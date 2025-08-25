Makna Lagu Stone Cold Demi Lovato: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik

Demi Lovato(Instagram)

Lagu Stone Cold dari Demi Lovato adalah salah satu karya penuh emosi yang berhasil mencuri hati banyak penggemar. Dirilis pada 2015 dalam album Confident, lagu ini mengisahkan perasaan sakit hati dan ketegaran seseorang yang berusaha move on. Artikel ini akan membahas makna lagu Stone Cold, chord, lirik, serta fakta menarik di baliknya. Yuk, simak!

Makna Lagu Stone Cold: Kisah Patah Hati yang Mendalam

Makna lagu Stone Cold berpusat pada perasaan seseorang yang berusaha tegar meski hatinya hancur melihat mantan kekasih bahagia dengan orang lain. Liriknya menggambarkan perjuangan batin untuk menerima kenyataan, sembari berusaha menyembunyikan kesedihan. Demi Lovato menulis lagu ini bersama Laleh Pourkarim, mencurahkan emosi tentang kehilangan dan pengorbanan demi kebahagiaan orang lain. Lagu ini terasa begitu nyata karena Demi sendiri pernah mengalami patah hati yang mendalam.

Lirik Lagu Stone Cold dan Terjemahannya

Berikut adalah lirik lengkap Stone Cold beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu kamu memahami makna lagu Stone Cold lebih dalam:

[Verse 1] Stone cold, stone cold Dingin membatu, dingin membatu You see me standing, but I'm dying on the floor Kau melihatku berdiri, tapi aku sekarat di lantai Stone cold, stone cold Dingin membatu, dingin membatu Maybe if I don't cry, I won't feel anymore Mungkin jika aku tak menangis, aku takkan merasakan lagi [Chorus] Stone cold, baby Dingin membatu, sayang God knows I tried to feel Tuhan tahu aku mencoba merasakan Happy for youBahagia untukmu Know that I am, even if I Tahu bahwa aku, meski aku Can't understand, I'll take the pain Tak bisa mengerti, aku akan terima sakitnya Give me the truth, me and my heart Beri aku kebenaran, aku dan hatiku We'll make it through Kami akan melewatinya If happy is her, I'm happy for you Jika dia bahagia, aku bahagia untukmu [Verse 2] Stone cold, stone cold Dingin membatu, dingin membatu You're dancing with her, while I'm staring at my phone Kau menari dengannya, sementara aku menatap ponselku Stone cold, stone cold Dingin membatu, dingin membatu I was your amber, but now she's your shade of gold Aku adalah ambar-mu, tapi kini dia emasmu

Lirik ini memperlihatkan betapa dalamnya makna lagu Stone Cold, yang menggambarkan perasaan kehilangan dan kepedihan yang tersembunyi di balik senyuman.

Chord Gitar Stone Cold - Demi Lovato

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar sederhana untuk Stone Cold:

[Verse] C Em C G Stone cold, stone cold C Em D You see me standing, but I'm dying on the floor C Em C G Stone cold, stone cold C Em D Maybe if I don't cry, I won't feel anymore [Chorus] G Happy for you G7 C Know that I am, even if I Cm G Can't understand, I'll take the pain G7 C Give me the truth, me and my heart Cm We'll make it through G Em Am Am7b5 If happy is her, D C Em C G I'm happy for you

Chord ini cocok untuk pemula dan mudah dimainkan. Cobalah mainkan dengan tempo lambat untuk menangkap nuansa emosional lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Lagu Stone Cold

Selain makna lagu Stone Cold yang mendalam, ada beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang wajib kamu tahu:

Inspirasi Pribadi : Demi Lovato mengaku lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya, termasuk perjuangan emosional setelah putus cinta.

: Demi Lovato mengaku lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya, termasuk perjuangan emosional setelah putus cinta. Video Musik yang Emosional : Video klip Stone Cold menampilkan Demi di tengah salju, melambangkan perasaan dingin dan kesepian yang sesuai dengan judul lagu.

: Video klip Stone Cold menampilkan Demi di tengah salju, melambangkan perasaan dingin dan kesepian yang sesuai dengan judul lagu. Kolaborasi dengan Laleh : Laleh Pourkarim, produser dan penulis lagu asal Swedia, membantu menciptakan nuansa emosional yang kuat dalam lagu ini.

: Laleh Pourkarim, produser dan penulis lagu asal Swedia, membantu menciptakan nuansa emosional yang kuat dalam lagu ini. Penampilan Live yang Mengesankan: Demi sering membawakan Stone Cold dalam penampilan live dengan vokal yang sangat kuat, membuat lagu ini semakin dikenal.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Stone Cold begitu populer karena liriknya yang relatable dan vokal Demi yang penuh jiwa. Banyak pendengar yang merasa terhubung dengan cerita tentang patah hati dan ketegaran. Ditambah lagi, melodi yang sederhana namun kuat membuat lagu ini mudah diingat dan dinyanyikan.

Tips Menyanyikan Stone Cold dengan Penuh Perasaan

Untuk menyanyikan Stone Cold dengan baik, coba tips berikut:

Fokus pada Emosi: Rasakan setiap kata dalam lirik untuk menyampaikan makna lagu Stone Cold. Kontrol Vokal: Lagu ini memiliki nada tinggi, jadi pastikan kamu berlatih pernapasan. Gunakan Dinamika: Mainkan volume suara, dari pelan di verse hingga kuat di chorus.

Kesimpulan

Stone Cold adalah lagu yang penuh makna tentang patah hati dan ketegaran. Dengan lirik yang dalam, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini wajib masuk playlist kamu. Semoga artikel ini membantu kamu memahami makna lagu Stone Cold dan menikmati karya Demi Lovato lebih dalam!