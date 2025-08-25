Makna Lagu Thinkin Bout You Frank Ocean: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Lagu Thinkin Bout You dari Frank Ocean adalah salah satu karya masterpiece dalam album Channel Orange (2012). Lagu ini penuh emosi, menceritakan kerinduan mendalam dan nostalgia akan cinta pertama. Artikel ini akan membahas makna lagu Thinkin Bout You Frank Ocean, lirik, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk penggemar musik dan pemula yang ingin belajar memainkan lagunya!
Lagu Thinkin Bout You menggambarkan perasaan seseorang yang merenungkan hubungan masa lalu dengan penuh kerinduan. Frank Ocean menulis lagu ini dengan metafora yang kuat, seperti "tornado" yang melambangkan kekacauan emosi, dan hujan di California yang jarang terjadi, menunjukkan betapa langkanya dia menangis. Liriknya mengungkapkan perasaan cinta yang masih hidup meski hubungan telah berakhir, dengan pertanyaan apakah orang yang dicintai juga masih memikirkannya. Menariknya, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Frank, di mana dia secara terbuka mengakui bahwa cinta pertamanya adalah seorang pria, memberikan dimensi emosional yang lebih dalam.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Thinkin Bout You yang penuh dengan emosi dan makna mendalam:
A tornado flew around my room before you came Excuse the mess it made, it usually doesn't rain In Southern California, much like Arizona My eyes don't shed tears, but, boy, they bawl When I'm thinkin' 'bout you Ooh, no, no, no I've been thinkin' 'bout you You know, know, know I've been thinkin' 'bout you Do you think about me still? Do ya, do ya? Or do you not think so far ahead? 'Cause I been thinkin' 'bout forever, ooh Or do you not think so far ahead? 'Cause I been thinkin' 'bout forever, ooh No, I don't like you, I just thought you were cool enough to kick it Got a beach house I could sell you in Idaho Since you think I don't love you, I just thought you were cute That's why I kissed you Got a fighter jet, I don't get to fly it, though I'm lyin' down thinkin' 'bout you Yes, of course, I remember, how could I forget? How you feel? You know you were my first time, a new feel It won't ever get old, not in my soul Not in my spirit, keep it alive We'll go down this road'Til it turns from color to black and white
Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Thinkin Bout You yang cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 2 untuk mempermudah permainan:
[Verse] Am G A tornado flew around my room before you came D Am Excuse the mess it made, it usually doesn't rain Am G In Southern California, much like Arizona D Am My eyes don't shed tears, but, boy, they bawl [Pre-Chorus] Am When I'm thinkin' 'bout you G Ooh, no, no, no D I've been thinkin' 'bout you Am You know, know, know [Chorus] Am G D Am Or do you not think so far ahead? Am G D Am 'Cause I been thinkin' 'bout forever (Oooh, oooh)
Chord ini menggunakan pola sederhana Am, G, D, yang mudah diikuti. Mainkan dengan tempo pelan untuk menangkap nuansa emosional lagu ini.
Lagu Thinkin Bout You bukan hanya tentang melodi yang indah atau lirik yang puitis, tetapi juga tentang keberanian Frank Ocean untuk berbagi cerita pribadinya. Kombinasi beat pelan, vokal yang lembut, dan lirik yang jujur membuat lagu ini begitu menyentuh hati. Bagi penggemar musik R&B, lagu ini adalah perpaduan sempurna antara emosi dan seni. Dengan mempelajari chord dan liriknya, kamu juga bisa merasakan kedalaman makna lagu Thinkin Bout You Frank Ocean sambil memainkan gitar.
Untuk pemula, berikut beberapa tips agar chord lagu ini lebih mudah dimainkan:
Thinkin Bout You adalah lagu yang kaya akan emosi dan makna, menjadikannya salah satu karya terbaik Frank Ocean. Dengan lirik yang mendalam, chord yang sederhana, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini wajib dicoba oleh penggemar musik dan pemain gitar pemula. Semoga artikel ini membantu kamu memahami makna lagu Thinkin Bout You Frank Ocean dan menginspirasimu untuk memainkannya!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved