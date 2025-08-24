Lirik The Prayer - Celine Dion ft. Andrea Bocelli: Chord dan Makna Lagu

Ilustrasi(Dok Ist)

Lagu The Prayer adalah duet memukau antara Celine Dion dan Andrea Bocelli yang dirilis pada 1 Maret 1999. Lagu ini menjadi soundtrack film Quest for Camelot dan memenangkan Golden Globe untuk Best Original Song. Dengan perpaduan lirik bahasa Inggris dan Italia, lagu ini menyampaikan pesan doa yang mendalam. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik The Prayer, chord gitar, dan makna di balik lagunya yang menyentuh hati.

Lirik Lagu The Prayer - Celine Dion ft. Andrea Bocelli

Berikut adalah lirik lengkap lagu The Prayer yang dinyanyikan oleh Celine Dion dan Andrea Bocelli, lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman.

[Verse 1: Celine Dion]I pray you'll be our eyes, and watch us where we goAku berdoa Engkau jadi mata kami, dan mengawasi ke mana kami pergiAnd help us to be wise in times when we don't knowDan membantu kami bertindak bijak saat kami bingungLet this be our prayer, when we lose our wayJadikan ini doa kami, saat kami tersesatLead us to a place, guide us with your graceTuntun kami ke suatu tempat, bimbing kami dengan rahmat-MuTo a place where we'll be safeKe tempat yang aman[Verse 2: Andrea Bocelli]La luce che tu hai (I pray we'll find your light)Cahaya yang Kau miliki (Kuberdoa kami temukan cahaya-Mu)Nel cuore resterà (And hold it in our hearts)Kan tersimpan di hati (Dan mendekapnya di hati kami)A ricordarci che (When stars go out each night)Agar kami ingat bahwa (Saat bintang-bintang padam setiap malam)L'eterna stella seiEngkau adalah bintang abadiNella mia preghiera (Let this be our prayer)Dalam doaku (Jadikan ini doa kami)Quanta fede c'è (When shadows fill our day)Seberapa tebal iman (Saat bayangan selimuti hari kami)Lead us to a place, guide us with your graceTuntun kami ke suatu tempat, bimbing kami dengan rahmat-MuGive us faith so we'll be safeBeri kami keyakinan agar kami selamat[Bridge: Celine Dion & Andrea Bocelli]Sogniamo un mondo senza più violenzaKami memimpikan dunia tanpa kekerasanUn mondo di giustizia e di speranzaDunia penuh keadilan dan harapanOgnuno dia la mano al suo vicinoSemua orang menggenggam tangan tetangganyaSimbolo di pace, di fraternitàSimbol kedamaian dan persaudaraan[Verse 3: Celine Dion & Andrea Bocelli]La forza che ci dà (We ask that life be kind)Kekuatan yang Kau beri (Kami meminta hidup yang baik)È il desiderio che (And watch us from above)Adalah harapan bahwa (Dan awasi kami dari atas)Ognuno trovi amor (We hope each soul will find)Semua orang temukan cinta (Kami harap setiap jiwa menemukan)Intorno e dentro sé (Another soul to love)Di sekitar dan di dalam dirinya (Jiwa lain untuk dicintai)Let this be our prayer (Let this be our prayer)Jadikan ini doa kami (Jadikan ini doa kami)Just like every child (Just like every child)Seperti setiap anak (Seperti setiap anak)Need to find a place, guide us with your graceButuh tempat, bimbing kami dengan rahmat-MuGive us faith so we'll be safeBeri kami keyakinan agar kami selamat

Chord Gitar The Prayer

Berikut adalah chord gitar untuk lagu The Prayer yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 3 untuk menyesuaikan nada.

[Intro]Bb F Dm Db Bbm F[Verse 1]Bb C FI pray you'll be our eyes, and watch us where we goBb C Eb FAnd help us to be wise in times when we don't knowGm C A7Let this be our prayer, when we lose our wayDm Bb Dm AmLead us to the place, guide us with your graceBb F C Bb FTo a place where we'll be safe[Verse 2]Bb CLa luce che tu haiF F/Eb(I pray we'll find your light)Bb CNel cuore resteràEb F(And hold it in our hearts)Gm CNella mia preghieraA7(Let this be our prayer)Dm Bb Dm AmLead us to the place, guide us with your graceBb F C Bb FGive us faith so we'll be safe

Cara Memainkan Chord The Prayer

Untuk memainkan chord di atas, pastikan gitar kamu sudah disetem dengan benar. Gunakan strumming sederhana seperti pola D-DU-UDU untuk mengikuti ritme lagu. Jika kamu pemula, latihan perlahan pada bagian transisi dari Bb ke C, karena ini bisa sedikit menantang. Dengarkan lagu aslinya untuk menangkap nuansa emosionalnya.

Makna Lagu The Prayer

Lagu The Prayer adalah sebuah doa yang menyampaikan harapan akan bimbingan, kebijaksanaan, dan keselamatan. Liriknya menggambarkan permohonan kepada Tuhan untuk menjadi "mata" yang mengawasi dan membimbing di saat kebingungan atau kesesatan. Bagian dalam bahasa Italia yang dinyanyikan Andrea Bocelli menambahkan dimensi spiritual, berbicara tentang cahaya abadi dan iman yang kuat.

Lagu ini juga membawa pesan universal tentang perdamaian. Baris seperti "Sogniamo un mondo senza più violenza" (Kami memimpikan dunia tanpa kekerasan) mencerminkan harapan untuk dunia yang penuh keadilan, cinta, dan persaudaraan. Lagu ini sering dinyanyikan dalam acara besar, seperti konser amal atau perayaan global, karena pesannya yang menyentuh dan relevan untuk semua orang.

Sejarah dan Prestasi Lagu

The Prayer ditulis oleh David Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa, dan Tony Renis. Lagu ini awalnya dibuat untuk film Quest for Camelot (1998) dengan dua versi: bahasa Inggris untuk Celine Dion dan bahasa Italia untuk Andrea Bocelli. Duet mereka dirilis pada 1999 dan langsung menjadi hit, memenangkan Golden Globe dan masuk nominasi Grammy serta Academy Award. Lagu ini juga pernah dibawakan dalam acara seperti "One World: Together at Home" pada 2020 untuk mendukung perjuangan melawan Covid-19.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu The Prayer disukai karena perpaduan suara emas Celine Dion dan Andrea Bocelli yang penuh emosi. Liriknya yang sederhana namun mendalam membuat lagu ini mudah diterima oleh berbagai kalangan. Baik kamu sedang mencari lirik The Prayer untuk bernyanyi, chord untuk bermain gitar, atau ingin memahami maknanya, lagu ini menawarkan pengalaman yang menyentuh hati.

Tips Menyanyikan The Prayer

Latihan Vokal: Lagu ini membutuhkan kontrol napas yang baik, terutama pada nada tinggi di bagian Celine Dion.

Lagu ini membutuhkan kontrol napas yang baik, terutama pada nada tinggi di bagian Celine Dion. Emosi: Cobalah memahami makna lirik untuk menyampaikan perasaan doa yang tulus.

Cobalah memahami makna lirik untuk menyampaikan perasaan doa yang tulus. Duet: Jika bernyanyi berdua, pastikan harmoni antara suara tinggi dan rendah seimbang, seperti chemistry Celine dan Andrea.

Dengan lirik The Prayer, chord, dan makna yang telah dijelaskan, kamu sekarang bisa menikmati lagu ini lebih dalam. Mainkan di gitar, nyanyikan dengan hati, atau renungkan pesan spiritualnya.