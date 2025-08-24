Lirik Lagu Terangkanlah - Opick (OST Sinetron Azab) & Chord Gitar Mudah

Ilustrasi(Dok Medcom)

Lagu Terangkanlah atau yang dikenal sebagai Khusnul Khotimah oleh Opick adalah salah satu lagu religi populer yang menjadi soundtrack sinetron Azab. Liriknya yang penuh makna mengingatkan kita tentang kematian dan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Di bawah ini, Anda bisa menemukan lirik lagu Terangkanlah lengkap dengan chord gitar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula.

Sejarah dan Makna Lagu Terangkanlah

Lagu Terangkanlah, yang berjudul asli Khusnul Khotimah, dirilis pada tahun 2007 dalam album Ya Rahman oleh Opick. Lagu ini menjadi viral karena penggalan liriknya yang ikonik, “Terangkanlah, terangkanlah,” yang sering terdengar di sinetron Azab. Lagu ini mengajak pendengar untuk merenungkan kematian yang bisa datang kapan saja dan mendorong kita untuk selalu berada di jalan yang benar.

Lirik Lagu Terangkanlah - Opick

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Terangkanlah yang penuh dengan pesan spiritual:

Bila masa telah tiadaKereta kencana datang tiba-tibaAirmata dalam dukaTak merubah ceritanyaHanya hening dan berjuta tanyaDalam resah dalam pasrahTerangkanlah, terangkanlahHati yang mengeluh saat hilang arahDetik waktu yang memburuDetik yang tak pernah kembali padaMuTerangilah jiwa yang berkabutLangkah penuh dosaHanya padaMu kumengadu

Chord Gitar Lagu Terangkanlah - Opick

Untuk memudahkan Anda memainkan lagu ini, berikut chord gitar dasar dari Terangkanlah. Gunakan capo di fret ke-3 jika ingin menyesuaikan dengan nada asli lagu.

[Intro]Am E E AmDm Am Dm AmDm Am E Am[Verse]Am EBila masa tlah tiadaE AmKereta kencana datang tiba-tibaDm AmAirmata dalam dukaDm AmTak merubah ceritanyaDm AmHanya hening dan berjuta tanyaE AmDalam resah dalam pasrah[Chorus]Am ETerangkanlah, terangkanlahE AmHati yang mengeluh saat hilang arahAm EDetik waktu yang memburuE AmDetik yang tak pernah kembali padaMu[Bridge]Dm AmTerangilah jiwa yang berkabutDm AmLangkah penuh dosaDm AmHanya padaMu kumengaduE AmHanya padaMu kumengadu

Tips Memainkan Chord Lagu Terangkanlah

Untuk pemula, pastikan Anda sudah familiar dengan kunci dasar seperti Am, E, dan Dm. Latihan perlahan dengan metronom untuk menjaga tempo. Jika kesulitan dengan transisi chord, coba gunakan strumming sederhana seperti pola D-DU-UDU (D=down, U=up). Dengarkan lagu aslinya untuk menangkap ritme dan emosi yang tepat.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu Terangkanlah disukai karena liriknya yang menyentuh hati dan melodinya yang mudah diingat. Selain itu, penggunaannya sebagai OST sinetron Azab membuat lagu ini sering dikaitkan dengan cerita-cerita religi yang menggugah. Penggalan “Terangkanlah” juga sempat viral di media sosial seperti TikTok, menambah kepopulerannya di kalangan generasi muda.

Cara Menggunakan Lirik dan Chord Ini

Gunakan lirik dan chord di atas untuk latihan gitar atau bernyanyi bersama teman. Lagu ini cocok untuk dinyanyikan dalam acara keagamaan atau saat merenung. Anda juga bisa membagikan lirik ini kepada teman yang ingin belajar lagu religi dengan pesan mendalam.

Video dan Referensi Lain

Untuk mempelajari lagu ini lebih lanjut, Anda bisa menonton video klip resmi Terangkanlah di platform seperti YouTube. Dengarkan versi asli Opick untuk memahami dinamika lagu. Jika ingin mendalami chord, cari tutorial gitar dari kanal-kanal terpercaya.

Dengan lirik lagu Terangkanlah dan chord gitar ini, Anda bisa menikmati keindahan lagu religi karya Opick sambil belajar bermain gitar. Semoga lagu ini membawa inspirasi dan kedamaian untuk Anda!