Chord dan Lirik Wish You Were Here Pink Floyd - Lengkap dan Mudah Dipelajari

Pink Floyd(Instagram)

Lagu Wish You Were Here dari Pink Floyd adalah salah satu karya legendaris yang dikenal dengan melodi indah dan lirik mendalam. Dirilis pada tahun 1975 dalam album berjudul sama, lagu ini sering menjadi favorit penggemar musik rock. Di sini, kami sajikan chord dan lirik Wish You Were Here Pink Floyd lengkap dengan panduan mudah untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar.

Sejarah Singkat Lagu Wish You Were Here

Wish You Were Here ditulis oleh David Gilmour dan Roger Waters sebagai penghormatan kepada Syd Barrett, mantan anggota Pink Floyd yang meninggalkan band karena masalah kesehatan mental. Liriknya penuh emosi, menggambarkan kerinduan dan kehilangan, sementara melodinya sederhana namun menyentuh. Lagu ini cocok untuk pemula karena chord-nya relatif mudah dipelajari.

Chord Gitar Wish You Were Here Pink Floyd

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan Wish You Were Here. Gunakan capo jika diperlukan untuk menyesuaikan nada dengan vokal Anda.

[Intro]C D Am Ge|-------3---|-------2---|-------0---|-------3---|B|-----1-----|-----3-----|-----1-----|-----3-----|G|---0-------|---2-------|---2-------|---0-------|D|-----------|-----------|-----------|-----------|A|-3---------|-0---------|-0---------|-2---------|E|-----------|-----------|-----------|-3---------|[Verse]C DSo, so you think you can tellAm GHeaven from Hell, blue skies from pain

Chord utama yang digunakan adalah C, D, Am, G. Intro ikonik lagu ini dimainkan dengan teknik fingerpicking sederhana. Pastikan Anda berlatih transisi antar chord agar terdengar mulus.

Lirik Lengkap Wish You Were Here Pink Floyd

Berikut lirik lengkap lagu Wish You Were Here beserta terjemahan singkat untuk membantu memahami maknanya:

[Verse 1] So, so you think you can tell Heaven from Hell, blue skies from pain Can you tell a green field From a cold steel rail? A smile from a veil? So you think you can tell [Terjemahan] Jadi, kau pikir kau bisa membedakan Surga dari neraka, langit biru dari rasa sakit Bisakah kau membedakan padang hijau Dari rel baja yang dingin? Senyum dari tabir? Jadi, kau pikir kau bisa membedakan

Lirik ini menggambarkan perasaan kehilangan dan keraguan, yang membuat lagu ini begitu emosional. Cobalah nyanyikan dengan perasaan untuk menangkap esensi lagunya.

Tips Memainkan Chord Wish You Were Here

Latihan Intro: Intro lagu ini adalah bagian yang paling dikenal. Gunakan teknik picking dengan jari untuk menghasilkan suara yang jernih.

Intro lagu ini adalah bagian yang paling dikenal. Gunakan teknik picking dengan jari untuk menghasilkan suara yang jernih. Transisi Chord: Fokus pada perpindahan dari C ke D dan Am ke G agar alur lagu tetap terjaga.

Fokus pada perpindahan dari C ke D dan Am ke G agar alur lagu tetap terjaga. Ritme: Gunakan strumming sederhana dengan tempo lambat untuk menyesuaikan nuansa emosional lagu.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Wish You Were Here Pink Floyd populer karena perpaduan melodi yang mudah diingat dan lirik yang penuh makna. Lagu ini sering dimainkan di kafe, sesi akustik, atau bahkan konser besar. Dengan mempelajari chord dan liriknya, Anda bisa ikut merasakan keajaiban musik Pink Floyd.

Sekarang, ambil gitar Anda dan mulailah berlatih chord dan lirik Wish You Were Here Pink Floyd. Dengan panduan ini, Anda akan bisa memainkan lagu ini dengan percaya diri dalam waktu singkat!