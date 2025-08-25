Buried Hearts: Jumlah Episode, Sinopsis, Pemain, dan Tempat Menonton

Headline
DRAMA Korea Buried Hearts menjadi salah satu serial yang mencuri perhatian di tahun 2025. Dengan alur cerita penuh intrik, balas dendam, dan rahasia korporasi, drama ini menawarkan pengalaman menonton yang mendebarkan. Artikel ini akan membahas jumlah episode, sinopsis, daftar pemain, dan di mana Anda bisa menonton Buried Hearts. Yuk, simak informasinya!
Buried Hearts memiliki total 16 episode. Serial ini tayang setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22:00 KST di SBS TV, dimulai dari 21 Februari hingga 12 April 2025. Setiap episode berdurasi sekitar 60-70 menit, memberikan ruang untuk cerita yang mendalam dan penuh ketegangan.
Buried Hearts adalah drama Korea bergenre thriller, misteri, dan balas dendam yang berfokus pada Seo Dong-ju, seorang eksekutif ambisius di Daesan Group. Untuk bertahan hidup, ia meretas dana gelap politik senilai 2 triliun won. Namun, nasib berubah tragis ketika ia diserang oleh Yeom Jang-seon, mantan kepala intelijen yang kini menjadi profesor hukum. Serangan itu menyebabkan Dong-ju kehilangan ingatannya, sementara Jang-seon menyadari dana tersebut hilang dan bertekad mengambilnya kembali. Drama ini penuh dengan intrik korporasi, pengkhianatan, dan rahasia keluarga yang membuat penonton terus penasaran.
Serial ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Korea Selatan yang membuat Buried Hearts semakin hidup. Berikut adalah daftar pemain utama:
Penampilan Park Hyung-sik, khususnya, mendapat pujian atas kemampuan aktingnya yang emosional, terutama dalam adegan penuh konflik batin.
Untuk penggemar di Korea Selatan, Buried Hearts tayang di SBS TV setiap Jumat dan Sabtu. Bagi penonton internasional, drama ini tersedia di beberapa platform streaming populer, seperti:
Sayangnya, saat ini belum ada opsi streaming gratis untuk Buried Hearts. Anda bisa memeriksa platform seperti Netflix atau Prime Video di masa depan, karena ketersediaan dapat berubah. Pastikan untuk memeriksa ketersediaan di wilayah Anda, karena beberapa platform memiliki batasan regional.
Buried Hearts menawarkan kombinasi unik antara drama korporasi, thriller, dan romansa. Dengan akting memukau dari Park Hyung-sik dan Huh Joon-ho, serta alur cerita yang penuh kejutan, serial ini cocok untuk penggemar drama Korea yang menyukai ketegangan dan emosi mendalam. Meskipun beberapa penonton menganggap akhir cerita kurang memuaskan, drama ini tetap mendapat banyak pujian atas premis dan aktingnya.
