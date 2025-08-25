Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Davina Karamoy Ultah ke-23, Gayanya yang Sporty Feminin Curi Perhatian

Nike Amelia Sari
25/8/2025 15:14
Davina Karamoy Ultah ke-23, Gayanya yang Sporty Feminin Curi Perhatian
Ilustrasi(Instagram @davinaakaramoy)

AKTRIS Davina Karamoy berulang tahun ke-23. Wanita kalahiran 17 Agustus 2002 ini menggelar pesta dengan gaya sporty. Davina tampak menawan di pesta ulang tahunnya dengan mengenakan gaun putih dipadukan dengan sepatu olahraga.

Ia memakai gaun putih halter-neck yang dipadukan dengan sepatu olahraga sambil memegang raket padel, menciptakan gaya feminin sporty yang sesuai dengan tema padel. 

Pesta ulang tahun Davina yang ke-23 diadakan dengan tema olahraga padel. Olahraga menjadi kegemaran Davina. Selain itu, pada pesta ulang tahun, Davina Karamoy juga ada balon raket padel. "Hello 23," tulisnya di Instagram pribadinya @davinaakaramoy, Jumat (22/8).

Baca juga : Totalitas Davina Karamoy Jadi Fotografer di Film Tak Ingin Usai di Sini

Pesta ulang tahunnya itu dihadiri oleh keluarga dan para sahabat Devina Karamoy.  Melihat unggahan foto pesta ulang Devina, tak sedikit warganet yang memuji kecantikan Devina hingga ada yang mengomentari penampilan Devina. 

"Kue ulang tahunnya Davina Karamoy berhiaskan banyak bola-bola padel," komentar salah seorang warganet. 

"Cantik banget," imbuh lainnya.

"Salfok sama sepatunya atasannya udh gaun tapi ttp cantik," komentar lainnya yang kemudian dibalas oleh Devina dengan," hihi tema nya sporty kak," balasnya. (H-2)



Editor : Indrastuti
