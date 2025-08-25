Makna Lagu Beside You Keshi: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Keshi(Instagram)

Lagu Beside You dari Keshi adalah salah satu single hits yang dirilis pada 23 April 2021. Lagu ini langsung mencuri perhatian dengan melodinya yang catchy dan lirik yang penuh perasaan. Artikel ini akan membahas makna lagu Beside You Keshi, lirik lengkap, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lebih dalam atau memainkan lagu ini di gitar!

Makna Lagu Beside You Keshi

Makna lagu Beside You Keshi bercerita tentang perasaan seseorang yang ingin dekat dengan orang yang disukainya, meski ada keraguan dan rintangan. Lagu ini menggambarkan situasi cinta yang rumit, di mana seseorang berusaha meyakinkan pujaan hatinya untuk "berpindah sisi" dan memilihnya. Liriknya penuh dengan nuansa romantis namun tetap realistis, mencerminkan perjuangan untuk mendapatkan cinta sejati tanpa penyesalan. Keshi sendiri mengatakan bahwa lagu ini dibuat untuk terasa lebih ringan dan menyenangkan dibandingkan lagu-lagu galau sebelumnya.

Lirik Lagu Beside You - Keshi

Berikut adalah lirik lengkap lagu Beside You yang ditulis oleh Keshi dan Hugo Pierre Leclercq (Madeon):

[Pre-Chorus] It's just you and I, and no other guys We got no interruptions and we both feelin' the vibe Say I'm not your type But I know what's on your mind We can talk about nothin' or we can see what it's like [Chorus] Don't lie, baby, don't lie His love never felt right Switch sides and I'm beside ya If you say it's alright (don't lie, baby, don't lie) [Verse] Way too many heads, need a steady view Smokin' cigarettes at the rendezvous Never meant to cross you But my jaw hit the floor with the one, two Think I want you [Bridge] You say this ain't love, but it's still the same love Make love, anythin' to sate ya Don't be shy, you decide Say, can I make you mine? [Outro] Your skin so fine (Ah-ah, ah) Come close, baby, put it on mine (Ah) Your skin so fine (Ah-ah, ah) Come close, baby, put it on mine

Lirik ini menonjolkan chemistry antara dua orang yang saling tertarik, dengan nada yang santai namun penuh gairah. Frasa seperti "Switch sides and I'm beside ya" menjadi pengingat bahwa Keshi ingin menjadi pilihan utama dalam hati seseorang.

Chord Gitar Beside You - Keshi

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk Beside You, cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 1 untuk memudahkan permainan:

[Intro] Fmaj7 E/G# Am7 D7/F# (x2) [Pre-Chorus] Am/F E7 G#dim7 It's just you and I, and no other guys Am7 D9 We got no interruptions and we both feelin' the vibe Am/F E7 G#dim7 Say I'm not your type, but I know what's on your mind Am7 D9 We can talk about nothin' or we can see what it's like [Chorus] Am/F E7 G#dim7 Don't lie, baby, don't lie Am7 D9 His love never felt right Am/F E7 Switch sides and I'm beside you G#dim7 Am7 D9 If you say it's alright

Chord ini cukup mudah dan berulang, sehingga cocok untuk latihan gitar sambil menyanyikan liriknya. Pastikan kamu menyesuaikan ritme dengan tempo lagu yang santai.

Fakta Menarik di Balik Lagu Beside You

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Beside You yang bikin lagu ini semakin spesial:

Lagu ini diproduksi bersama musisi asal Perancis, Madeon, yang memberikan sentuhan elektronik pada beat-nya, membuatnya terasa seperti "summer banger". Popularitas Instan: Dalam tiga hari sejak rilis, lagu ini sudah mendapatkan lebih dari 3 juta penayangan di platform streaming, menjadikannya salah satu debut tersukses Keshi.

Keshi ingin menciptakan lagu yang berbeda dari tema patah hati yang biasa ia bawakan. dibuat untuk terasa lebih optimis dan menyenangkan. Video Musik: Video musik Beside You telah ditonton lebih dari 21 juta kali di YouTube hingga 2022, dengan estetika visual yang sederhana namun memikat.

Video musik telah ditonton lebih dari 21 juta kali di YouTube hingga 2022, dengan estetika visual yang sederhana namun memikat. Posisi Playlist: Lagu ini langsung menduduki posisi pertama di playlist Pop Rising Indonesia di Spotify, menunjukkan popularitasnya di kalangan penggemar lokal.

Tips Memainkan Lagu Beside You

Untuk pemula, cobalah mainkan chord di atas dengan strumming yang lembut untuk menangkap nuansa romantis lagu. Dengarkan lagu aslinya untuk memahami tempo dan perasaan yang ingin disampaikan Keshi. Kamu juga bisa menonton tutorial gitar di YouTube untuk melihat variasi strumming yang cocok.

Kesimpulan

Beside You dari Keshi adalah lagu yang memadukan lirik penuh makna, melodi yang catchy, dan chord gitar yang mudah dimainkan. Makna lagu Beside You Keshi mengajak kita untuk berani mengejar cinta tanpa ragu, meski ada rintangan. Dengan fakta menarik seperti kolaborasi dengan Madeon dan popularitasnya yang meledak, lagu ini wajib masuk playlist kamu. Yuk, ambil gitar dan mainkan lagu ini sekarang!