Makna Lagu Cinta dan Benci Geisha: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik

Geisha(Instagram)

Lagu Cinta dan Benci dari Geisha adalah salah satu lagu pop Indonesia yang populer sejak dirilis pada tahun 2011. Lagu ini menceritakan konflik batin antara cinta dan kecewa dalam sebuah hubungan. Artikel ini akan membahas makna lagu Cinta dan Benci, chord gitar yang mudah dimainkan, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik penciptaan lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam sambil belajar memainkannya!

Makna Lagu Cinta dan Benci: Antara Cinta dan Kecewa

Makna lagu Cinta dan Benci menggambarkan perasaan seseorang yang terjebak dalam hubungan yang penuh konflik. Meskipun mencintai pasangannya, mereka merasa sakit karena cinta yang tidak terbalas seimbang. Lirik lagu ini menunjukkan perjuangan batin: ingin membenci, tapi cinta masih terlalu kuat. Rasa kesepian, penantian, dan kekecewaan bercampur, membuat lagu ini sangat relatable bagi banyak orang yang pernah mengalami hubungan rumit.

Lagu ini menyoroti emosi universal, seperti frustasi karena usaha yang sia-sia dan kesulitan melepaskan perasaan. Makna lagu Cinta dan Benci terasa begitu kuat karena kejujuran liriknya, yang ditulis oleh Roby Satria, gitaris Geisha.

Lirik Lagu Cinta dan Benci - Geisha

Berikut adalah lirik lengkap lagu Cinta dan Benci yang penuh emosi:

Bagaimana cara membuatmu bahagia Nyaris ku menyerah jalani semua Tlah berbagai kata ku ungkap percuma Agar kau percaya cintaku berharga Tak kuat ku menahanmu, mempertahankan cintaku Namun kau begitu saja, tak pernah merindu [Reff] Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa Membenci dirimu, sesungguhnya aku tak mampu Sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa Memisahkan segala cinta dan benci yang ku rasa Apa kau mengerti ku sedih sendiri Tanpa ada kamu ku merasa sepi Tlah lama ku menantimu, diam sendiri menunggu Setengah hati mencinta, ku sakit karenamu Woo ooo ku sakit karenamu Sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa Memisahkan segala cinta dan benci ooo [Reff] Sungguh aku tak bisa, sungguh aku tak bisa Membenci dirimu, sesungguhnya aku tak mampu Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa Memisahkan segala cinta dan benci hoooo Cinta dan benci hoooo yang kurasa

Lirik ini mencerminkan perasaan campur aduk antara cinta yang mendalam dan luka karena pasangan yang tidak sepenuh hati. Bagian reff menegaskan betapa sulitnya memisahkan cinta dan benci, yang menjadi inti dari makna lagu Cinta dan Benci.

Chord Gitar Cinta dan Benci - Geisha (Versi Mudah)

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah untuk pemula:

[Intro] Am G F [Verse 1] Am G Bagaimana cara membuatmu bahagia F Em Nyaris ku menyerah jalani semua Am G Tlah berbagai kata ku ungkap percuma F Em Agar kau percaya cintaku berharga Dm Em Tak kuat ku menahanmu, mempertahankan cintaku F G Namun kau begitu saja, tak pernah merindu [Chorus] C F Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa Em Am Dm G Membenci dirimu, sesungguhnya aku tak mampu C F Sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa Em Am Dm G Memisahkan segala cinta dan benci yang ku rasa [Interlude] Am G [Verse 2] Am G Apa kau mengerti ku sedih sendiri F Em Tanpa ada kamu ku merasa sepi Dm Em Tlah lama ku menantimu, diam sendiri menunggu F G Setengah hati mencinta, ku sakit karenamu Dm Em Woo ooo ku sakit karenamu C F Sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa Em Am Dm G Memisahkan segala cinta dan benci ooo [Chorus] C F Sungguh aku tak bisa, sungguh aku tak bisa Em Am Dm G Membenci dirimu, sesungguhnya aku tak mampu C F Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa Em Am Dm Em Memisahkan segala cinta dan benci hoooo F G Cinta dan benci hoooo yang kurasa [Outro] Am G F

Chord ini menggunakan kunci dasar yang sederhana, cocok untuk pemula. Latihlah transisi antar chord seperti Am ke G dan F ke Em agar permainanmu lebih lancar.

Tips Memainkan Chord Cinta dan Benci

Gunakan ritme petikan yang lembut untuk menonjolkan nuansa emosional lagu.

Fokus pada tempo yang stabil, terutama di bagian reff yang penuh perasaan.

Dengarkan lagu aslinya untuk menangkap dinamika emosi dan menyesuaikan permainan gitar.

Fakta Menarik di Balik Lagu Cinta dan Benci

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Cinta dan Benci yang mungkin belum kamu tahu:

Dirilis pada 2011 : Lagu ini merupakan singel utama dari album kedua Geisha, Meraih Bintang , yang dirilis oleh Musica Studios.

: Lagu ini merupakan singel utama dari album kedua Geisha, , yang dirilis oleh Musica Studios. Ciptaan Roby Satria : Gitaris Geisha, Roby Satria, adalah penulis lagu ini. Ia dikenal menciptakan banyak lagu hits Geisha.

: Gitaris Geisha, Roby Satria, adalah penulis lagu ini. Ia dikenal menciptakan banyak lagu hits Geisha. Populer di 2011 : Cinta dan Benci masuk dalam daftar 25 lagu terpopuler di Indonesia pada tahun 2011.

: masuk dalam daftar 25 lagu terpopuler di Indonesia pada tahun 2011. Momo sebagai Vokalis : Lagu ini dinyanyikan oleh Momo, mantan vokalis Geisha, yang suaranya memberikan sentuhan emosional yang khas.

: Lagu ini dinyanyikan oleh Momo, mantan vokalis Geisha, yang suaranya memberikan sentuhan emosional yang khas. Tema Universal: Makna lagu Cinta dan Benci yang menggambarkan konflik cinta dan benci membuat lagu ini disukai banyak pendengar, terutama mereka yang pernah mengalami hubungan rumit.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Cinta dan Benci populer karena liriknya yang sederhana namun mendalam, ditambah melodi yang mudah diingat. Makna lagu Cinta dan Benci yang emosional membuatnya menjadi "teman" bagi pendengar yang sedang menghadapi dilema cinta. Video klip lagu ini, yang dirilis pada 22 Februari 2011 di YouTube, juga menambah daya tarik dengan visualisasi cerita yang menyentuh.

Kesimpulan

Cinta dan Benci dari Geisha adalah lagu yang menggambarkan dilema emosional dalam cinta dengan sangat apik. Dengan chord yang mudah dimainkan, lirik yang penuh makna, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi salah satu lagu pop Indonesia yang abadi. Semoga artikel ini membantu kamu memahami makna lagu Cinta dan Benci, memainkan chordnya, dan menikmati cerita di balik lagu ini. Yuk, mainkan lagunya dan resapi emosinya!