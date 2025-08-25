Troublemaker Makna Lagu: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik Olly Murs feat. Flo Rida

Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Lagu Troublemaker dari Olly Murs featuring Flo Rida adalah hits pop yang catchy dan penuh energi. Dirilis pada 2012, lagu ini menjadi salah satu single terlaris Olly Murs. Artikel ini akan membahas chord dan lirik lagu Troublemaker, makna lagu, serta fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar penasaran dengan cerita di baliknya!

Makna Lagu Troublemaker: Cinta yang Penuh Konflik

Trouble maker makna lagu ini berkisah tentang seseorang yang terjebak dalam hubungan penuh drama dengan seorang perempuan yang memikat, namun bikin pusing. Liriknya menggambarkan perasaan campur aduk: senang, tapi juga sakit hati. Meski tahu hubungan ini tidak sehat, tokoh dalam lagu ini sulit lepas karena pesona si perempuan. Olly Murs sendiri mengaku lagu ini tidak berdasarkan pengalaman pribadinya, melainkan imajinasi tentang hubungan yang penuh tantangan.

Lirik Lagu Troublemaker - Olly Murs feat. Flo Rida

Berikut adalah lirik lengkap lagu Troublemaker yang ditulis oleh Olly Murs, Steve Robson, Claude Kelly, dan Flo Rida:

You're a troublemaker
You're a troublemaker
You ain't nothing but a troublemaker, girl
You had me hooked again from the minute you sat down
The way you bite your lip got my head spinnin' around
After a drink or two, I was putty in your hands
I don't know if I have the strength to stand
Trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name
I know you're no good, but you're stuck in my brain
And I wanna know
Why does it feel so good but hurt so bad?
My mind keeps saying, "Run as fast as you can"
I say I'm done, but then you pull me back
I swear you're giving me a heart attack
TroublemakerIt's like you're always there in the corners of my mind
I see a silhouette every time I close my eyes
There must be poison in those fingertips of yours
'Cause I keep comin' back again for more
[Chorus]
Why does it feel so good but hurt so bad?
My mind keeps saying, "Run as fast as you can"
I say I'm done, but then you pull me back
I swear you're giving me a heart attack
Troublemaker
[Flo Rida]
Maybe I'm insane 'cause I keep doing the same damn thing
Thinking one day we gon' change
But you know just how to work that back
And make me forget my name
What the hell you do, I won't remember
I'll be gone until November
And you'll show up again next summer, yeah
Typical, middle name is Prada
Fit you like a glove, girl, I'm sick of the drama
You're a troublemaker
But damn, girl, it's like I love the trouble
And I can't even explain why
[Chorus]
Why does it feel so good but hurt so bad?
My mind keeps saying, "Run as fast as you can"
I say I'm done, but then you pull me back
I swear you're giving me a heart attack
Troublemaker

Chord Gitar Troublemaker

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan Troublemaker di gitar. Chord ini cocok untuk pemula dan menggunakan kunci standar:

[Intro]
Am  F  E
[Verse]
Am                F           E
You had me hooked again from the minute you sat down
Am                F           E
The way you bite your lip got my head spinnin' around
Am                F           E
After a drink or two, I was putty in your hands
F                 Am          E
I don't know if I have the strength to stand
[Pre-Chorus]
Am
Trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name
Am                F           E
I know you're no good, but you're stuck in my brain
[Chorus]
Am        Dm        E       Am
Why does it feel so good but hurt so bad?
Am        Dm        G       C
My mind keeps saying, "Run as fast as you can"
Am        Dm        E       Am
I say I'm done, but then you pull me back
Am        Dm        G       C
I swear you're giving me a heart attack, troublemaker

Chord di atas menggunakan kunci Am, Dm, E, F, G, dan C. Pastikan kamu menyetel gitar dengan benar untuk hasil suara yang optimal.

Fakta Menarik di Balik Lagu Troublemaker

Selain trouble maker makna lagu, ada beberapa fakta keren tentang lagu ini yang wajib kamu tahu:

  • Single Terlaris Olly Murs: Troublemaker adalah single utama dari album Right Place Right Time (2012) dan menjadi lagu terlaris Olly Murs, dengan sertifikasi Platinum dari RIAA karena terjual lebih dari 1 juta kopi di Amerika Serikat.
  • Kolaborasi dengan Flo Rida: Rapper Amerika, Flo Rida, menambahkan sentuhan hip-hop yang membuat lagu ini semakin ngebeat dan populer di berbagai tangga lagu, termasuk Billboard Hot 100.
  • Dirilis 12 Oktober 2012: Lagu ini dirilis oleh Epic Records dan Syco Records, dan langsung masuk 25 besar Billboard Hot 100.
  • Tidak Berdasarkan Kisah Nyata: Meski liriknya emosional, Olly Murs mengaku lagu ini bukan tentang pengalaman pribadinya, melainkan cerita fiktif yang dibuat untuk menghibur pendengar.

Tips Memainkan Chord Troublemaker

Untuk pemula, berikut beberapa tips memainkan chord Troublemaker:

  1. Gunakan capo di fret kedua jika kamu ingin menyesuaikan nada dengan suara Olly Murs.
  2. Latih transisi antara Am dan F untuk menjaga alur lagu yang cepat.
  3. Gunakan strumming pattern D-DU-UDU untuk feel yang lebih pop.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Troublemaker sukses karena perpaduan melodi pop yang mudah diingat, lirik yang relatable, dan kolaborasi dengan Flo Rida yang menambah daya tarik. Trouble maker makna lagu yang menggambarkan konflik batin dalam cinta membuatnya relevan bagi banyak pendengar. Lagu ini juga cocok untuk berbagai suasana, dari santai hingga pesta.

Kesimpulan

Lagu Troublemaker dari Olly Murs feat. Flo Rida bukan hanya tentang melodi yang asyik, tapi juga cerita tentang cinta yang penuh drama. Dengan chord yang mudah dimainkan dan lirik yang emosional, lagu ini cocok untuk kamu yang suka musik pop dengan sentuhan cerita. Jangan lupa coba mainkan chord-nya dan rasakan sendiri energi lagu ini!



