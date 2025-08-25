13 Trik Quantum Theory PS3 Lengkap

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
QUANTUM Theory PS3 adalah game third-person shooter bergenre aksi yang dikembangkan oleh Team Tachyon dan dirilis tahun 2010 untuk PlayStation 3 dan Xbox 360.
Kisahnya mengikuti Sieg Warheit, seorang prajurit yang berusaha menghancurkan sebuah menara raksasa yang dikuasai oleh kekuatan jahat bernama Diablosis.
Game ini mirip Gears of War, jadi selalu gunakan tembok, pilar, atau objek lain untuk berlindung dari serangan musuh.
Saat menghadapi musuh besar atau posisi sulit dijangkau, lempar Filena ke arah mereka untuk melumpuhkan atau melemahkan.
Ketika musuh terlalu dekat, jangan ragu menggunakan serangan pedang Sieg agar cepat menghabisinya.
Bidik kepala musuh untuk menghemat peluru, karena ammo kadang cukup terbatas.
Beberapa area bisa dihancurkan untuk menjatuhkan musuh, seperti dinding rapuh atau pilar.
Setelah melempar Filena, segera tembak musuh yang sedang dilumpuhkan untuk damage maksimal.
Bos biasanya punya pola serangan tertentu. Tunggu momen mereka membuka pertahanan lalu serang balik.
Jangan hanya pakai senjata standar. Beberapa musuh dan area tersembunyi menyediakan senjata kuat.
Jika memungkinkan, mainkan bersama teman. Koordinasi membuat pertarungan lebih mudah dibanding solo.
Level menara punya musuh bertubi-tubi. Gunakan cover dengan baik dan jangan terburu-buru naik ke atas.
Gunakan kesempatan di tiap checkpoint untuk mengatur strategi ulang sebelum lanjut.
Trik ini bisa membantu melewati mode cerita dan melawan bos dengan lebih mudah. (Z-4)
Game ini dikembangkan oleh Team Tachyon dan diterbitkan oleh Tecmo Koei. Sayangnya, tidak ada cheat resmi untuk game Quantum Theory (PS3) yang dapat langsung dimasukkan seperti kode
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved