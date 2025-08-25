Chord dan Lirik Lagu Denting Melly Goeslaw: Makna dan Fakta Menarik di Baliknya

Melly Goeslaw(Instagram)

Lagu Denting karya Melly Goeslaw adalah salah satu lagu legendaris yang menjadi soundtrack film Ada Apa dengan Cinta (AADC) pada tahun 2002. Dengan melodi yang lembut dan lirik penuh perasaan, lagu ini berhasil mencuri hati banyak pendengar. Artikel ini akan membahas makna lagu Denting, chord gitar, lirik lengkap, serta fakta menarik di balik

Makna Lagu Denting: Kisah Rindu yang Mendalam

Makna lagu Denting terletak pada cerita tentang kerinduan dan kesepian. Lagu ini menggambarkan seseorang yang terbangun dari lamunan panjang karena suara denting jam di kamarnya. Ia merindukan kekasih yang jauh, merasa sepi, dan berharap kekasihnya merasakan hal yang sama. Nuansa nostalgia dan alunan piano yang mendayu membuat lagu ini begitu menyentuh, terutama bagi mereka yang sedang merindukan seseorang.

Lirik lagu ini mencerminkan perasaan rindu yang dalam, di mana seseorang membayangkan menari bersama kekasih di tengah rintik gerimis. Lagu ini sering digunakan sebagai latar musik di media sosial, seperti TikTok, karena kemampuannya membangkitkan emosi dan kenangan.

Chord Gitar Lagu Denting

Berikut adalah chord gitar dasar untuk lagu Denting yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula:

Intro: Em D C# F# Bm E Am GAm F Denting yang berbunyi dari dinding kamarku Dm G C Sadarkan diriku dari lamunan panjang F Dm Tak terasa malam kini semakin larut E Am Kumasih terjaga Am F Sayang kau di mana aku ingin bersama Dm Em Am Aku butuh semua untuk tepiskan rindu F Dm Mungkinkah kau di sana merasa yang sama Em Am Seperti dinginku di malam ini Reff: A Dm G Rintik gerimis mengundang C F Kekasih di malam ini Dm E Am A Kita menari dalam rindu yang indah Dm G Sepi kurasa di hatiku C F Saat ini oh sayangku Dm Em Am Jika kau di sini aku tenang

Chord di atas menggunakan kunci dasar yang sederhana, sehingga mudah dipelajari. Untuk variasi, Anda bisa menggunakan capo di fret 3 untuk menyesuaikan nada.

Lirik Lagu Denting Melly Goeslaw

Berikut lirik lengkap lagu Denting yang ditulis oleh Melly Goeslaw:

Denting yang berbunyi dari dinding kamarku

Sadarkan diriku dari lamunan panjang

Tak terasa malam kini semakin larut

Ku masih terjaga Sayang, kau di mana aku ingin bersama?

Aku butuh semua untuk tepiskan rindu

Mungkinkah kau di sana merasa yang sama?

Seperti dinginku di malam ini Rintik gerimis mengundang kekasih di malam ini

Kita menari dalam rindu yang indah

Sepi kurasa hatiku saat ini, oh sayangku

Jika kau di sini aku tenang

Fakta Menarik di Balik Lagu Denting

Soundtrack AADC: Denting adalah salah satu lagu dari album soundtrack film Ada Apa dengan Cinta yang rilis pada 17 Januari 2002. Lagu ini menjadi salah satu elemen ikonik yang membuat film ini begitu dikenang.

Karya Melly Goeslaw: Lagu ini ditulis dan dinyanyikan oleh Melly Goeslaw, dengan aransemen musik balada sederhana oleh Anto Hoed. Kombinasi ini menciptakan nuansa yang lembut dan emosional.

Viral di TikTok: Denting kembali populer di era media sosial, terutama di TikTok, di mana banyak pengguna memakainya sebagai latar musik untuk video nostalgia atau kenangan tentang seseorang yang spesial.

Cover oleh Petra Sihombing: Pada tahun 2022, Petra Sihombing merilis versi cover Denting yang juga viral. Versi ini dipuji karena aransemen baru yang segar, bahkan disebut mirip dengan gaya Chrisye oleh beberapa penggemar.

Mengapa Lagu Denting Begitu Populer?

Makna lagu Denting yang universal tentang rindu dan cinta jarak jauh membuatnya relevan hingga kini. Liriknya yang puitis dan melodi yang mendayu cocok untuk berbagai suasana, dari momen romantis hingga saat merenung sendirian. Lagu ini juga sering dipilih untuk mengiringi konten di media sosial karena kemampuannya membangkitkan emosi.

Jika Anda ingin memainkan lagu ini, chord di atas sangat mudah diikuti. Cobalah mainkan sambil mengenang momen spesial bersama orang tersayang!

Kesimpulan

Lagu Denting bukan sekadar lagu, tetapi juga sebuah perjalanan emosional yang membawa pendengar ke kenangan indah. Dengan chord yang sederhana dan lirik yang penuh makna, lagu ini tetap menjadi favorit lintas generasi. Jangan lupa coba mainkan chord-nya dan rasakan nostalgia dari Ada Apa dengan Cinta!