Lagu Stay Close, Don't Go dari Secondhand Serenade adalah salah satu lagu romantis yang berhasil mencuri hati pendengar sejak dirilis pada tahun 2008. Lagu ini termasuk dalam album A Twist in My Story dan dikenal karena melodinya yang menyentuh serta liriknya yang penuh emosi. Artikel ini akan membahas chord lagu Stay Close Don't Go, lirik lengkap, makna lagu Stay Close Don't Go, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar menyelami cerita di baliknya!

Chord Lagu Stay Close Don't Go - Secondhand Serenade

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Stay Close, Don't Go dengan capo pada fret ketiga, sehingga mudah dimainkan bahkan untuk pemula:

Capo: 3rd Fret[Intro]C Am G F[Verse 1]C AmI'm staring at the glass in front of me,G FIs it half empty, have I ruined all you've given me?C AmI know I've been selfish,GI know I've been foolish,F GBut look through that, and you will see,Am GI'll do better, I know,FBaby, I can do better.[Chorus]C G AmIf you leave me tonight, I'll wake up alone,F GDon't tell me I will make it on my own,C GDon't leave me tonight,Am G FThis heart of stone will sing till it dies,If you leave me tonight.[Verse 2]C AmSometimes I stare at you while you are sleeping,GI listen to your breathing,FAmazed how I somehow managed to,C AmSweep you off your feet, girl,GYour perfect little feet, girl,F GI took for granted what you do,Am GBut I'll do better, I know,FBaby, I can do better.[Chorus]C G AmIf you leave me tonight, I'll wake up alone,F GDon't tell me I will make it on my own,C GDon't leave me tonight,Am G FThis heart of stone will sing till it dies,If you leave me tonight.[Bridge]F C AmAnd don't you know my heart is open, oh,FIt's putting up the fight,C AmAnd I've got this feeling,FThat everything's alright,CAnd don't you see,GI'm not the only one for you,C FBut you're the only one for me.[Outro]C G AmIf you leave me tonight, I'll wake up alone,F GDon't tell me I will make it on my own,C GDon't leave me tonight,Am G FThis heart of stone will sing till it dies,AmIf you leave me tonight,G CDon't leave me tonight.

Lirik Lagu Stay Close Don't Go dan Terjemahannya

Berikut adalah lirik lengkap lagu Stay Close, Don't Go beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu memahami makna lagu Stay Close Don't Go:

Verse 1:

I'm staring at the glass in front of me,

Is it half empty, have I ruined all you've given me?

I know I've been selfish, I know I've been foolish,

But look through that, and you will see,

I'll do better, I know, Baby, I can do better.

(Aku menatap gelas di depanku, apakah setengah kosong, atau telah kuhancurkan semua yang kau beri? Aku tahu aku egois, aku tahu aku bodoh, tapi lihatlah itu, dan kau akan tahu, aku akan lebih baik, aku tahu, sayang, aku bisa lebih baik.)

Chorus:

If you leave me tonight, I'll wake up alone,

Don't tell me I will make it on my own,

Don't leave me tonight,

This heart of stone will sing till it dies,

If you leave me tonight.

(Jika kau tinggalkan aku malam ini, aku akan bangun sendiri, jangan bilang aku bisa melakukannya sendiri, jangan tinggalkan aku malam ini, hati batu ini akan bernyanyi sampai mati, jika kau tinggalkan aku malam ini.)

Verse 2:

Sometimes I stare at you while you are sleeping,

I listen to your breathing,

Amazed how I somehow managed to,

Sweep you off your feet, girl,

Your perfect little feet, girl,

I took for granted what you do.

But I'll do better, I know, Baby, I can do better.

(Kadang aku menatapmu saat kau tidur, mendengar napasmu, kagum bagaimana aku bisa memikatmu, gadis kecil yang sempurna, aku menganggap remeh apa yang kau lakukan, tapi aku akan lebih baik, aku tahu, sayang, aku bisa lebih baik.)

Bridge:

And don't you know my heart is open, oh,

It's putting up the fight,

And I've got this feeling,

That everything's alright,

And don't you see,

I'm not the only one for you,

But you're the only one for me.

(Dan tidakkah kau tahu hatiku terbuka, ia berjuang, dan aku punya perasaan, bahwa semuanya baik-baik saja, dan tidakkah kau lihat, aku bukan satu-satunya untukmu, tapi kau satu-satunya untukku.)

Makna Lagu Stay Close Don't Go

Makna lagu Stay Close Don't Go berpusat pada kisah seorang pria yang sangat mencintai pasangannya dan tak ingin ditinggalkan. Lagu ini menggambarkan penyesalan atas kesalahan yang telah dibuat, seperti sikap egois dan bodoh, serta janji untuk menjadi lebih baik. Pria dalam lagu ini merasa hidupnya akan hampa tanpa pasangannya, yang digambarkan sebagai "hati batu" yang akan terus bernyanyi dalam kesedihan jika ditinggalkan. Liriknya juga menunjukkan kekaguman pada pasangan, dengan detail romantis seperti menatapnya saat tidur dan mendengar napasnya, menambah kedalaman emosi lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Lagu Stay Close Don't Go

Dirilis pada 2008: Lagu ini merupakan bagian dari album A Twist in My Story, yang menandai perubahan gaya Secondhand Serenade ke arah suara yang lebih penuh dengan band.

Lagu ini merupakan bagian dari album A Twist in My Story, yang menandai perubahan gaya Secondhand Serenade ke arah suara yang lebih penuh dengan band. Dipengaruhi oleh Kehidupan Pribadi: John Vesely, vokalis Secondhand Serenade, sering menulis lagu berdasarkan pengalaman pribadinya, termasuk hubungan romantis, yang membuat lagu ini terasa sangat otentik.

John Vesely, vokalis Secondhand Serenade, sering menulis lagu berdasarkan pengalaman pribadinya, termasuk hubungan romantis, yang membuat lagu ini terasa sangat otentik. Populer di Media Sosial: Lagu ini kembali viral di platform seperti TikTok karena liriknya yang emosional dan cocok untuk konten romantis atau galau.

Lagu ini kembali viral di platform seperti TikTok karena liriknya yang emosional dan cocok untuk konten romantis atau galau. Capo pada Fret Ketiga: Penggunaan capo membuat chord lagu ini mudah dimainkan, menjadikannya favorit di kalangan gitaris pemula.

Tips Memainkan Chord Stay Close Don't Go

Untuk memainkan lagu ini, pastikan gitar kamu sudah disetel dengan benar dan gunakan capo pada fret ketiga. Latih transisi antara chord C, Am, G, dan F untuk mendapatkan alur yang mulus. Dengarkan lagu aslinya untuk menangkap ritme dan emosi yang tepat, terutama pada bagian chorus yang penuh perasaan. Jika kamu pemula, mulailah dengan tempo lambat sebelum meningkatkan kecepatan.

Kesimpulan

Stay Close, Don't Go adalah lagu yang tidak hanya indah secara musikal, tetapi juga kaya akan makna emosional. Dengan chord yang mudah dipelajari dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin mengekspresikan perasaan cinta atau penyesalan melalui musik. Makna lagu Stay Close Don't Go yang mendalam tentang cinta dan penyesalan membuatnya tetap relevan hingga kini. Coba mainkan lagunya, dan rasakan sendiri emosi yang terkandung di dalamnya!