Makna Lagu Thinkin Bout You Frank Ocean: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Lagu Thinkin Bout You dari Frank Ocean adalah salah satu karya masterpiece dalam album Channel Orange (2012). Lagu ini penuh emosi, menceritakan kerinduan mendalam dan nostalgia akan cinta pertama. Artikel ini akan membahas makna lagu Thinkin Bout You Frank Ocean, lirik, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk penggemar musik dan pemula yang ingin belajar memainkan lagunya!

Lagu Thinkin Bout You menggambarkan perasaan seseorang yang merenungkan hubungan masa lalu dengan penuh kerinduan. Frank Ocean menulis lagu ini dengan metafora yang kuat, seperti "tornado" yang melambangkan kekacauan emosi, dan hujan di California yang jarang terjadi, menunjukkan betapa langkanya dia menangis. Liriknya mengungkapkan perasaan cinta yang masih hidup meski hubungan telah berakhir, dengan pertanyaan apakah orang yang dicintai juga masih memikirkannya. Menariknya, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Frank, di mana dia secara terbuka mengakui bahwa cinta pertamanya adalah seorang pria, memberikan dimensi emosional yang lebih dalam.

Lirik Lagu Thinkin Bout You

Berikut adalah lirik lengkap lagu Thinkin Bout You yang penuh dengan emosi dan makna mendalam:

A tornado flew around my room before you came Excuse the mess it made, it usually doesn't rain In Southern California, much like Arizona My eyes don't shed tears, but, boy, they bawl When I'm thinkin' 'bout you Ooh, no, no, no I've been thinkin' 'bout you You know, know, know I've been thinkin' 'bout you Do you think about me still? Do ya, do ya? Or do you not think so far ahead? 'Cause I been thinkin' 'bout forever, ooh Or do you not think so far ahead? 'Cause I been thinkin' 'bout forever, ooh No, I don't like you, I just thought you were cool enough to kick it Got a beach house I could sell you in Idaho Since you think I don't love you, I just thought you were cute That's why I kissed you Got a fighter jet, I don't get to fly it, though I'm lyin' down thinkin' 'bout you Yes, of course, I remember, how could I forget? How you feel? You know you were my first time, a new feel It won't ever get old, not in my soul Not in my spirit, keep it alive We'll go down this road'Til it turns from color to black and white

Chord Gitar Thinkin Bout You (Mudah untuk Pemula)

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Thinkin Bout You yang cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 2 untuk mempermudah permainan:

[Verse] Am G A tornado flew around my room before you came D Am Excuse the mess it made, it usually doesn't rain Am G In Southern California, much like Arizona D Am My eyes don't shed tears, but, boy, they bawl [Pre-Chorus] Am When I'm thinkin' 'bout you G Ooh, no, no, no D I've been thinkin' 'bout you Am You know, know, know [Chorus] Am G D Am Or do you not think so far ahead? Am G D Am 'Cause I been thinkin' 'bout forever (Oooh, oooh)

Chord ini menggunakan pola sederhana Am, G, D, yang mudah diikuti. Mainkan dengan tempo pelan untuk menangkap nuansa emosional lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Thinkin Bout You

Single Pertama Channel Orange : Lagu ini adalah single utama dari album debut Frank Ocean, Channel Orange, yang dirilis pada 17 April 2012.

: Lagu ini adalah single utama dari album debut Frank Ocean, Channel Orange, yang dirilis pada 17 April 2012. Awalnya untuk Artis Lain : Frank awalnya menulis lagu ini untuk penyanyi Bridget Kelly, tetapi setelah versi demonya bocor, dia memutuskan untuk merekam versi berkualitas tinggi dan merilisnya sendiri.

: Frank awalnya menulis lagu ini untuk penyanyi Bridget Kelly, tetapi setelah versi demonya bocor, dia memutuskan untuk merekam versi berkualitas tinggi dan merilisnya sendiri. Inspirasi Pribadi : Dalam surat terbuka di Tumblr, Frank mengungkapkan bahwa lagu ini terinspirasi dari cinta pertamanya, seorang pria, menjadikan lagu ini salah satu karya yang sangat personal.

: Dalam surat terbuka di Tumblr, Frank mengungkapkan bahwa lagu ini terinspirasi dari cinta pertamanya, seorang pria, menjadikan lagu ini salah satu karya yang sangat personal. Prestasi Komersial : Lagu ini debut di posisi 85 di Billboard Hot 100 dan kemudian naik ke posisi 32. Lagu ini juga meraih sertifikasi platinum dari RIAA pada Mei 2013.

: Lagu ini debut di posisi 85 di Billboard Hot 100 dan kemudian naik ke posisi 32. Lagu ini juga meraih sertifikasi platinum dari RIAA pada Mei 2013. Nominasi Penghargaan: Thinkin Bout You dinominasikan untuk World’s Best Song di World Music Award 2014.

Mengapa Lagu Ini Spesial?

Lagu Thinkin Bout You bukan hanya tentang melodi yang indah atau lirik yang puitis, tetapi juga tentang keberanian Frank Ocean untuk berbagi cerita pribadinya. Kombinasi beat pelan, vokal yang lembut, dan lirik yang jujur membuat lagu ini begitu menyentuh hati. Bagi penggemar musik R&B, lagu ini adalah perpaduan sempurna antara emosi dan seni. Dengan mempelajari chord dan liriknya, kamu juga bisa merasakan kedalaman makna lagu Thinkin Bout You Frank Ocean sambil memainkan gitar.

Tips Memainkan Chord Thinkin Bout You

Untuk pemula, berikut beberapa tips agar chord lagu ini lebih mudah dimainkan:

Gunakan capo untuk menyesuaikan nada dengan vokalmu. Latih transisi antara Am, G, dan D secara perlahan. Mainkan dengan perasaan untuk menangkap nuansa emosional lagu. Tonton tutorial YouTube untuk melihat teknik strumming yang tepat.

Kesimpulan

Thinkin Bout You adalah lagu yang kaya akan emosi dan makna, menjadikannya salah satu karya terbaik Frank Ocean. Dengan lirik yang mendalam, chord yang sederhana, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini wajib dicoba oleh penggemar musik dan pemain gitar pemula. Semoga artikel ini membantu kamu memahami makna lagu Thinkin Bout You Frank Ocean dan menginspirasimu untuk memainkannya!