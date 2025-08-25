Study Group: Sinopsis, Daftar Pemain, dan Platform Penayangan Drama Korea Terbaru

Ilustrasi(Dok Ist)

Drama Korea Study Group menjadi salah satu tontonan wajib bagi penggemar drakor bertema sekolah. Diadaptasi dari webtoon populer, drama ini mengusung genre aksi, komedi, dan kehidupan remaja yang seru. Artikel ini akan membahas sinopsis, daftar pemain utama, dan platform tempat Anda bisa menonton Study Group dengan mudah.

Sinopsis Study Group: Kisah Perjuangan Yoon Ga Min

Study Group menceritakan perjuangan Yoon Ga Min, seorang siswa di SMA Teknik Yusung yang dikenal sebagai sekolah dengan reputasi buruk. Meski memiliki penampilan rapi dan wajah polos, Yoon Ga Min selalu berada di peringkat bawah secara akademik. Namun, ia memiliki bakat luar biasa dalam bertarung. Demi mewujudkan mimpinya masuk universitas ternama, Yoon Ga Min membentuk kelompok belajar. Tantangan muncul ketika ia harus menghadapi geng nakal dan perundungan di sekolah. Bersama guru sementara Lee Han Kyung, yang menyimpan rahasia masa lalu, Yoon Ga Min berjuang mempertahankan kelompok belajarnya. Drama ini memadukan aksi seru, komedi ringan, dan emosi mendalam, menjadikannya tontonan yang menghibur.

Daftar Pemain Study Group

Drama Study Group dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat yang menghidupkan karakter-karakter dari webtoon aslinya. Berikut adalah daftar pemain utama:

Hwang Min Hyun sebagai Yoon Ga Min: Siswa kutu buku yang jago bertarung, bertekad meningkatkan prestasi akademiknya.

Han Ji Eun sebagai Lee Han Kyung: Guru sementara yang penuh empati, berusaha membawa perubahan di SMA Yusung.

Cha Woo Min sebagai Pi Han Wool: Ketua geng sekolah yang menjadi rival Yoon Ga Min.

Shin Soo Hyun sebagai Lee Ji Woo: Siswi pemberani yang berkembang menjadi karakter kuat dalam kelompok belajar.

Lee Jong Hyun sebagai Kim Se Hyun: Sahabat Yoon Ga Min yang pintar namun sering dirundung.

sebagai Kim Se Hyun: Sahabat Yoon Ga Min yang pintar namun sering dirundung. Yoon Sang Jung dan Gong Do Yu sebagai pemeran pendukung yang menambah warna cerita.

Dimana Menonton Study Group?

Study Group tayang perdana pada 23 Januari 2025 dan dapat disaksikan di beberapa platform streaming populer. Berikut adalah tempat menontonnya:

TVING : Platform asli penayangan Study Group di Korea Selatan.

Viu : Tersedia dengan subtitle Bahasa Indonesia, tayang setiap Jumat pukul 12.00 WIB dengan dua episode baru per minggu.

Vidio : Menyediakan akses streaming dengan jadwal serupa, tersedia di aplikasi Android dan iOS.

: Menyediakan akses streaming dengan jadwal serupa, tersedia di aplikasi Android dan iOS. Prime Video dan Viki: Pilihan lain untuk penonton internasional dengan subtitle Bahasa Indonesia.

Dengan total 10 episode, masing-masing berdurasi sekitar 50 menit, Study Group dijadwalkan berakhir pada 26 Februari 2025. Pastikan Anda tidak ketinggalan setiap episode yang penuh aksi dan komedi!

Mengapa Study Group Wajib Ditonton?

Study Group menawarkan kombinasi unik antara aksi, komedi, dan drama remaja. Dengan rating IMDb 8.6/10, drama ini berhasil menarik perhatian berkat alur cerita yang dinamis dan akting memukau dari para pemainnya. Cocok untuk Anda yang menyukai kisah inspiratif tentang perjuangan meraih mimpi di tengah tantangan.