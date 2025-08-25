Chord, Lirik, dan Makna Lagu Kenangan Manis Pamungkas yang Menyentuh Hati

Pamungkas(Instagram)

Lagu Kenangan Manis dari Pamungkas adalah salah satu hits yang berhasil mencuri perhatian pecinta musik Indonesia. Dirilis pada 15 Juli 2018 sebagai bagian dari album Walk The Talk, lagu ini mengusung melodi lembut dengan lirik penuh makna. Artikel ini akan membahas chord gitar, lirik lengkap, makna lagu Kenangan Manis, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar menyelami ceritanya!

Chord Gitar Lagu Kenangan Manis - Pamungkas

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Kenangan Manis dengan kunci dasar yang mudah dimainkan, menggunakan capo pada fret ke-4 untuk pemula:

Capo di fret 4 [Intro] C F C F [Verse 1] Am F Tawa yang terlepas tanpa ada makna Am F Cerita lama yang selalu dibawa F Diam-diam hati ini mengerti Dm Teringat dan jadi ciri C Em Tentangmu.. tentangmu.. [Chorus] C G Dm Tuk sementara.. sampai berjumpa C G Dm Bersama-sama bercanda lagi C G Dm Kenangan manis.. di hari ini C G F Jadi alasan untuk kembali.. [Verse 2] Am F Semua mimpi tinggi dan segala drama Am F Dijadikan canda dikeluh bersama F Terkadang-kadang mata bicara F Seakan-akan semua rahasia C Oh kebodohan antara kita Dm Jadi kenangan manis.. [Chorus] C G Dm Tuk sementara.. sampai berjumpa C G Dm Bersama-sama bercanda lagi C G Dm Kenangan manis.. di hari ini C G F Jadi alasan untuk kembali..

Chord di atas cocok untuk pemula dan dapat dimainkan dengan gitar akustik. Pastikan kamu menyetem gitar dengan benar sebelum memainkan lagu ini!

Lirik Lagu Kenangan Manis - Pamungkas

Berikut adalah lirik lengkap lagu Kenangan Manis yang penuh dengan nostalgia:

[Intro] Oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh, oh-oh Oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh, oh [Verse 1] Tawa yang terlepas tanpa ada makna Cerita lama yang selalu dibawa Diam-diam hati ini mengerti Teringat dan jadi ciri Tentangmu, tentangmu [Chorus] Tuk sementara sampai berjumpa Bersama-sama bercanda lagi Kenangan manis di hari ini Jadi alasan untuk kembali [Verse 2] Semua mimpi tinggi dan segala drama Dijadikan canda dikeluh bersama Terkadang-kadang mata bicara Seakan-akan semua rahasia Oh kebodohan antara kita Jadi kenangan manis [Chorus] Tuk sementara sampai berjumpa Bersama-sama bercanda lagi Kenangan manis di hari ini Jadi alasan untuk kembali Tuk sementara sampai berjumpa Bersama-sama bercanda lagi Kenangan manis di hari ini Jadi alasan untuk kembali

Lirik ini sederhana namun penuh emosi, membuat pendengar teringat akan momen-momen indah bersama orang tersayang.

Makna Lagu Kenangan Manis

Makna lagu Kenangan Manis adalah tentang keindahan kenangan bersama seseorang yang spesial, meskipun hubungan itu mungkin telah berakhir. Lagu ini menceritakan perasaan bahagia saat mengenang momen-momen sederhana, seperti tawa tanpa makna atau cerita lama yang selalu diulang. Pamungkas menggambarkan bahwa kenangan, baik yang manis maupun penuh drama, menjadi alasan untuk tetap tersenyum dan berharap bertemu lagi suatu saat nanti. Lirik seperti “Jadi alasan untuk kembali” menunjukkan harapan untuk reuni di masa depan, menjadikan lagu ini begitu relatable bagi banyak orang.

Fakta Menarik di Balik Lagu Kenangan Manis

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Kenangan Manis yang mungkin belum kamu ketahui:

Produksi Mandiri : Pamungkas mengerjakan lagu ini secara mandiri, mulai dari menulis lirik, mengaransemen musik, hingga mendesain konsep album Walk The Talk.

: Pamungkas mengerjakan lagu ini secara mandiri, mulai dari menulis lirik, mengaransemen musik, hingga mendesain konsep album Walk The Talk. Popularitas Besar : Video musik Kenangan Manis di YouTube telah ditonton lebih dari 40 juta kali, dan di Spotify, lagu ini telah diputar lebih dari 68 juta kali hingga tahun 2023.

: Video musik Kenangan Manis di YouTube telah ditonton lebih dari 40 juta kali, dan di Spotify, lagu ini telah diputar lebih dari 68 juta kali hingga tahun 2023. Cover oleh Musisi Ternama : Lagu ini pernah di-cover oleh grup legendaris Dewa 19 bersama Virzha, menunjukkan betapa populernya lagu ini di kalangan musisi.

: Lagu ini pernah di-cover oleh grup legendaris Dewa 19 bersama Virzha, menunjukkan betapa populernya lagu ini di kalangan musisi. Inspirasi Nostalgia: Pamungkas mengaku lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya, mengenang momen-momen kecil yang terasa besar karena kebersamaan.

Mengapa Lagu Ini Begitu Disukai?

Lagu Kenangan Manis disukai karena liriknya yang sederhana namun mendalam, serta melodi yang mudah diingat. Lagu ini mampu membawa pendengar kembali ke kenangan pribadi mereka, baik itu tentang cinta, persahabatan, atau keluarga. Ditambah lagi, suara khas Pamungkas yang hangat membuat lagu ini terasa seperti pelukan di tengah hari yang sibuk.

Tips Memainkan Chord Kenangan Manis

Untuk pemula, gunakan capo pada fret ke-4 agar chord lebih mudah dimainkan. Latih transisi antara chord C, F, Am, dan Dm untuk mendapatkan ritme yang halus. Jika kamu ingin tampil lebih profesional, coba mainkan dengan fingerpicking untuk menonjolkan nuansa emosional lagu ini.

Kesimpulan

Kenangan Manis adalah lagu yang tidak hanya enak didengar, tetapi juga penuh makna. Dengan chord yang mudah dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk dinyanyikan bersama teman atau dimainkan sendiri di kamar. Makna lagu Kenangan Manis mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, karena kenangan indah selalu menjadi alasan untuk tersenyum dan berharap. Jadi, ambil gitar kamu, mainkan chord-nya, dan biarkan lagu ini membawa kamu ke kenangan manismu sendiri!