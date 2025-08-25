Chord dan Lirik Lagu Bawa Dia Kembali - Mahalini: Makna dan Fakta Menarik

Lirik lagi dan chord Gitar Bawa Dia Kembali - Mahalini.(MI/Devi Harahap)

LAGU Bawa Dia Kembali dari Mahalini adalah salah satu lagu pop yang menyentuh hati banyak pendengar. Dengan lirik penuh emosi dan melodi yang indah, lagu ini sering jadi backsound video di TikTok. Artikel ini akan membahas makna lagu Bawa Dia Kembali, chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar tahu cerita di baliknya!

Makna Lagu Bawa Dia Kembali

Lagu Bawa Dia Kembali bercerita tentang kerinduan mendalam seseorang terhadap orang yang dicintainya yang telah pergi, baik karena putus cinta maupun kehilangan secara fisik. Liriknya menggambarkan kesepian dan harapan untuk bisa bersama lagi, meski hanya sesaat. Mahalini menyampaikan emosi ini dengan suara yang penuh perasaan, membuat pendengar ikut merasakan pedihnya kehilangan. Makna lagu Bawa Dia Kembali tidak hanya tentang cinta, tapi juga kerinduan terhadap orang tersayang, seperti keluarga atau sahabat.

Lirik Lagu Bawa Dia Kembali - Mahalini

Berikut adalah lirik lengkap lagu Bawa Dia Kembali yang ditulis oleh Andrew Darmoko:

Malam ini aku menantiKedatanganmu mengisi sepikuLama terasa waktu bergulirKarena dirimu tak bersamakuOh Tuhan tolonglah bawa dia kembaliBersamaku di sini menjagaku selaluDengarlah doaku yang tak pernah memintaBawa dia kembali bersama walau hanya sesaatMasih terasa hembus napasmuSaat ku gundah kau lipur larakuKini terasa semakin dalamRasa rinduku pada dirimuOh Tuhan tolonglah bawa dia kembaliBersamaku di sini menjagaku selaluDengarlah doaku yang tak pernah memintaBawa dia kembali bersama walau hanya sesaat

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut chord dasar yang mudah diikuti:

[Intro]C C/E F D C G[Verse]C EmMalam ini.. aku menanti..F GKedatanganmu.. mengisi sepiku..C EmLama terasa.. waktu bergulir..F GKarena dirimu.. tak bersamaku..[Chorus]C C/EOh Tuhan, tolonglah..F G F Em DmBawa dia kembali bersamaku..GDisini menjagaku.. selalu..C C/EDengarlah doaku..F G F Em DmYang tak pernah meminta bawa dia..G CKembali bersama walau hanya sesaat..

Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci dasar seperti C, Em, F, dan G. Latihan rutin akan membuat kamu mahir memainkannya!

Fakta Menarik di Balik Lagu Bawa Dia Kembali

Single Pertama Mahalini : Lagu ini adalah single debut Mahalini, dirilis pada 28 Februari 2015 saat ia masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMA.

: Lagu ini adalah single debut Mahalini, dirilis pada 28 Februari 2015 saat ia masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMA. Dirilis Ulang di Album Fabula : Lagu ini direkam ulang dan masuk dalam album Fabula pada 23 Januari 2023, dengan aransemen yang lebih modern.

: Lagu ini direkam ulang dan masuk dalam album pada 23 Januari 2023, dengan aransemen yang lebih modern. Viral di TikTok : Lagu ini kembali populer di TikTok karena sering digunakan sebagai backsound untuk video emosional, terutama setelah kepergian suami Jennifer Coppen, Dali Wassink.

: Lagu ini kembali populer di TikTok karena sering digunakan sebagai untuk video emosional, terutama setelah kepergian suami Jennifer Coppen, Dali Wassink. Diciptakan oleh Andrew Darmoko : Lagu ini ditulis oleh Andrew Darmoko dan diproduseri oleh Bobby Sandhora, memberikan sentuhan pop R&B yang khas.

: Lagu ini ditulis oleh Andrew Darmoko dan diproduseri oleh Bobby Sandhora, memberikan sentuhan pop R&B yang khas. Penghayatan Mahalini: Suara Mahalini yang penuh emosi membuat lagu ini terasa sangat menyentuh, bahkan pernah menjadi lagu kemenangan di ajang Indonesian Idol musim 10.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Bawa Dia Kembali berhasil mencuri perhatian karena liriknya yang sederhana namun dalam, serta melodi yang mudah diingat. Tema universal tentang kehilangan dan kerinduan membuat lagu ini relatable bagi banyak orang. Ditambah lagi, suara Mahalini yang khas dan emosional menjadikan lagu ini favorit di berbagai platform, seperti YouTube (ditonton lebih dari 11,5 juta kali) dan Spotify (38 juta kali putar).

Kesimpulan

Makna lagu Bawa Dia Kembali yang mendalam tentang kerinduan dan kehilangan, ditambah dengan chord yang mudah dimainkan dan lirik yang menyentuh, menjadikan lagu ini spesial. Baik kamu ingin memainkan lagu ini di gitar atau sekadar menikmati ceritanya, lagu ini pasti akan menyentuh hati. (Z-10)