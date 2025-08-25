Makna Lagu Intentions Justin Bieber: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Justin Bieber(Billboard)

Lagu Intentions dari Justin Bieber featuring Quavo adalah salah satu hits dari album Changes (2020). Lagu ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga membawa pesan empati dan dukungan. Artikel ini akan membahas makna lagu Intentions Justin Bieber, lirik, chord gitar, dan fakta menarik di baliknya.

Makna Lagu Intentions Justin Bieber

Intentions menceritakan tentang niat tulus Justin Bieber dan Quavo untuk mencintai dan mendukung pasangan mereka, yaitu Hailey Bieber dan Saweetie. Lagu ini menggambarkan cinta yang tulus, tanpa kepalsuan, dan penuh perhatian. Selain itu, ada pesan tentang self-love dan kepercayaan diri, yang membuat lagu ini terasa positif dan membangkitkan semangat.

Video klip lagu ini juga menyoroti kisah nyata tentang Alexandria House, sebuah tempat penampungan untuk tunawisma di Los Angeles. Justin Bieber ingin menunjukkan bahwa makna lagu Intentions Justin Bieber tidak hanya tentang cinta romantis, tetapi juga tentang membantu sesama yang membutuhkan, terutama anak-anak dan perempuan dalam krisis.

Lirik Lagu Intentions Justin Bieber feat. Quavo

Berikut adalah sebagian lirik lagu Intentions beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

[Chorus: Justin Bieber] Picture perfect, you don't need no filter Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer Shower you with all my attention Yeah, these are my only intentions [Terjemahan] Gambar sempurna, kau tak perlu filter Cantik, membuat semua terpana, kau luar biasa Aku akan memanjakanmu dengan perhatianku Ya, itulah satu-satunya niatku

Lirik ini menunjukkan bagaimana Justin memuji kecantikan alami pasangannya dan menegaskan niat tulusnya untuk mencintai tanpa syarat.

Chord Gitar Lagu Intentions

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Intentions yang cocok untuk pemula:

[Intro] C G Am F [Chorus] C G Picture perfect, you don't need no filter Am F Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer C G Shower you with all my attention Am F Yeah, these are my only intentions

Chord ini menggunakan kunci dasar yang mudah dimainkan. Pastikan untuk menyesuaikan ritme dengan tempo lagu agar terdengar lebih pas.

Fakta Menarik di Balik Lagu Intentions

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Intentions yang mungkin belum kamu ketahui:

Kolaborasi dengan Quavo: Quavo, anggota grup Migos, menambahkan sentuhan rap yang membuat lagu ini semakin berirama dan energik.

Quavo, anggota grup Migos, menambahkan sentuhan rap yang membuat lagu ini semakin berirama dan energik. Dirilis pada 2020: Lagu ini menjadi single kedua dari album Changes , yang dirilis pada 7 Februari 2020.

Lagu ini menjadi single kedua dari album , yang dirilis pada 7 Februari 2020. Pesan Sosial: Video klip Intentions menampilkan kisah nyata tentang perjuangan perempuan dan anak-anak di Alexandria House, menunjukkan sisi kemanusiaan Justin Bieber.

Video klip menampilkan kisah nyata tentang perjuangan perempuan dan anak-anak di Alexandria House, menunjukkan sisi kemanusiaan Justin Bieber. Didedikasikan untuk Hailey Bieber: Justin menulis lagu ini sebagai ungkapan cinta untuk istrinya, Hailey, menegaskan komitmennya dalam pernikahan.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Intentions disukai karena melodinya yang ceria dan lirik yang mudah diingat. Makna lagu Intentions Justin Bieber yang positif, tentang cinta dan empati, membuatnya relevan untuk banyak pendengar. Ditambah lagi, kolaborasi dengan Quavo memberikan nuansa segar yang cocok untuk penggemar musik pop dan R&B.

Kesimpulan

Lagu Intentions dari Justin Bieber bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kebaikan hati dan dukungan untuk sesama. Dengan lirik yang penuh makna, chord gitar yang mudah, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi salah satu favorit penggemar. Cobalah mainkan chord-nya dan rasakan sendiri pesan positif dari lagu ini!