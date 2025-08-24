Chord, Lirik, dan Makna Lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia - Afgan: Kisah Cinta yang Pahit

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia karya Afgan adalah salah satu lagu romansa yang menyentuh hati. Dirilis pada tahun 2016 dalam album SIDES, lagu ini menggambarkan kisah cinta yang rumit namun penuh emosi. Artikel ini akan membahas chord, lirik, makna lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau memahami cerita di baliknya!

Chord Lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia

Berikut adalah chord dasar lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia dalam kunci C, yang mudah dimainkan untuk pemula:

[Intro]C Em F G F Em C E Am D F Fm G[Verse]C CMaj7awalnya ku tak bermaksud apapunAm Em Fsaat ku kenal dirimuDm Gkita hanya salingC G/B Ambercerita tentangDm G Cku dengannya kau dengan dia..[Reff]C CMaj7 Fmengapa Tuhan pertemukanG E Ckita yang tak mungkin menyatuAm Am7 Daku yang t'lah terikat janjiF G Cengkau pun begitu..C CMaj7kucoba lawan aturan yang adaAm Em F'tuk terus bersamamuDm Gsemakin kutenggelamC G/B Am Gdalam keadaanF G Csemakin kumenginginkan lebih[Reff II]C CMaj7 Fmengapa Tuhan pertemukanG E Ckita yang tak mungkin menyatuAm Am7 Daku yang t'lah terikat janjiF Gengkau pun begitu..[Bridge]C# G# C# F#ku tahu kau bukan untukkuG# F#-F C# -Cmmustahil kuhidup denganmuA#m A#m7 D#satu hal yang harus kau tahuF# G# A#mku mencintaimuG# C# D# C#/F(ku dengannya kau dengan dia)F# F#m C#ku mencintai..mu..

Chord ini cocok untuk gitar akustik dan mudah diikuti. Kamu bisa berlatih dengan tempo sedang agar emosi lagu lebih terasa.

Lirik Lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia

Berikut lirik lengkap lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia yang ditulis oleh Rian D'Masiv:

Awalnya ku tak bermaksud apapunSaat ku kenal dirimuKita hanya saling bercerita tentangKu dengannya kau dengan diaMengapa Tuhan pertemukanKita yang tak mungkin menyatuAku yang telah terikat janjiEngkau pun begituKu coba lawan aturan yang adaTuk terus bersamamuSemakin ku tenggelam dalam keadaanSemakin ku menginginkan lebihMengapa Tuhan pertemukanKita yang tak mungkin menyatuAku yang telah terikat janjiEngkau pun begitu, ho ho ho ho ho hoMengapa Tuhan pertemukanKita yang tak mungkin menyatuAku yang telah terikat janjiEngkau pun begitu, ho ho ho ho ho hoKu tahu kau bukan untukkuMustahil ku hidup denganmuSatu hal yang harus kau tahuKu mencintaimu, ha ha haKu mencintaimu

Lirik ini menggambarkan perasaan cinta yang terlarang namun sulit dilupakan, membuat pendengar larut dalam emosi.

Makna Lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia

Makna lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia berpusat pada kisah cinta yang terhalang oleh komitmen. Lagu ini menceritakan dua orang yang saling jatuh cinta, namun masing-masing sudah memiliki pasangan. Awalnya, mereka hanya berbagi cerita tentang hubungan mereka masing-masing, tetapi perasaan cinta tumbuh tanpa terkendali. Sayangnya, karena keduanya terikat janji dengan pasangan lain, cinta mereka menjadi mustahil. Lirik seperti "mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu" menunjukkan konflik batin dan keputusasaan atas cinta yang tak bisa diwujudkan.

Lagu ini mengajak pendengar untuk merenungkan dilema moral dalam cinta dan bagaimana perasaan bisa muncul di waktu yang salah. Nuansa emosionalnya diperkuat oleh vokal Afgan yang lembut dan aransemen orkestra yang megah.

Fakta Menarik di Balik Lagu

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia:

Pencipta Lagu : Lagu ini diciptakan oleh Rian D'Masiv, vokalis band D'Masiv, yang dikenal dengan lirik-lirik penuh emosi.

: Lagu ini diciptakan oleh Rian D'Masiv, vokalis band D'Masiv, yang dikenal dengan lirik-lirik penuh emosi. Aransemen Orkestra : Lagu ini melibatkan Czech Symphony Orchestra yang direkam di Praha, memberikan sentuhan klasik yang megah.

: Lagu ini melibatkan Czech Symphony Orchestra yang direkam di Praha, memberikan sentuhan klasik yang megah. Video Klip : Video klip lagu ini menampilkan keindahan alam Tohoku, Jepang, yang menambah kesan romantis sekaligus melankolis.

: Video klip lagu ini menampilkan keindahan alam Tohoku, Jepang, yang menambah kesan romantis sekaligus melankolis. Album SIDES : Lagu ini merupakan bagian dari album keempat Afgan, SIDES , yang dirilis pada 2016 dan mendapat nominasi untuk Video Klip Terdahsyat di Dahsyatnya Awards 2018.

: Lagu ini merupakan bagian dari album keempat Afgan, , yang dirilis pada 2016 dan mendapat nominasi untuk Video Klip Terdahsyat di Dahsyatnya Awards 2018. Kolaborasi dengan Erwin Gutawa: Aransemen musik lagu ini dibuat bersama musisi senior Erwin Gutawa, menghasilkan nuansa pop klasik yang khas.

Fakta-fakta ini menunjukkan betapa lagu ini dirancang dengan penuh perhatian, baik dari segi musik maupun cerita visualnya.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia populer karena liriknya yang relatable dan aransemen yang memikat. Banyak pendengar merasa terhubung dengan cerita cinta yang rumit, terutama mereka yang pernah mengalami dilema serupa. Kutipan lirik "mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu" bahkan viral di TikTok, menambah popularitas lagu ini di kalangan generasi muda. Vokal Afgan yang penuh perasaan juga menjadi daya tarik utama.

Cara Memainkan Chord untuk Pemula

Jika kamu baru belajar gitar, gunakan kunci dasar seperti C, Am, F, dan G untuk memainkan lagu ini. Latih transisi antar chord dengan perlahan, dan pastikan kamu mengikuti tempo lagu agar lebih mudah menangkap emosinya. Kamu juga bisa menonton video tutorial di YouTube untuk melihat teknik strumming yang tepat.

Kesimpulan

Ku Dengannya Kau Dengan Dia adalah lagu yang menggabungkan lirik penuh makna, vokal memukau dari Afgan, dan aransemen orkestra yang megah. Chord dan liriknya mudah diikuti, membuatnya cocok untuk dinyanyikan atau dimainkan bersama teman. Makna lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia yang mendalam tentang cinta terlarang juga menjadikannya timeless. Jadi, ambil gitar kamu, mainkan chordnya, dan rasakan emosi dari lagu ini!