Padahal tidak Sedarah! Berikut Daftar 8 Artis yang Sering Dikira Kembar

Headline
FENOMENA artis yang memiliki wajah sangat mirip hingga dianggap kembar sering jadi bahan pembicaraan publik. Tak jarang, netizen kebingungan membedakan mereka, padahal faktanya sama sekali tidak sedarah.
Berikut daftar artis Indonesia dan mancanegara yang wajahnya mirip bak pinang dibelah dua, meski bukan saudara kandung.
Nagita Slavina dan Gita Gutawa kerap dianggap mirip, terutama saat tersenyum. Banyak yang mengira mereka saudara, padahal kenyataannya tidak ada hubungan keluarga.
Komika Narji dan penyanyi Shandy Sondoro sering disebut kembar oleh netizen. Bahkan, keduanya pernah tampil bersama dalam iklan parodi yang menonjolkan kemiripan wajah mereka.
Banyak orang salah mengira Hesti dan Ayu sebagai kakak-adik. Wajah dan gaya mereka memang sulit dibedakan, namun keduanya bukan keluarga.
Senyum ceria serta aura mirip membuat Maya dan Dian sering disangka kembar. Padahal, mereka hanyalah sesama selebriti.
Chelsea dan Leony punya wajah mirip seperti kakak-adik. Walau demikian, mereka tidak memiliki hubungan darah.
Bersahabat sejak SMP, Cut Tary dan Ersa punya kemiripan wajah yang bikin orang sering salah sangka bahwa mereka saudara kembar.
Paras cantik Raisa sering membuat publik menghubungkannya dengan Rebecca Tamara. Netizen bahkan mengira mereka saudara kandung.
Jessica Iskandar dan Ana Octarina sering dianggap mirip. Publik menyebut mereka cocok disebut kakak-adik kembar, padahal tidak sedarah.
Fenomena artis mirip ini juga terjadi di Hollywood dan dunia internasional. Beberapa contoh populer antara lain:
Saking miripnya, mereka kerap ditukar identitasnya, baik oleh fans maupun media internasional.
Dalam budaya pop, istilah “Separated at Birth” atau doppelgänger merujuk pada dua orang yang wajahnya mirip persis, seolah kembar, meski tidak memiliki hubungan darah. Fenomena ini sering jadi sorotan di dunia hiburan, terutama di kalangan artis dan selebriti.
Banyak artis yang sering dikira kembar karena kemiripan wajah, baik di Indonesia maupun mancanegara. Mulai dari Nagita Slavina - Gita Gutawa hingga Katy Perry - Zooey Deschanel, mereka semua membuktikan bahwa wajah mirip tidak selalu berarti sedarah.(Z-10)
