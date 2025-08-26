11 Rekomendasi Film Tayang September 2025, Lengkap dengan Tanggal Rilis Resmi

Rekomendasi film tayang September 2025.(YouTube)

BULAN September 2025 menjadi bulan yang dinanti pecinta film. Ada banyak judul yang masuk daftar rekomendasi film tayang September 2025, baik dari Hollywood, anime blockbuster, hingga film Indonesia.

Artikel ini hanya menyajikan film yang sudah terkonfirmasi tanggal rilisnya, sehingga bisa jadi referensi akurat sebelum kamu ke bioskop.

Rekomendasi Film Internasional & Anime September 2025

1. The Conjuring: Last Rites

Baca juga : 9 Film yang Tayang di Bioskop XXI Pekan Ini

Tanggal rilis: 5 September 2025

Genre: Horor supranatural

Film ini menjadi penutup saga The Conjuring. Kisah Ed dan Lorraine Warren kembali hadir dengan teror yang lebih mencekam. Wajib ditonton bagi pecinta horor klasik modern.

2. The Long Walk

Tanggal rilis: 12 September 2025

Genre: Thriller / Dystopian

Adaptasi novel Stephen King yang menggambarkan lomba jalan misterius dengan taruhan nyawa. Film ini menjadi salah satu rekomendasi film tayang September 2025 untuk penggemar thriller.

Baca juga : 5 Film Bertema Kemerdekaan Indonesia yang Wajib Ditonton saat 17 Agustus

3. Him

Tanggal rilis: 19 September 2025

Genre: Horor psikologis

Mengangkat kisah gelap dunia olahraga, Him menawarkan pengalaman horor yang berbeda. Cocok bagi yang suka film dengan nuansa misterius dan menegangkan.

4. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

Tanggal rilis: 19 September 2025 (Jepang) & 24 September 2025 (Asia)

Genre: Anime / Action Horror

Anime fenomenal Chainsaw Man hadir di layar lebar dengan arc Reze. Pertarungan penuh aksi ini masuk daftar film paling ditunggu di bulan September 2025.

5. One Battle After Another

Tanggal rilis: 26 September 2025

Genre: Thriller / Action

Disutradarai Paul Thomas Anderson dan dibintangi Leonardo DiCaprio, film ini menjanjikan ketegangan dengan narasi mendalam. Salah satu highlight dari film Hollywood September 2025.

Rekomendasi Film Indonesia September 2025

6. Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah

Tanggal rilis: 4 September 2025

Genre: Drama keluarga

Drama menyentuh tentang konflik keluarga yang sarat emosi.

7. Agape: The Unconditional Love

Tanggal rilis: 4 September 2025

Genre: Drama religi

Mengangkat kisah cinta tanpa syarat dengan nuansa spiritual yang kuat.

8. Menjelang Maghrib 2: Wanita yang Dirantai

Tanggal rilis: 4 September 2025

Genre: Horor mistis

Sekuel film horor lokal yang kembali menghadirkan kengerian dari legenda urban mistis.

9. Sukma

Tanggal rilis: 11 September 2025

Genre: Horor psikologis

Film horor lokal dengan sentuhan psikologi yang digarap serius, menjadikannya salah satu rekomendasi film Indonesia tayang September 2025.

10. Gereja Setan

Tanggal rilis: September 2025 (tanggal spesifik belum diumumkan)

Genre: Horor

Film horor Indonesia yang mengangkat tema klenik dan okultisme.

11. Perempuan Pembawa Sial

Tanggal rilis: September 2025 (tanggal spesifik belum diumumkan)

Genre: Horor

Menghadirkan kisah seram dengan nuansa mistis khas horor Nusantara.

Jadwal Rilis Film Terkonfirmasi September 2025

Tanggal Rilis Judul Film 4 September 2025 Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah, Agape: The Unconditional Love, Menjelang Maghrib 2: Wanita yang Dirantai 5 September 2025 The Conjuring: Last Rites 11 September 2025 Sukma 12 September 2025 The Long Walk 19 September 2025 Him, Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc (Jepang) 24 September 2025 Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc (Asia) 26 September 2025 One Battle After Another September 2025 Gereja Setan, Perempuan Pembawa Sial



Total ada 11 film yang sudah terkonfirmasi tayang September 2025: 5 film internasional/anime dan 6 film Indonesia. Dengan dominasi horor, thriller, dan anime populer, bulan ini menjadi waktu yang tepat untuk berburu tontonan seru di bioskop.

Jika kamu mencari rekomendasi film tayang September 2025, maka judul-judul di atas bisa jadi pilihan utama untuk masuk dalam daftar nontonmu. (Z-10)