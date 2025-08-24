Ilustrasi(Freepik.com)

Apakah Anda penggemar lagu Clarity oleh Zedd featuring Foxes? Lagu EDM yang dirilis pada tahun 2012 ini tidak hanya memukau dengan irama elektroniknya, tetapi juga menyimpan makna lagu Clarity yang emosional dan relatable. Artikel ini akan membahas chord, lirik, makna lagu Clarity, serta fakta menarik di baliknya. Cocok untuk Anda yang ingin bernyanyi sambil memahami cerita di balik lagu ini!

Chord Lagu Clarity - Zedd ft. Foxes

Berikut adalah chord dasar untuk lagu Clarity yang mudah dimainkan di gitar. Chord ini cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu EDM dengan nuansa pop ini.

[Intro]Am F C G[Verse 1]Am FHigh dive into frozen wavesC GWhere the past comes back to lifeAm FFight fear for the selfish painC GIt was worth it every time[Chorus]Am F'Cause if our love's insanityC GWhy are you my clarity?

Chord ini menggunakan kunci dasar Am, F, C, dan G. Pastikan Anda menyetem gitar dengan benar untuk mendapatkan suara yang pas!

Lirik Lagu Clarity dan Terjemahannya

Lirik lagu Clarity bercerita tentang perjuangan cinta yang penuh konflik namun memberikan kejelasan di tengah kekacauan. Berikut adalah sebagian lirik beserta terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia:

Lirik dan Terjemahan

High dive into frozen waves where the past comes back to life

(Terjun ke ombak beku tempat masa lalu kembali hidup)

Fight fear for the selfish pain, it was worth it every time

(Melawan ketakutan demi rasa sakit yang egois, itu selalu sepadan)

'Cause if our love's insanity, why are you my clarity?

(Jika cinta kita adalah kegilaan, mengapa kamu menjadi kejelasanku?)

Lirik ini mencerminkan makna lagu Clarity yang menggambarkan hubungan cinta yang rumit namun memberikan pencerahan di tengah kebingungan emosional.

Makna Lagu Clarity: Cinta yang Rumit namun Penuh Kejelasan

Makna lagu Clarity berpusat pada tema cinta yang penuh kontradiksi. Lagu ini mengisahkan seseorang yang terjebak dalam hubungan yang intens dan penuh drama, namun justru di dalam kekacauan itu mereka menemukan kejelasan atau "clarity" tentang perasaan mereka. Zedd dan Foxes berhasil menangkap emosi universal tentang cinta yang terasa seperti kegilaan, tetapi juga menjadi sumber kekuatan.

Beberapa penggemar juga menginterpretasikan lagu ini sebagai kisah cinta terlarang, termasuk dukungan untuk komunitas LGBT, sebagaimana terlihat dari simbolisme dalam video musiknya. Video tersebut menampilkan kisah cinta yang kompleks dengan visual yang kuat, memperkuat makna lagu Clarity sebagai representasi emosi yang mendalam.

Fakta Menarik di Balik Lagu Clarity

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Clarity yang mungkin belum Anda ketahui:

Kolaborasi yang Tak Terduga : Zedd menemukan Foxes setelah mendengar lagunya yang berjudul Youth . Ia langsung menghubungi Foxes melalui Skype untuk mengajaknya berkolaborasi.

: Zedd menemukan Foxes setelah mendengar lagunya yang berjudul . Ia langsung menghubungi Foxes melalui Skype untuk mengajaknya berkolaborasi. Penghargaan Grammy : Lagu ini memenangkan Grammy Award untuk Best Dance Recording pada tahun 2014, menandakan kesuksesan besar Zedd di kancah musik elektronik.

: Lagu ini memenangkan Grammy Award untuk Best Dance Recording pada tahun 2014, menandakan kesuksesan besar Zedd di kancah musik elektronik. Kontes Remix : Zedd mengadakan kontes remix untuk Clarity pada 2012-2013, dengan lebih dari 900 entri. Remix pemenang oleh Tom Budin bahkan masuk ke album Zedd berikutnya, True Colors .

: Zedd mengadakan kontes remix untuk pada 2012-2013, dengan lebih dari 900 entri. Remix pemenang oleh Tom Budin bahkan masuk ke album Zedd berikutnya, . Performa Live yang Ikonik: Penampilan live Clarity di Coachella menjadi salah satu momen paling memorable, dengan Zedd membagikan cuplikan penampilannya di media sosial.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Kombinasi melodi EDM yang adiktif, vokal emosional Foxes, dan makna lagu Clarity yang mendalam membuat lagu ini begitu disukai. Lagu ini tidak hanya enak didengar, tetapi juga mengundang pendengar untuk merenungkan pengalaman cinta mereka sendiri.

Kesimpulan

Lagu Clarity oleh Zedd ft. Foxes adalah masterpiece EDM yang menggabungkan chord sederhana, lirik penuh emosi, dan makna lagu Clarity yang mendalam. Baik Anda ingin memainkan lagunya di gitar, menyanyikan liriknya, atau memahami cerita di baliknya, lagu ini menawarkan pengalaman yang kaya. Dengan fakta menarik seperti kemenangan Grammy dan kolaborasi unik antara Zedd dan Foxes, lagu ini layak menjadi salah satu favorit Anda!