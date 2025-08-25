Study Group: Sinopsis, Daftar Pemain, dan Platform Penayangan Drama Korea Terbaru

Headline
Drama Korea Study Group menjadi salah satu tontonan wajib bagi penggemar drakor bertema sekolah. Diadaptasi dari webtoon populer, drama ini mengusung genre aksi, komedi, dan kehidupan remaja yang seru. Artikel ini akan membahas sinopsis, daftar pemain utama, dan platform tempat Anda bisa menonton Study Group dengan mudah.
Study Group menceritakan perjuangan Yoon Ga Min, seorang siswa di SMA Teknik Yusung yang dikenal sebagai sekolah dengan reputasi buruk. Meski memiliki penampilan rapi dan wajah polos, Yoon Ga Min selalu berada di peringkat bawah secara akademik. Namun, ia memiliki bakat luar biasa dalam bertarung. Demi mewujudkan mimpinya masuk universitas ternama, Yoon Ga Min membentuk kelompok belajar. Tantangan muncul ketika ia harus menghadapi geng nakal dan perundungan di sekolah. Bersama guru sementara Lee Han Kyung, yang menyimpan rahasia masa lalu, Yoon Ga Min berjuang mempertahankan kelompok belajarnya. Drama ini memadukan aksi seru, komedi ringan, dan emosi mendalam, menjadikannya tontonan yang menghibur.
Drama Study Group dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat yang menghidupkan karakter-karakter dari webtoon aslinya. Berikut adalah daftar pemain utama:
Study Group tayang perdana pada 23 Januari 2025 dan dapat disaksikan di beberapa platform streaming populer. Berikut adalah tempat menontonnya:
Dengan total 10 episode, masing-masing berdurasi sekitar 50 menit, Study Group dijadwalkan berakhir pada 26 Februari 2025. Pastikan Anda tidak ketinggalan setiap episode yang penuh aksi dan komedi!
Study Group menawarkan kombinasi unik antara aksi, komedi, dan drama remaja. Dengan rating IMDb 8.6/10, drama ini berhasil menarik perhatian berkat alur cerita yang dinamis dan akting memukau dari para pemainnya. Cocok untuk Anda yang menyukai kisah inspiratif tentang perjuangan meraih mimpi di tengah tantangan.
