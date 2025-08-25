Padahal tidak Sedarah! Berikut Daftar 8 Artis yang Sering Dikira Kembar

Artis disangka saudara.(Dok. MI)

FENOMENA artis yang memiliki wajah sangat mirip hingga dianggap kembar sering jadi bahan pembicaraan publik. Tak jarang, netizen kebingungan membedakan mereka, padahal faktanya sama sekali tidak sedarah.

Berikut daftar artis Indonesia dan mancanegara yang wajahnya mirip bak pinang dibelah dua, meski bukan saudara kandung.

Artis Indonesia yang Sering Dikira Kembar

1. Nagita Slavina dan Gita Gutawa

Nagita Slavina dan Gita Gutawa kerap dianggap mirip, terutama saat tersenyum. Banyak yang mengira mereka saudara, padahal kenyataannya tidak ada hubungan keluarga.

2. Narji (Cagur) dan Shandy Sondoro

Komika Narji dan penyanyi Shandy Sondoro sering disebut kembar oleh netizen. Bahkan, keduanya pernah tampil bersama dalam iklan parodi yang menonjolkan kemiripan wajah mereka.

3. Hesti Purwadinata dan Ayu Hastari

Banyak orang salah mengira Hesti dan Ayu sebagai kakak-adik. Wajah dan gaya mereka memang sulit dibedakan, namun keduanya bukan keluarga.

4. Maya Septha dan Dian Ayu Lestari

Senyum ceria serta aura mirip membuat Maya dan Dian sering disangka kembar. Padahal, mereka hanyalah sesama selebriti.

5. Chelsea Olivia dan Leony Vitria Hartanti

Chelsea dan Leony punya wajah mirip seperti kakak-adik. Walau demikian, mereka tidak memiliki hubungan darah.

6. Cut Tary dan Ersa Mayori

Bersahabat sejak SMP, Cut Tary dan Ersa punya kemiripan wajah yang bikin orang sering salah sangka bahwa mereka saudara kembar.

7. Raisa dan Rebecca Tamara

Paras cantik Raisa sering membuat publik menghubungkannya dengan Rebecca Tamara. Netizen bahkan mengira mereka saudara kandung.

8. Jessica Iskandar dan Ana Octarina

Jessica Iskandar dan Ana Octarina sering dianggap mirip. Publik menyebut mereka cocok disebut kakak-adik kembar, padahal tidak sedarah.

Artis Internasional dengan Wajah Mirip tapi Tak Bersaudara

Fenomena artis mirip ini juga terjadi di Hollywood dan dunia internasional. Beberapa contoh populer antara lain:

Bryce Dallas Howard & Jessica Chastain Amy Adams & Isla Fisher Katy Perry & Zooey Deschanel Hunter Schafer & Alex Consani

Saking miripnya, mereka kerap ditukar identitasnya, baik oleh fans maupun media internasional.

Fenomena "Separated at Birth" atau Doppelgänger

Dalam budaya pop, istilah “Separated at Birth” atau doppelgänger merujuk pada dua orang yang wajahnya mirip persis, seolah kembar, meski tidak memiliki hubungan darah. Fenomena ini sering jadi sorotan di dunia hiburan, terutama di kalangan artis dan selebriti.

Kesimpulan

Banyak artis yang sering dikira kembar karena kemiripan wajah, baik di Indonesia maupun mancanegara. Mulai dari Nagita Slavina - Gita Gutawa hingga Katy Perry - Zooey Deschanel, mereka semua membuktikan bahwa wajah mirip tidak selalu berarti sedarah.(Z-10)