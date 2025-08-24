Chord, Lirik, dan Makna Lagu Lara - Dialog Senja: Menghapus Tinta di Hati

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Lara dari Dialog Senja adalah karya emosional yang menyentuh hati banyak pendengar. Dirilis pada 2018, lagu ini menjadi single utama dari album berjudul sama. Dengan lirik puitis dan melodi yang menyentuh, lagu ini menceritakan perjuangan melupakan cinta yang menyakitkan. Artikel ini akan membahas makna lagu Lara, chord gitar yang mudah dimainkan, dan lirik lengkapnya untuk Anda nikmati.

Makna Lagu Lara: Perjuangan Melawan Patah Hati

Makna lagu Lara berpusat pada konflik batin seseorang yang berusaha melupakan mantan kekasih. Lirik seperti "menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku" melambangkan upaya menghapus kenangan cinta yang menyakitkan. Kata "Lara" sendiri berarti sedih atau sakit hati menurut KBBI, mencerminkan emosi mendalam dalam lagu ini. Cerita lagu ini relevan bagi siapa saja yang pernah mengalami patah hati dan dilema antara hati yang masih mencintai dan logika yang mendorong untuk menjauh.

Lagu ini menggambarkan senja sebagai simbol akhir sebuah hubungan, di mana seseorang merasa kehilangan sebagian dirinya. Ketika mantan kembali hadir, perasaan bimbang muncul: apakah harus kembali atau menjauh? Dialog Senja dengan cerdas mengemas konflik ego dan logika ini dalam lirik yang sederhana namun penuh makna.

Lirik Lagu Lara - Dialog Senja

Berikut adalah lirik lengkap lagu Lara yang penuh dengan emosi dan makna mendalam:

Ketika senja datangKu merasa setengah diriku menghilangBagaikan tak berdosaKau hancurkan rasa yang selama ini ku tanamSaat semuanya telah pergiBayangmu kembali mengisiEntah apa yang kau mauKu tak berhak lagi 'tuk mengungkit kembaliMenghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatikuMerobek semua bayangan yang tampak di relung sukmakuHu-uu.. Hu-uu.. Hu-uu.. Hu-uu..Ego telah menghasutku tuk kembali padamuNamun logika berkata baiknya ku menjauhJauh.. Jauh.. Jauh.. Jauh..Ego telah menghasutku tuk kembali padamuLara telah membawaku untuk pergi menjauhMenghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatikuMerobek semua bayangan yang tampak di relung sukmakuEgo telah menghasutku tuk kembali padamuNamun logika berkata baiknya ku menjauhJauh.. Jauh.. Jauh.. Jauh..

Chord Gitar Lagu Lara (Kunci Dasar untuk Pemula)

Bagi Anda yang ingin memainkan lagu Lara dengan gitar, berikut adalah chord dengan capo di fret 2 untuk memudahkan pemula. Kunci asli lagu ini adalah G, tetapi dengan capo, Anda bisa menggunakan chord yang lebih sederhana:

Capo di fret 2[Intro]F C F C[Spoke]FKetika senja datangCKu merasa setengah diriku menghilangFBagaikan tak berdosaCKau hancurkan rasa yang selama ini ku tanamFSaat semuanya telah pergiCBayangmu kembali mengisiFEntah apa yang kau mauCKu tak berhak lagi 'tuk mengungkit kembali[Intro]F C F C[Verse]FMenghapus tinta yang pernah kau lukisCDi kanvas hatikuFMerobek semua bayangan yang tampakCDi relung sukmakuF CHu..hu.. hu hu..F CHu..hu.. hu hu..F CEgo t'lah menghasutku 'tuk kembali padamuF CNamun logika berkata baiknya ku menjauhF C F CJauh.. jauh.. jauh.. jauh..Am G FEgo.. t'lah mengha..sutkuAm G FTuk kem..bali pa..damuAm G FLara.. tak memba..wakuAm G FUntuk.. pergi men..jauh..[Chorus]FMenghapus tinta yang pernah kau lukisCDi kanvas hatikuFMerobek semua bayangan yang tampakCDi relung sukmakuF CEgo t'lah menghasutku tuk kembali padamuF AmNamun logika berkata baiknya ku menjauhF Am F AmJauh.. jauh.. jauh.. jauh..[Outro]F C F

Tips: Untuk pemula, fokus pada transisi antara chord F dan C. Gunakan capo untuk menyesuaikan nada dengan suara Anda. Jika ingin tantangan, coba mainkan tanpa capo menggunakan chord G, D, Bm, dan A.

Mengapa Lagu Lara Begitu Populer?

Lagu Lara populer karena liriknya yang relatable dan mudah dipahami. Frasa "menghapus tinta" menjadi simbol kuat untuk melupakan kenangan pahit, yang resonan dengan banyak pendengar. Selain itu, melodi folk-pop dari Dialog Senja yang sederhana namun indah membuat lagu ini mudah dinyanyikan dan dimainkan. Video klipnya di YouTube juga telah ditonton jutaan kali, menambah popularitasnya.

Makna lagu Lara juga mengajarkan pentingnya menyeimbangkan hati dan logika dalam cinta. Pesan ini relevan bagi remaja hingga dewasa yang pernah merasakan dilema dalam hubungan. Dengan chord yang mudah dan lirik yang puitis, lagu ini cocok untuk Anda yang ingin belajar gitar sambil menikmati cerita emosionalnya.

Kesimpulan

Lagu Lara dari Dialog Senja bukan hanya enak didengar, tetapi juga kaya akan makna. Liriknya menggambarkan perjuangan melupakan cinta yang menyakitkan, sementara chord-nya yang sederhana memudahkan pemula untuk memainkannya. Cobalah mainkan lagu ini dan rasakan sendiri emosi dalam frasa "menghapus tinta" yang begitu mendalam.