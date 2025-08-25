Makna Lagu Rumpang Nadin Amizah: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Dok Ist)

Lagu Rumpang karya Nadin Amizah adalah salah satu karya musik yang penuh emosi dan makna mendalam. Dirilis pada tahun 2018, lagu ini menjadi single perdana Nadin yang langsung mencuri perhatian pendengar. Artikel ini akan membahas makna lagu Rumpang Nadin Amizah, lirik lengkap, chord gitar, dan fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lebih dalam tentang lagu ini atau memainkannya dengan gitar!

Makna Lagu Rumpang Nadin Amizah

Rumpang, yang berarti "tidak utuh" atau "kosong" dalam bahasa Indonesia, menggambarkan perasaan kehilangan yang mendalam. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasa hampa setelah ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai. Menurut Nadin, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya, khususnya saat kehilangan sosok ibunya. Lirik seperti "Pagi tadi aku masih menangis, ada rasa yang tak kunjung mati" menggambarkan luka emosional yang sulit sembuh.

Lagu ini juga menyentuh tema universal tentang kesulitan merelakan kepergian seseorang. Frasa "Aku takut sepi tapi yang lain tak berarti" menunjukkan betapa sulitnya menggantikan sosok yang telah pergi, membuat lagu ini sangat relatable bagi banyak pendengar.

Lirik Lagu Rumpang - Nadin Amizah

Berikut adalah lirik lengkap lagu Rumpang yang ditulis dan dinyanyikan oleh Nadin Amizah:

Pagi tadi aku masih menangisAda rasa yang tak kunjung matiAda seseorang di ataskuMenahan semua rasa maluSempat ku berpikir masih bermimpi24/7 tanpa hentiMatahari dan bulan saksinyaAda rasa yang tak mau hilangAku takut sepi tapi yang lain tak berartiKatanya mimpiku 'kan terwujudMereka lupa tentang mimpi burukTentang kata maaf, sayang aku harus pergiSudah kuucap semua pintaSebelum ku memejamkan mataTapi selalu saja kamu tetap harus pergiSempat ku berpikir masih bermimpiBertahun berlanjut tanpa hentiKulitmu yang memudar saksinyaTetap rasaku tak pernah hilangAku takut sepi tapi yang lain tak berartiKatanya mimpiku 'kan terwujudMereka lupa tentang mimpi burukTentang kata maaf, sayang aku harus pergiBanyak yang tak ku ahliBegitu pula menyambutmu pergiBanyak yang tak ku ahliBegitu pula menyambutmu tak kembali

Lirik ini sederhana namun penuh dengan emosi, membuat pendengar dapat merasakan kepedihan dan kerinduan yang disampaikan Nadin.

Chord Gitar Lagu Rumpang - Nadin Amizah

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:

[Intro]C C C CG F Em Dm[Verse 1]C Dm EmPagi tadi aku masih menangisC Dm CAda rasa yang tak kunjung matiF G AmAda seseorang di ataskuF G GMenahan semua rasa maluC Dm EmSempat ku berpikir masih bermimpiC Dm C24/7 tanpa hentiF G AmMatahari dan bulan saksinyaF G GAda rasa yang tak mau hilang[Pre-Chorus]F G F G CAku takut sepi tapi yang lain tak berarti[Chorus]C Dm EmKatanya mimpiku 'kan terwujudC Dm CMereka lupa tentang mimpi burukF G F G CTentang kata maaf, sayang aku harus pergi[Verse 2]C Dm EmSudah kuucap semua pintaC Dm CSebelum ku memejamkan mataF G F G CTapi selalu saja kamu tetap harus pergi[Outro]C Dm EmBanyak yang tak ku ahliC Dm CBegitu pula menyambutmu pergiF G F G CBanyak yang tak ku ahli, begitu pula menyambutmu tak kembali

Chord ini cocok untuk pemula dan bisa dimainkan dengan nada dasar C. Pastikan untuk menyesuaikan strumming dengan tempo lagu yang lembut dan melankolis.

Fakta Menarik di Balik Lagu Rumpang

1. Lagu Pribadi Nadin Amizah

Nadin menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya saat kehilangan ibunya. Dalam sebuah wawancara, ia menyebutkan bahwa setiap lirik dalam lagu ini adalah cerminan perasaannya yang autentik, seperti diary dalam bentuk musik.

2. Single Perdana Nadin

Rumpang adalah lagu pertama Nadin yang dirilis secara resmi pada 31 Oktober 2018. Sebelum versi studio, Nadin mengunggah versi live di kanal YouTube-nya pada Juni 2018, yang mendapat sambutan hangat dari penggemar.

3. Video Klip yang Menyentuh

Video klip Rumpang yang dirilis di YouTube telah ditonton lebih dari 9 juta kali. Video ini memperkuat makna lagu dengan visual yang emosional, menggambarkan kesedihan dan kekosongan.

4. Inspirasi untuk Menghargai Kebersamaan

Lagu ini mengajarkan pendengar untuk lebih menghargai momen bersama orang-orang terkasih. Liriknya mengingatkan kita bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, tetapi juga mengajak untuk merangkul setiap kenangan.

Mengapa Lagu Rumpang Begitu Populer?

Lagu Rumpang berhasil menyentuh hati pendengar karena kejujuran emosional Nadin Amizah. Kombinasi lirik yang puitis, melodi yang lembut, dan suara khas Nadin menciptakan pengalaman mendengarkan yang mendalam. Lagu ini juga sering menjadi pilihan untuk mengiringi momen-momen galau, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi perpisahan atau kehilangan.

Kesimpulan

Makna lagu Rumpang Nadin Amizah adalah cerminan dari rasa kehilangan yang mendalam, baik itu karena perpisahan dengan orang tua, kekasih, atau sosok penting lainnya. Dengan lirik yang emosional, chord gitar yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di balik penciptaannya, lagu ini menjadi salah satu karya Nadin yang paling dikenang. Dengarkan lagu ini di platform streaming favoritmu dan rasakan sendiri emosi yang disampaikan Nadin!