksi hidup.

Lagu ini adalah trek ke-15 dari album , yang mengusung konsep seperti stasiun radio dengan narasi tentang kematian dan refleksi hidup. Kesuksesan Komersial: Lagu ini masuk ke Billboard Hot 100 di posisi ke-53 pada Januari 2022 dan telah ditonton lebih dari 6 juta kali di YouTube hingga Oktober 2022.

Lagu ini masuk ke Billboard Hot 100 di posisi ke-53 pada Januari 2022 dan telah ditonton lebih dari 6 juta kali di YouTube hingga Oktober 2022. Kolaborasi Produksi: Lagu ini diproduksi oleh Max Martin dan Oscar Holter, dua produser kenamaan yang juga bekerja untuk hits The Weeknd lainnya seperti Blinding Lights .

Lagu ini diproduksi oleh Max Martin dan Oscar Holter, dua produser kenamaan yang juga bekerja untuk hits The Weeknd lainnya seperti . Inspirasi Pribadi: Abel Tesfaye dikabarkan mengambil inspirasi dari pengalaman pribadinya, terutama hubungan yang penuh konflik emosional, untuk menciptakan lirik yang autentik.

Tips Memainkan Chord Less Than Zero

Untuk pemula, cobalah mainkan chord di atas dengan tempo lambat terlebih dahulu. Gunakan metronom untuk menjaga ritme, dan perhatikan transisi antara chord C ke G yang membutuhkan perpindahan jari yang cepat. Jika kamu ingin menambahkan nuansa seperti aslinya, coba gunakan capo di fret kedua untuk menyesuaikan nada dengan vokal The Weeknd.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Makna lagu Less Than Zero yang relatable membuatnya mudah diterima oleh pendengar. Banyak orang pernah merasa tidak cukup baik dalam suatu hubungan, dan lagu ini menangkap emosi tersebut dengan sempurna. Ditambah dengan produksi musik yang apik dan vokal khas The Weeknd, lagu ini menjadi favorit di kalangan penggemar musik pop dan R&B.

Kesimpulan

Less Than Zero adalah lagu yang tidak hanya enak didengar, tetapi juga kaya akan emosi dan makna. Dengan lirik yang menyentuh, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi salah satu favoritmu. Cobalah mainkan chordnya, resapi maknanya, dan nikmati perjalanan emosional bersama The Weeknd!