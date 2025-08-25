Makna Lagu Always Remember Us This Way - Chord, Lirik, dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Always Remember Us This Way oleh Lady Gaga adalah salah satu soundtrack paling ikonik dari film A Star Is Born (2018). Lagu ini tidak hanya menyentuh hati dengan melodi yang indah, tetapi juga membawa makna mendalam tentang cinta dan kenangan. Di artikel ini, kita akan membahas makna lagu Always Remember Us This Way, chord untuk memainkannya, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk penggemar musik dan pemain gitar pemula!

Makna Lagu Always Remember Us This Way

Lagu ini menceritakan kisah cinta yang penuh gairah namun pahit, seperti yang digambarkan dalam film A Star Is Born. Dalam lagu ini, Lady Gaga, yang memerankan Ally, mengungkapkan perasaan tentang cinta yang tak terlupakan meskipun penuh tantangan. Liriknya mencerminkan kerinduan untuk mempertahankan kenangan indah bersama seseorang yang spesial, bahkan ketika hubungan itu telah berakhir. Baris seperti “When the sun goes down, and the band won’t play, I’ll always remember us this way” menunjukkan nostalgia dan rasa syukur atas momen-momen berharga.

Makna lagu Always Remember Us This Way juga terkait dengan perjuangan Ally dalam film untuk menemukan identitasnya sebagai penyanyi, sekaligus menjaga cinta dengan Jackson (Bradley Cooper). Lagu ini menjadi simbol ketahanan cinta di tengah kesulitan, seperti kecanduan dan tekanan ketenaran.

Chord Lagu Always Remember Us This Way

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan lagu ini di gitar. Lagu ini menggunakan kunci A minor dengan tempo lambat sekitar 65 ketukan per menit, cocok untuk pemula.

[Verse 1]Am FThat Arizona sky burning in your eyesC GYou look at me and, babe, I wanna catch on fireAm FIt’s buried in my soul like California goldC GYou found the light in me that I couldn’t find[Chorus]F CSo when I'm all choked up and I can't find the wordsAm GEvery time we say goodbye baby, it hurtsF G AmWhen the sun goes downF G CAnd the band won't playF G CI'll always remember us this way

Chord ini sederhana dan berulang, membuat lagu ini mudah dipelajari. Gunakan capo di fret kedua jika ingin menyesuaikan nada dengan vokal Anda.

Lirik Lagu Always Remember Us This Way

Berikut lirik lengkap lagu ini untuk Anda nyanyikan atau pelajari maknanya lebih dalam:

[Verse 1]That Arizona sky burning in your eyesYou look at me and, babe, I wanna catch on fireIt’s buried in my soul like California goldYou found the light in me that I couldn’t find[Chorus]So when I'm all choked up and I can't find the wordsEvery time we say goodbye baby, it hurtsWhen the sun goes downAnd the band won't playI'll always remember us this way[Verse 2]Lovers in the night, poets trying to writeWe don’t know how to rhyme but damn we tryBut all I really know, you’re where I wanna goThe part of me that’s you will never die[Chorus]So when I'm all choked up and I can't find the wordsEvery time we say goodbye baby, it hurtsWhen the sun goes downAnd the band won't playI'll always remember us this way[Bridge]Oh, yeahI don’t wanna be just a memory, baby, yeahHoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hooHoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hooHoo, hoo, hoo, hoo, hoo hoo hooooooooo[Chorus]So when I'm all choked up and I can't find the wordsEvery time we say goodbye baby, it hurtsWhen the sun goes downAnd the band won't playI'll always remember us this way, way, yeah[Outro]When you look at me and the whole world fadesI'll always remember us this way

Fakta Menarik di Balik Lagu Always Remember Us This Way

1. Diciptakan di Sesi Penulisan Lagu di Nashville

Lagu ini ditulis oleh Lady Gaga bersama tiga penulis lagu terkenal: Natalie Hemby, Hillary Lindsey, dan Lori McKenna. Mereka berkumpul di kamp penulisan lagu di Nashville, yang diatur oleh produser Dave Cobb. Prosesnya sangat emosional, bahkan membuat Gaga dan para penulis menangis saat menciptakan liriknya.

2. Inspirasi dari Karakter Ally

Lady Gaga menulis lagu ini dari sudut pandang karakternya, Ally. Gaga benar-benar mendalami peran ini, sehingga liriknya terasa sangat nyata dan penuh emosi. Menurut Hillary Lindsey, Gaga benar-benar “hidup” dalam kesedihan Ally saat merekam lagu ini.

3. Nominasi Grammy dan Kesuksesan Komersial

Lagu ini mendapat nominasi untuk Song of the Year di Grammy Awards ke-62. Selain itu, lagu ini menduduki puncak tangga lagu di Islandia dan masuk sepuluh besar di berbagai negara seperti Belgia, Irlandia, dan Norwegia. Di Australia, lagu ini meraih sertifikasi triple platinum!

4. Penampilan Live yang Mengesankan

Lady Gaga membawakan lagu ini secara live di tur stadionnya, The Chromatica Ball (2022). Penampilan ini selalu mendapat sambutan meriah karena kekuatan vokalnya yang luar biasa dan emosi yang tersampaikan.

5. Lagu Ikonik dari A Star Is Born

Dalam film, lagu ini adalah momen penting ketika Ally tampil solo di depan penonton untuk pertama kalinya. Ini menandai perjalanan karakternya dari penyanyi pemula menjadi bintang besar, sekaligus menggambarkan hubungannya yang rumit dengan Jackson.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Makna lagu Always Remember Us This Way yang universal tentang cinta dan kenangan membuatnya mudah diterima oleh banyak orang. Melodi country ballad yang dipadukan dengan vokal kuat Lady Gaga menciptakan kombinasi yang sulit dilupakan. Ditambah lagi, cerita emosional dari film A Star Is Born memberikan konteks yang membuat lagu ini semakin menyentuh.