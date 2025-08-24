Chord dan Lirik Lagu Anyone Justin Bieber: Makna dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Freepik.com)

Apakah kamu penggemar Justin Bieber? Lagu Anyone yang dirilis pada 1 Januari 2021 menjadi salah satu karya romantis yang mencuri perhatian. Dalam artikel ini, kamu akan menemukan chord, lirik, makna lagu Anyone Justin Bieber, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Yuk, simak informasi lengkapnya!

Chord Lagu Anyone Justin Bieber

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Anyone yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar yang sederhana.

[Verse 1]D GDance with me under the diamondsD/F# ASee me like breath in the coldD GSleep with me here in the silenceD/F# ACome kiss me, silver and gold[Pre-Chorus]BmYou say that I won't lose youGBut you can't predict the futureD/F# ASo just hold on like you will never let goD GYeah, if you ever move on without meD/F# AI need to make sure you know[Chorus]Em F Am GThat you are the only one I'll ever loveEm F Am GYeah, you, if it's not you, it's not anyone

Chord ini diambil dari sumber terpercaya dan telah disesuaikan agar mudah dimainkan. Cobalah mainkan dengan tempo santai untuk menangkap nuansa romantis lagu ini.

Lirik Lagu Anyone Justin Bieber dan Terjemahannya

Berikut adalah lirik lengkap lagu Anyone beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu kamu memahami makna lagu Anyone Justin Bieber.

[Verse 1]Dance with me under the diamondsMenarilah bersamaku di bawah cahaya berlianSee me like breath in the coldLihatlah aku seperti napas di udara dinginSleep with me here in the silenceTidurlah bersamaku di sini dalam keheninganCome kiss me, silver and goldAyo cium aku, perak dan emas[Pre-Chorus]You say that I won't lose youKau bilang aku tak akan kehilanganmuBut you can't predict the futureTapi kau tak bisa meramal masa depanSo just hold on like you will never let goJadi, peganglah aku seolah takkan pernah melepaskanYeah, if you ever move on without meYa, jika kau pernah melanjutkan hidup tanpakuI need to make sure you knowAku perlu memastikan kau tahu[Chorus]That you are the only one I'll ever loveBahwa kau adalah satu-satunya yang akan aku cintai(I gotta tell ya, gotta tell ya)(Aku harus bilang padamu, harus bilang padamu)Yeah, you, if it's not you, it's not anyoneYa, kau, jika bukan kau, maka bukan siapa-siapa(I gotta tell ya, gotta tell ya)(Aku harus bilang padamu, harus bilang padamu)

Lirik ini menggambarkan cinta yang tulus dan mendalam, yang menjadi inti dari makna lagu Anyone Justin Bieber. Lagu ini penuh dengan emosi yang menyentuh hati.

Makna Lagu Anyone Justin Bieber

Makna lagu Anyone Justin Bieber adalah tentang cinta sejati dan komitmen yang kuat terhadap pasangan. Lagu ini ditulis oleh Justin Bieber untuk istrinya, Hailey Baldwin. Dalam liriknya, Justin mengungkapkan bahwa Hailey adalah satu-satunya wanita yang dicintainya, dan dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa kehadiran Hailey. Frasa seperti “You are the only one I’ll ever love” menunjukkan bahwa Justin telah menemukan cinta sejati yang membuatnya merasa lengkap.

Lagu ini juga menggambarkan ketakutan akan kehilangan orang yang dicintai, namun diimbangi dengan keyakinan bahwa cinta mereka akan bertahan. Meskipun masa depan tidak bisa diprediksi, Justin menegaskan komitmennya untuk tetap setia. Makna lagu Anyone Justin Bieber ini sangat relevan bagi siapa saja yang pernah merasakan cinta yang mendalam dan ingin mempertahankannya.

Fakta Menarik di Balik Lagu Anyone

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Anyone yang mungkin belum kamu ketahui:

Dirilis di Momen Spesial: Lagu ini dirilis pada 1 Januari 2021, tepat saat pergantian tahun, menandakan awal baru dalam karier musik Justin Bieber.

Lagu ini dirilis pada 1 Januari 2021, tepat saat pergantian tahun, menandakan awal baru dalam karier musik Justin Bieber. Inspirasi dari Hailey: Justin menulis lagu ini sebagai ungkapan cinta untuk Hailey Baldwin, yang dinikahinya pada 2018. Lagu ini menjadi simbol kesetiaan dan cinta abadi mereka.

Justin menulis lagu ini sebagai ungkapan cinta untuk Hailey Baldwin, yang dinikahinya pada 2018. Lagu ini menjadi simbol kesetiaan dan cinta abadi mereka. Musik Video yang Unik: Video klip Anyone menampilkan Justin sebagai petinju tahun 1940-an, dengan aktris Zoey Deutch sebagai kekasihnya. Video ini disutradarai oleh Colin Tilley dan telah ditonton puluhan juta kali di YouTube.

Video klip Anyone menampilkan Justin sebagai petinju tahun 1940-an, dengan aktris Zoey Deutch sebagai kekasihnya. Video ini disutradarai oleh Colin Tilley dan telah ditonton puluhan juta kali di YouTube. Nominasi Grammy: Lagu Anyone mendapatkan nominasi untuk Penampilan Pop Solo Terbaik di Penghargaan Grammy ke-64, menunjukkan pengakuan atas kualitas musiknya.

Lagu Anyone mendapatkan nominasi untuk Penampilan Pop Solo Terbaik di Penghargaan Grammy ke-64, menunjukkan pengakuan atas kualitas musiknya. Kolaborasi dengan Produser Ternama: Lagu ini ditulis bersama produser seperti Jon Bellion, Andrew Watt, dan trio Monsters & Strangerz, yang menambah kekayaan musikal pada lagu ini.

Tips Memainkan Chord Anyone

Untuk pemula, cobalah mainkan chord dengan capo di fret kedua agar lebih mudah menyesuaikan nada dengan suara Justin Bieber. Pastikan kamu berlatih dengan metronom untuk menjaga ritme. Lagu ini memiliki tempo sedang, jadi fokuslah pada transisi antar chord seperti D, G, dan A untuk hasil yang halus.

Mengapa Lagu Anyone Populer?

Lagu Anyone populer karena liriknya yang emosional dan relateable, ditambah dengan melodi yang mudah diingat. Makna lagu Anyone Justin Bieber yang menyentuh tentang cinta sejati membuatnya menjadi favorit banyak penggemar. Selain itu, penampilan vokal Justin yang penuh perasaan dan produksi musik yang apik menjadikan lagu ini istimewa.

Kesimpulan

Lagu Anyone dari Justin Bieber adalah perpaduan sempurna antara melodi yang indah, lirik yang penuh makna, dan cerita cinta yang tulus. Dengan chord yang mudah dimainkan dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin belajar gitar sambil menikmati musik romantis. Makna lagu Anyone Justin Bieber tentang cinta sejati dan fakta di baliknya membuat lagu ini semakin istimewa.