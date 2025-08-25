Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Makna Lagu Beside You Keshi: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Thalatie K Yani
25/8/2025 12:30
Makna Lagu Beside You Keshi: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik
Keshi(Instagram)

Lagu Beside You dari Keshi adalah salah satu single hits yang dirilis pada 23 April 2021. Lagu ini langsung mencuri perhatian dengan melodinya yang catchy dan lirik yang penuh perasaan. Artikel ini akan membahas makna lagu Beside You Keshi, lirik lengkap, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lebih dalam atau memainkan lagu ini di gitar!

Makna Lagu Beside You Keshi

Makna lagu Beside You Keshi bercerita tentang perasaan seseorang yang ingin dekat dengan orang yang disukainya, meski ada keraguan dan rintangan. Lagu ini menggambarkan situasi cinta yang rumit, di mana seseorang berusaha meyakinkan pujaan hatinya untuk "berpindah sisi" dan memilihnya. Liriknya penuh dengan nuansa romantis namun tetap realistis, mencerminkan perjuangan untuk mendapatkan cinta sejati tanpa penyesalan. Keshi sendiri mengatakan bahwa lagu ini dibuat untuk terasa lebih ringan dan menyenangkan dibandingkan lagu-lagu galau sebelumnya.

Lirik Lagu Beside You - Keshi

Berikut adalah lirik lengkap lagu Beside You yang ditulis oleh Keshi dan Hugo Pierre Leclercq (Madeon):

[Pre-Chorus]
It's just you and I, and no other guys
We got no interruptions and we both feelin' the vibe
Say I'm not your type
But I know what's on your mind
We can talk about nothin' or we can see what it's like
[Chorus]
Don't lie, baby, don't lie
His love never felt right
Switch sides and I'm beside ya
If you say it's alright (don't lie, baby, don't lie)
[Verse]
Way too many heads, need a steady view
Smokin' cigarettes at the rendezvous
Never meant to cross you
But my jaw hit the floor with the one, two
Think I want you
[Bridge]
You say this ain't love, but it's still the same love
Make love, anythin' to sate ya
Don't be shy, you decide
Say, can I make you mine?
[Outro]
Your skin so fine (Ah-ah, ah)
Come close, baby, put it on mine (Ah)
Your skin so fine (Ah-ah, ah)
Come close, baby, put it on mine

Lirik ini menonjolkan chemistry antara dua orang yang saling tertarik, dengan nada yang santai namun penuh gairah. Frasa seperti "Switch sides and I'm beside ya" menjadi pengingat bahwa Keshi ingin menjadi pilihan utama dalam hati seseorang.

Chord Gitar Beside You - Keshi

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk Beside You, cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 1 untuk memudahkan permainan:

[Intro]
Fmaj7  E/G#  Am7  D7/F#  (x2)
[Pre-Chorus]
Am/F  E7  G#dim7
It's just you and I, and no other guys
Am7  D9
We got no interruptions and we both feelin' the vibe
Am/F  E7  G#dim7
Say I'm not your type, but I know what's on your mind
Am7  D9
We can talk about nothin' or we can see what it's like
[Chorus]
Am/F  E7  G#dim7
Don't lie, baby, don't lie
Am7  D9
His love never felt right
Am/F  E7
Switch sides and I'm beside you
G#dim7  Am7  D9
If you say it's alright

Chord ini cukup mudah dan berulang, sehingga cocok untuk latihan gitar sambil menyanyikan liriknya. Pastikan kamu menyesuaikan ritme dengan tempo lagu yang santai.

Fakta Menarik di Balik Lagu Beside You

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Beside You yang bikin lagu ini semakin spesial:

  • Kolaborasi dengan Madeon: Lagu ini diproduksi bersama musisi asal Perancis, Madeon, yang memberikan sentuhan elektronik pada beat-nya, membuatnya terasa seperti "summer banger".
  • Popularitas Instan: Dalam tiga hari sejak rilis, lagu ini sudah mendapatkan lebih dari 3 juta penayangan di platform streaming, menjadikannya salah satu debut tersukses Keshi.
  • Inspirasi Lagu: Keshi ingin menciptakan lagu yang berbeda dari tema patah hati yang biasa ia bawakan. Beside You dibuat untuk terasa lebih optimis dan menyenangkan.
  • Video Musik: Video musik Beside You telah ditonton lebih dari 21 juta kali di YouTube hingga 2022, dengan estetika visual yang sederhana namun memikat.
  • Posisi Playlist: Lagu ini langsung menduduki posisi pertama di playlist Pop Rising Indonesia di Spotify, menunjukkan popularitasnya di kalangan penggemar lokal.

Tips Memainkan Lagu Beside You

Untuk pemula, cobalah mainkan chord di atas dengan strumming yang lembut untuk menangkap nuansa romantis lagu. Dengarkan lagu aslinya untuk memahami tempo dan perasaan yang ingin disampaikan Keshi. Kamu juga bisa menonton tutorial gitar di YouTube untuk melihat variasi strumming yang cocok.

Kesimpulan

Beside You dari Keshi adalah lagu yang memadukan lirik penuh makna, melodi yang catchy, dan chord gitar yang mudah dimainkan. Makna lagu Beside You Keshi mengajak kita untuk berani mengejar cinta tanpa ragu, meski ada rintangan. Dengan fakta menarik seperti kolaborasi dengan Madeon dan popularitasnya yang meledak, lagu ini wajib masuk playlist kamu. Yuk, ambil gitar dan mainkan lagu ini sekarang!



Editor : Thalatie Yani
