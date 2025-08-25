13 Trik Quantum Theory PS3 Lengkap

Berikut Trik Quantum Theory PS3(Doc PlayStation)

QUANTUM Theory PS3 adalah game third-person shooter bergenre aksi yang dikembangkan oleh Team Tachyon dan dirilis tahun 2010 untuk PlayStation 3 dan Xbox 360.

Kisahnya mengikuti Sieg Warheit, seorang prajurit yang berusaha menghancurkan sebuah menara raksasa yang dikuasai oleh kekuatan jahat bernama Diablosis.

Berikut Trik Quantum Theory PS3

1. Manfaatkan Cover System

Game ini mirip Gears of War, jadi selalu gunakan tembok, pilar, atau objek lain untuk berlindung dari serangan musuh.

Baca juga : Cheat Quantum Theory PS3 Lengkap

2. Gunakan Sieg dan Filena Secara Bergantian

Sieg: kuat dalam serangan jarak dekat dan senjata berat.

Filena: lincah, bisa dilempar untuk menyerang musuh dari jauh.

3. Lempar Filena dengan Tepat

Saat menghadapi musuh besar atau posisi sulit dijangkau, lempar Filena ke arah mereka untuk melumpuhkan atau melemahkan.

4. Perhatikan Senjata yang Digunakan

Shotgun untuk jarak dekat.

Rifle untuk serangan standar.

Rocket launcher untuk musuh besar atau kelompok.

5. Gunakan Serangan Melee

Ketika musuh terlalu dekat, jangan ragu menggunakan serangan pedang Sieg agar cepat menghabisinya.

6. Headshot Selalu Efektif

Bidik kepala musuh untuk menghemat peluru, karena ammo kadang cukup terbatas.

7. Manfaatkan Lingkungan

Beberapa area bisa dihancurkan untuk menjatuhkan musuh, seperti dinding rapuh atau pilar.

8. Kuasai Fitur Throw & Shoot

Setelah melempar Filena, segera tembak musuh yang sedang dilumpuhkan untuk damage maksimal.

9. Gunakan Timing di Boss Fight

Bos biasanya punya pola serangan tertentu. Tunggu momen mereka membuka pertahanan lalu serang balik.

10. Upgrade dan Cari Senjata Baru

Jangan hanya pakai senjata standar. Beberapa musuh dan area tersembunyi menyediakan senjata kuat.

11. Mainkan Mode Co-op

Jika memungkinkan, mainkan bersama teman. Koordinasi membuat pertarungan lebih mudah dibanding solo.

12. Sabar di Area Menara

Level menara punya musuh bertubi-tubi. Gunakan cover dengan baik dan jangan terburu-buru naik ke atas.

13. Jangan Lupa Checkpoint

Gunakan kesempatan di tiap checkpoint untuk mengatur strategi ulang sebelum lanjut.

Trik ini bisa membantu melewati mode cerita dan melawan bos dengan lebih mudah. (Z-4)