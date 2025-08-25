Chord dan Lirik Lagu Kau Masih Kekasihku - Naff: Makna Mendalam dan Fakta Unik

Naff(Instagram)

Lagu Kau Masih Kekasihku dari Naff adalah salah satu lagu pop Indonesia yang tak pernah lekang oleh waktu. Dirilis pada tahun 2006 sebagai bagian dari album Isyarat Hati, lagu ini mencuri hati banyak pendengar dengan melodi yang menyentuh dan lirik penuh emosi. Artikel ini akan membahas chord, lirik, serta kau masih kekasihku makna yang tersembunyi di balik lagu ini, ditambah fakta menarik tentang proses penciptaannya.

Chord Lagu Kau Masih Kekasihku - Naff

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti, cocok untuk pemula:

[Intro] G D C [Verse] G D Em C Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu G D Em C Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku G Tak bisa kutahan laju angin Em Untuk semua kenangan yang berlalu D C Hembuskan sepi, merobek hati G Meski raga ini tak lagi milikku Em Namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup D C Entah sampai kapan kutahankan rasa cinta ini [Chorus] G D Em C Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu G D Em C Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku G Dan kuberharap semua ini Em Bukanlah kekeliruan seperti yang kukira D C Seumur hidupku akan menjadi doa untukmu [Bridge] D C D Andai saja waktu bisa terulang kembali C D Akan kuserahkan hidupku di sisimu C D Namun ku tahu itu tak 'kan mungkin terjadi C Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku [Outro] Bb F Gm Eb Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu Bb F Gm Eb Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku

Chord di atas menggunakan kunci dasar G dan Bb untuk bagian outro, memberikan nuansa emosional yang kuat. Kamu bisa berlatih dengan tempo sedang untuk menangkap perasaan lagu ini.

Lirik Lagu Kau Masih Kekasihku

Lirik lagu ini penuh dengan emosi tentang kerinduan yang mendalam. Berikut adalah lirik lengkapnya:

Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku Tak bisa kutahan laju angin Untuk semua kenangan yang berlalu Hembuskan sepi, merobek hati Meski raga ini tak lagi milikku Namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup Entah sampai kapan kutahankan rasa cinta ini [Chorus] Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku Dan kuberharap semua ini Bukanlah kekeliruan seperti yang kukira Seumur hidupku akan menjadi doa untukmu [Bridge] Andai saja waktu bisa terulang kembali Akan kuserahkan hidupku di sisimu Namun ku tahu itu tak 'kan mungkin terjadi Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku [Outro] Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku Kau masih kekasihku Kau masih kekasihku

Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang masih mencintai mantan kekasihnya, meski mereka sudah berpisah. Frasa seperti "Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu" menunjukkan betapa dalamnya perasaan tersebut.

Makna Lagu Kau Masih Kekasihku

Kau masih kekasihku makna yang terkandung dalam lagu ini sangat mendalam. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tidak bisa melupakan mantan kekasihnya. Meski hubungan telah berakhir, kenangan dan cinta masih hidup di hati. Lirik seperti "Meski raga ini tak lagi milikku, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup" menunjukkan perjuangan batin untuk melepaskan masa lalu. Bagian bridge, "Andai saja waktu bisa terulang kembali", menggambarkan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki hubungan yang telah kandas.

Makna lagu ini begitu universal, sehingga banyak pendengar yang merasa terhubung dengan ceritanya. Lagu ini juga mencerminkan kerapuhan hati seseorang yang terjebak dalam nostalgia dan harapan yang tak mungkin terwujud.

Fakta Menarik di Balik Lagu Kau Masih Kekasihku

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang membuatnya semakin istimewa:

Diciptakan oleh Ady Naff : Lagu ini ditulis oleh Rusiaedi "Ady" Makmun, mantan vokalis Naff, yang terinspirasi dari kerinduannya terhadap mantan kekasihnya saat tinggal di rumah kontrakan di Bandung pada tahun 2006.

: Lagu ini ditulis oleh Rusiaedi "Ady" Makmun, mantan vokalis Naff, yang terinspirasi dari kerinduannya terhadap mantan kekasihnya saat tinggal di rumah kontrakan di Bandung pada tahun 2006. Bagian dari Album Isyarat Hati : Lagu ini menjadi salah satu hits dari album keempat Naff, Isyarat Hati , yang dirilis pada 2006 dan mengukuhkan nama Naff di industri musik Indonesia.

: Lagu ini menjadi salah satu hits dari album keempat Naff, , yang dirilis pada 2006 dan mengukuhkan nama Naff di industri musik Indonesia. Aransemen Ulang oleh Ady : Pada tahun 2020, Ady merilis versi baru lagu ini dengan aransemen modern yang didominasi piano, string, drum orkestra, dan sentuhan gitar listrik, memberikan nuansa yang lebih dalam.

: Pada tahun 2020, Ady merilis versi baru lagu ini dengan aransemen modern yang didominasi piano, string, drum orkestra, dan sentuhan gitar listrik, memberikan nuansa yang lebih dalam. Popularitas di YouTube : Video klip resmi lagu ini, diunggah di kanal YouTube Trinity Optima Production pada 2015, telah ditonton lebih dari 25 juta kali hingga 2021.

: Video klip resmi lagu ini, diunggah di kanal YouTube Trinity Optima Production pada 2015, telah ditonton lebih dari 25 juta kali hingga 2021. Lagu Favorit untuk Cover: Banyak penyanyi di YouTube yang mengcover lagu ini karena liriknya yang emosional dan mudah diingat.

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu

Untuk memainkan Kau Masih Kekasihku dengan baik, pastikan kamu menggunakan capo pada fret kedua jika ingin menyesuaikan nada dengan suaramu. Latihan transisi antara chord G, D, Em, dan C agar lebih lancar. Saat menyanyi, fokus pada emosi lirik, terutama pada bagian chorus dan bridge, untuk menangkap kau masih kekasihku makna yang mendalam.

Kesimpulan

Lagu Kau Masih Kekasihku dari Naff adalah karya yang penuh emosi dan makna. Dengan lirik yang menyentuh dan chord yang mudah dimainkan, lagu ini cocok untuk dinyanyikan bersama teman atau saat sedang merenung. Makna lagu ini tentang kerinduan dan penyesalan membuatnya tetap relevan hingga kini. Coba mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan cerita di balik lagu ini!