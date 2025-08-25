Nothing On You Makna, Chord, Lirik, dan Fakta Menarik Lagu B.o.B feat. Bruno Mars

B.oB dan Bruno Mars(youtube)

Lagu Nothing On You oleh B.o.B featuring Bruno Mars adalah hits romantis yang populer sejak dirilis pada 2010. Dengan lirik yang manis dan melodi yang catchy, lagu ini bikin banyak orang jatuh cinta. Artikel ini akan membahas Nothing On You makna, chord gitar yang mudah untuk pemula, lirik lengkap, dan fakta seru di balik lagu ini. Yuk, simak sampai habis!

Nothing On You makna adalah tentang cinta sejati dan kesetiaan. Lagu ini menceritakan seorang pria yang meyakinkan kekasihnya bahwa tidak ada wanita lain yang bisa menandinginya. Meski ada banyak gadis cantik di dunia, sang pria hanya memikirkan kekasihnya. Lirik seperti "They got nothing on you, baby" menunjukkan betapa spesialnya pasangan dalam hidupnya. Menurut Bruno Mars, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya, di mana ia ingin menunjukkan perasaan tulus kepada orang yang dicintai.

Lagu ini juga punya pesan tentang kejujuran dalam hubungan. Alih-alih tergoda oleh orang lain, pria dalam lagu ini memilih setia dan menghargai kekasihnya. Makna ini bikin lagu ini relate buat banyak orang yang sedang kasmaran!

Baca juga : Chord, Lirik, dan Makna Lagu Nothing On You - B.o.B ft. Bruno Mars: Fakta Menarik di Baliknya

Chord Gitar Nothing On You

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk Nothing On You yang cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 1 agar nadanya pas dengan lagu asli.

[Intro] Eb Cm Dm F [Verse] Eb Beautiful girls all over the world Cm I could be chasing but my time would be wasted Dm They got nothing on you baby F Nothing on you baby [Chorus] Eb They might say hi and I might say hey Cm But you shouldn't worry about what they say Dm Cause they got nothing on you baby F Nothing on you baby

Tips: Mainkan dengan strumming sederhana (D-D-U-U-D-U) untuk menangkap vibe santai lagu ini. Latih transisi antar chord Eb, Cm, Dm, dan F agar permainanmu mulus!

Lirik Lengkap Nothing On You

Berikut lirik lengkap lagu Nothing On You agar kamu bisa nyanyi sambil main gitar:

[Verse 1] Beautiful girls all over the world I could be chasing but my time would be wasted They got nothing on you baby Nothing on you baby They might say hi and I might say hey But you shouldn't worry about what they say Cause they got nothing on you baby Nothing on you baby [Chorus] Not not not nothing on you babe Not not nothing on you I know you feel where I'm coming from Regardless of the things in my past that I've done But I was wondering if there was something that you wanna know But never mind that we should let it go 'Cause we don't wanna be a TV episode And all the bad thoughts just let them go [Verse 2] Beautiful girls all over the world I could be chasing but my time would be wasted They got nothing on you baby Nothing on you baby Everywhere I go I'm always hearing your name And no matter where I'm at girl you make me wanna sing Whether a bus or a plane or a car or a train No other girls on my brain and you the one to blame

Lirik ini penuh dengan kata-kata romantis yang bikin hati meleleh. Cocok banget buat kamu yang ingin menyanyikan lagu ini untuk orang spesial!

Fakta Menarik di Balik Nothing On You

Selain Nothing On You makna yang dalam, lagu ini juga punya cerita seru di baliknya. Berikut beberapa fakta menarik:

Kolaborasi Sukses : Lagu ini adalah bagian dari album debut B.o.B, The Adventures of Bobby Ray , yang rilis pada 2010. Kolaborasi dengan Bruno Mars bikin lagu ini meledak di pasaran!

: Lagu ini adalah bagian dari album debut B.o.B, , yang rilis pada 2010. Kolaborasi dengan Bruno Mars bikin lagu ini meledak di pasaran! Nominasi Grammy : Nothing On You mendapat nominasi di Grammy Awards untuk Best Rap/Sung Collaboration dan Best Rap Song. Lagu ini juga mencapai nomor 1 di Billboard Hot 100!

: mendapat nominasi di Grammy Awards untuk Best Rap/Sung Collaboration dan Best Rap Song. Lagu ini juga mencapai nomor 1 di Billboard Hot 100! Inspirasi Pribadi : Bruno Mars bilang lagu ini terinspirasi dari pengalaman cintanya sendiri. Ia ingin menulis lagu yang jujur tentang perasaan setia kepada satu orang.

: Bruno Mars bilang lagu ini terinspirasi dari pengalaman cintanya sendiri. Ia ingin menulis lagu yang jujur tentang perasaan setia kepada satu orang. Populer di Media Sosial: Bahkan setelah bertahun-tahun, lagu ini masih sering dipakai di TikTok dan Instagram untuk video romantis atau throwback.

Dengan melodi yang easy-listening dan lirik yang penuh makna, lagu ini tetap jadi favorit banyak orang sampai sekarang.

Kesimpulan

Lagu Nothing On You oleh B.o.B dan Bruno Mars bukan cuma enak didengar, tapi juga punya Nothing On You makna yang mendalam tentang cinta dan kesetiaan. Dengan chord yang mudah dan lirik yang romantis, lagu ini cocok banget buat pemula yang ingin belajar gitar sambil nyanyi. Fakta di balik lagu ini juga bikin kita semakin menghargai karya B.o.B dan Bruno Mars. Yuk, coba mainkan chordnya dan nyanyikan lagunya untuk orang tersayang!