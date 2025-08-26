Ilustrasi(Tangkapan layar)

LAGU I'll Be There For You dari Bon Jovi adalah salah satu hits legendaris dari album New Jersey (1988). Lagu ini tidak hanya menyentuh hati dengan melodi rock-nya, tetapi juga membawa makna mendalam tentang cinta dan penyesalan. Artikel ini akan mengupas tuntas makna lagu I'll Be There For You, lirik lengkap, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk penggemar Bon Jovi dan pemula yang ingin memainkan lagunya!

Makna Lagu I'll Be There For You

Makna lagu I'll Be There For You bercerita tentang seseorang yang menyesali kesalahan dalam hubungan cinta. Penyanyi (diperankan oleh Jon Bon Jovi) merasa bersalah karena sering absen di momen penting pasangannya, seperti ulang tahun atau saat pasangannya sedang bahagia maupun sedih. Dalam liriknya, ia berjanji untuk selalu ada, bahkan rela melakukan apa saja demi cinta sejatinya, seperti "mencuri matahari dari langit". Lagu ini menggambarkan perjuangan untuk memperbaiki hubungan yang retak dan komitmen untuk setia.

Lirik seperti "I'll be there for you, these five words I swear to you" menunjukkan janji tulus untuk tidak mengulangi kesalahan. Lagu ini resonan dengan banyak orang karena temanya yang universal: cinta, penyesalan, dan harapan untuk kesempatan kedua.

Lirik Lagu I'll Be There For You - Bon Jovi

Berikut adalah lirik lengkap lagu I'll Be There For You beserta terjemahan singkat untuk membantu memahami makna lagu I'll Be There For You:

[Verse 1] I guess this time you're really leaving Kukira kali ini kau benar-benar pergi I heard your suitcase say goodbye Kudengar kopermu mengucapkan selamat tinggal Well as my broken heart lies bleeding Saat hatiku yang hancur terbaring berdarah You say true love is suicide Kau bilang cinta sejati adalah bunuh diri [Chorus ]I'll be there for you, these five words I swear to you Aku akan ada untukmu, lima kata ini ku bersumpah When you breathe I want to be the air for you Saat kau bernapas, aku ingin jadi udara untukmu I'll be there for you Aku akan ada untukmu I'd live and I'd die for you Aku hidup dan mati untukmu I'd steal the sun from the sky for you Aku akan mencuri matahari dari langit untukmu Words can't say what love can do Kata-kata tak bisa ungkapkan apa yang cinta lakukan I'll be there for you Aku akan ada untukmu [Verse 2] I know you know we've had some good times Kau tahu kita pernah punya saat-saat indah Now they have their own hiding place Kini mereka bersembunyi di tempatnya sendiri Well I can promise you tomorrow Aku bisa menjanjikan hari esok But I can't buy back yesterday Tapi aku tak bisa membeli kembali kemarin

Lirik ini mencerminkan emosi yang kuat dan penuh makna, menjadikan lagu ini salah satu balada rock terbaik dari Bon Jovi.

Chord Gitar I'll Be There For You

Bagi yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar sederhana dalam kunci D Major, cocok untuk pemula:

[Intro] D [Verse] Em G D I guess this time you're really leaving Em G D I heard your suitcase say goodbye Em G D Well as my broken heart lies bleeding Em G D You say true love, it's suicide [Chorus] D I'll be there for you Bm These five words I swear to you G When you breathe I want to be the air for you A C G D I'll be there for you D I'd live and I'd die for you Bm Steal the sun from the sky for you G Words can't say what a love can do A C G D I'll be there for you

Chord ini menggunakan kunci dasar yang mudah diikuti. Pastikan untuk menyesuaikan ritme dengan tempo lagu agar terdengar lebih alami.

Fakta Menarik di Balik Lagu I'll Be There For You

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang menambah kedalaman makna lagu I'll Be There For You:

Dirilis pada 1988 : Lagu ini adalah bagian dari album New Jersey dan menjadi salah satu dari dua single nomor satu di Billboard Hot 100, bersama dengan "Bad Medicine".

: Lagu ini adalah bagian dari album New Jersey dan menjadi salah satu dari dua single nomor satu di Billboard Hot 100, bersama dengan "Bad Medicine". Ditulis oleh Jon Bon Jovi dan Richie Sambora : Kolaborasi ini menghasilkan lirik yang emosional dan melodi yang kuat, dengan solo gitar ikonik dari Sambora.

: Kolaborasi ini menghasilkan lirik yang emosional dan melodi yang kuat, dengan solo gitar ikonik dari Sambora. Inspirasi Pribadi : Konon, Jon Bon Jovi dan Richie Sambora menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadi mereka dalam hubungan, menambah keaslian emosi dalam lagu.

: Konon, Jon Bon Jovi dan Richie Sambora menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadi mereka dalam hubungan, menambah keaslian emosi dalam lagu. Video Musik Ikonik : Video musik lagu ini menampilkan gaya rock 80-an dengan rambut besar dan penampilan panggung yang enerjik, yang kini menjadi nostalgia bagi penggemar.

: Video musik lagu ini menampilkan gaya rock 80-an dengan rambut besar dan penampilan panggung yang enerjik, yang kini menjadi nostalgia bagi penggemar. Pernah Dinyanyikan oleh Richie Sambora: Di beberapa konser, Richie Sambora mengambil alih vokal utama, memberikan nuansa berbeda pada lagu ini.

Mengapa Lagu Ini Tetap Populer?

Makna lagu I'll Be There For You yang emosional membuatnya relevan hingga kini. Lagu ini sering dipilih untuk momen romantis, seperti pernikahan atau dedikasi cinta, karena liriknya yang tulus. Selain itu, melodi rock yang kuat dan solo gitar yang ikonik membuatnya mudah diingat. Lagu ini juga sering di-cover oleh musisi lain, membuktikan daya tariknya yang abadi.

Kesimpulan

I'll Be There For You adalah lebih dari sekadar lagu rock; ini adalah cerita tentang cinta, penyesalan, dan komitmen. Dengan lirik yang menyentuh, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini wajib dicoba oleh penggemar musik dan pemain gitar pemula. Jadi, ambil gitar Anda, pelajari chord-nya, dan rasakan makna lagu I'll Be There For You yang mendalam!