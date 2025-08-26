Makna Lagu Moonstruck ENHYPEN: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Tangkapan layar)

LAGU Moonstruck dari ENHYPEN adalah salah satu lagu romantis yang mencuri hati penggemar. Dirilis pada 12 Juli 2024 sebagai bagian dari album Romance: Untold, lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang magis dan memukau. Dalam artikel ini, kita akan membahas makna lagu Moonstruck ENHYPEN, liriknya, chord gitar untuk memainkannya, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Yuk, simak!

Makna Lagu Moonstruck ENHYPEN

Lagu Moonstruck menceritakan tentang seseorang yang terpesona dan jatuh cinta secara mendalam, seperti tersihir oleh cahaya bulan. Istilah "moonstruck" sendiri berarti tergila-gila karena cinta, seolah-olah bulan memengaruhi emosi seseorang. Lagu ini menggambarkan perasaan kagum dan kerinduan yang kuat terhadap pasangan, dengan nuansa romantis yang dibalut imaji alam seperti bulan dan bintang. Liriknya menciptakan suasana magis, di mana cinta terasa seperti petualangan di karpet ajaib atau tarian di bawah sinar bulan.

Tema Cinta dan Keajaiban

Dalam Moonstruck, ENHYPEN menggunakan metafora seperti "dalbit arae you and I" (di bawah sinar bulan, kamu dan aku) untuk menunjukkan keintiman dua orang yang saling mencinta. Lagu ini juga menekankan keinginan untuk menikmati momen kecil bersama, seperti dalam frasa "we can take it slow," yang mengajak untuk menghargai setiap detik dalam hubungan.

Lirik Lagu Moonstruck ENHYPEN dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lagu Moonstruck lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu kamu memahami makna lagu Moonstruck ENHYPEN lebih dalam:

[Intro] Mm, yeahYou got me moonstruck (Kau buatku terpesona) [Verse 1] Eodumeuro muldeun i sungan (Saat gelap ini datang) Nagwoneuro let me take you (Biarkan aku membawamu ke surga) Deureonaneun gureum dwiui dal (Di balik awan, bulan bersinar) Dochwidwae neon naege jeomjeom, baby (Kau semakin membuatku terhanyut, sayang) Won't you let me in? dulmanui secret (Maukah kau membiarkanku masuk? Rahasia kita berdua) Geobuhaji mothal ikkeullim, oh, oh (Daya tarik yang tak bisa kutolak) [Pre-Chorus] Dalbit arae you and I (Di bawah sinar bulan, kamu dan aku) Taeyangeun behind the night (Matahari berada di balik malam) Yeongwoni doel oneul bam (Malam ini akan abadi) Chumeul chumyeo chwihaegaji all night long, oh (Berdansa dan terhanyut sepanjang malam) [Chorus] Just the two of us (Hanya kita berdua) Gipeojyeo ganeun moonstruck (Terpesona lebih dalam) Oh, you make me go (Oh, kau membuatku) Crazy over you, you, baby (Tergila-gila padamu, sayang) Let me hold you close (Biarkan aku memelukmu erat) Tteooreun dal geu wiro i bameul nara (Terbang di atas bulan yang terbit malam ini) Crazy over you, you, baby (Tergila-gila padamu, sayang) [Verse 2] Heunnallineun brown hair (Rambut coklat yang berkibar) Banjjagineun byeol sairo fly (Terbang di antara bintang yang berkilau) Kkumman gateun magic carpet ridin' (Seperti karpet ajaib dalam mimpi) Baby, now you're in my blood (Sayang, kini kau ada dalam darahku)

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord sederhana yang bisa digunakan. Chord ini cocok untuk pemula dan menggunakan kunci dasar Em:

[Intro] Em Bm C Am [Verse 1] Em Eodumeuro muldeun i sungan Bm Nagwoneuro let me take you C Deureonaneun gureum dwiui dal Am Dochwidwae neon naege jeomjeom, baby Em Won't you let me in? dulmanui secret Bm C Am Geobuhaji mothal ikkeullim, oh, oh [Pre-Chorus] Em Dalbit arae you and I Bm Taeyangeun behind the night C Yeongwoni doel oneul bam Am Chumeul chumyeo chwihaegaji all night long, oh [Chorus] EmJ ust the two of us Bm Gipeojyeo ganeun moonstruck C Oh, you make me go Am Crazy over you, you, baby Em Let me hold you close Bm Tteooreun dal geu wiro i bameul nara C Am Crazy over you, you, baby

Chord ini dapat dimainkan tanpa capo, tetapi jika ingin menyesuaikan nada, kamu bisa menggunakan capo pada fret tertentu sesuai kebutuhan.

Fakta Menarik di Balik Lagu Moonstruck ENHYPEN

Selain lirik dan melodinya yang memikat, ada beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang membuatnya semakin istimewa:

Bagian dari Album Romance: Untold : Moonstruck adalah lagu pembuka dari album kedua ENHYPEN yang dirilis pada Juli 2024. Album ini mengeksplorasi berbagai sisi cinta, dan Moonstruck menjadi representasi cinta yang penuh keajaiban.

: adalah lagu pembuka dari album kedua ENHYPEN yang dirilis pada Juli 2024. Album ini mengeksplorasi berbagai sisi cinta, dan menjadi representasi cinta yang penuh keajaiban. Popularitas di YouTube : Video lirik Moonstruck telah ditonton lebih dari satu juta kali di YouTube sejak dirilis, menunjukkan antusiasme penggemar yang besar.

: Video lirik telah ditonton lebih dari satu juta kali di YouTube sejak dirilis, menunjukkan antusiasme penggemar yang besar. Inspirasi dari Bulan : Judul "Moonstruck" terinspirasi dari kepercayaan kuno bahwa bulan dapat memengaruhi emosi dan perilaku seseorang, terutama dalam hal cinta.

: Judul "Moonstruck" terinspirasi dari kepercayaan kuno bahwa bulan dapat memengaruhi emosi dan perilaku seseorang, terutama dalam hal cinta. Kolaborasi Kreatif: Lagu ini diciptakan oleh tim produser BELIFT LAB, yang dikenal dengan kemampuan mereka menciptakan lagu-lagu K-pop dengan nuansa emosional dan puitis.

Mengapa Lagu Ini Begitu Disukai?

Moonstruck berhasil memikat hati penggemar karena perpaduan melodinya yang lembut dan lirik yang penuh perasaan. Lagu ini juga mencerminkan gaya khas ENHYPEN, yang sering menggabungkan elemen romantis dengan imajinasi yang kaya. Frasa seperti "crazy over you" dan "magic carpet ridin'" membuat pendengar merasa seperti sedang menjalani petualangan cinta yang magis.

Kesimpulan

Lagu Moonstruck dari ENHYPEN bukan hanya sekadar lagu, tetapi juga sebuah cerita cinta yang penuh dengan keajaiban dan emosi. Dengan lirik yang romantis, chord gitar yang mudah dimainkan, dan makna yang mendalam, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin merasakan pesona cinta di bawah sinar bulan.