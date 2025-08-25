Buried Hearts: Jumlah Episode, Sinopsis, Pemain, dan Tempat Menonton

K-Drama Burried Heart(Dok. K-En)

DRAMA Korea Buried Hearts menjadi salah satu serial yang mencuri perhatian di tahun 2025. Dengan alur cerita penuh intrik, balas dendam, dan rahasia korporasi, drama ini menawarkan pengalaman menonton yang mendebarkan. Artikel ini akan membahas jumlah episode, sinopsis, daftar pemain, dan di mana Anda bisa menonton Buried Hearts. Yuk, simak informasinya!

Jumlah Episode Buried Hearts

Buried Hearts memiliki total 16 episode. Serial ini tayang setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22:00 KST di SBS TV, dimulai dari 21 Februari hingga 12 April 2025. Setiap episode berdurasi sekitar 60-70 menit, memberikan ruang untuk cerita yang mendalam dan penuh ketegangan.

Buried Hearts adalah drama Korea bergenre thriller, misteri, dan balas dendam yang berfokus pada Seo Dong-ju, seorang eksekutif ambisius di Daesan Group. Untuk bertahan hidup, ia meretas dana gelap politik senilai 2 triliun won. Namun, nasib berubah tragis ketika ia diserang oleh Yeom Jang-seon, mantan kepala intelijen yang kini menjadi profesor hukum. Serangan itu menyebabkan Dong-ju kehilangan ingatannya, sementara Jang-seon menyadari dana tersebut hilang dan bertekad mengambilnya kembali. Drama ini penuh dengan intrik korporasi, pengkhianatan, dan rahasia keluarga yang membuat penonton terus penasaran.

Inti Cerita yang Membuat Buried Hearts Menarik

Konflik emosional antara cinta dan ambisi.

Plot balas dendam yang penuh kejutan.

Rahasia korporasi dan dana gelap yang mendebarkan.

Daftar Pemain Buried Hearts

Serial ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Korea Selatan yang membuat Buried Hearts semakin hidup. Berikut adalah daftar pemain utama:

Park Hyung-sik sebagai Seo Dong-ju, eksekutif cerdas dengan ambisi besar.

sebagai Seo Dong-ju, eksekutif cerdas dengan ambisi besar. Huh Joon-ho sebagai Yeom Jang-seon, mantan kepala intelijen yang manipulatif.

sebagai Yeom Jang-seon, mantan kepala intelijen yang manipulatif. Hong Hwa-yeon sebagai Yeo Eun-nam, kekasih Dong-ju dengan peran penting dalam cerita.

sebagai Yeo Eun-nam, kekasih Dong-ju dengan peran penting dalam cerita. Lee Hae-young sebagai tokoh pendukung di Daesan Group.

sebagai tokoh pendukung di Daesan Group. Kwon Soo-hyun dan Gong Ji-ho sebagai karakter pendukung yang memperkaya alur.

Penampilan Park Hyung-sik, khususnya, mendapat pujian atas kemampuan aktingnya yang emosional, terutama dalam adegan penuh konflik batin.

Di Mana Bisa Menonton Buried Hearts?

Untuk penggemar di Korea Selatan, Buried Hearts tayang di SBS TV setiap Jumat dan Sabtu. Bagi penonton internasional, drama ini tersedia di beberapa platform streaming populer, seperti:

Disney+ di wilayah tertentu.

di wilayah tertentu. Hulu untuk penonton di Amerika Serikat.

untuk penonton di Amerika Serikat. Hotstar atau JioHotstar di India dan beberapa negara Asia lainnya.

Sayangnya, saat ini belum ada opsi streaming gratis untuk Buried Hearts. Anda bisa memeriksa platform seperti Netflix atau Prime Video di masa depan, karena ketersediaan dapat berubah. Pastikan untuk memeriksa ketersediaan di wilayah Anda, karena beberapa platform memiliki batasan regional.

Tips Menonton Buried Hearts

Gunakan VPN jika platform streaming tidak tersedia di negara Anda.

Periksa jadwal rilis episode baru untuk mengikuti cerita tanpa ketinggalan.

Siapkan diri untuk alur yang intens dan emosional!

Mengapa Buried Hearts Wajib Ditonton?

Buried Hearts menawarkan kombinasi unik antara drama korporasi, thriller, dan romansa. Dengan akting memukau dari Park Hyung-sik dan Huh Joon-ho, serta alur cerita yang penuh kejutan, serial ini cocok untuk penggemar drama Korea yang menyukai ketegangan dan emosi mendalam. Meskipun beberapa penonton menganggap akhir cerita kurang memuaskan, drama ini tetap mendapat banyak pujian atas premis dan aktingnya.