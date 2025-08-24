Kumpulan Trik Gran Turismo 6 PS3 Lengkap

Berikut Trik Gran Turismo 6 PS3(Doc PlayStation)

GRAN Turismo 6 PS3 adalah sebuah permainan video bergenre simulasi balap mobil yang dikembangkan oleh Polyphony Digital dan diterbitkan oleh Sony Computer Entertainment untuk konsol PlayStation 3.

Game ini dirilis secara resmi pada 6 Desember 2013 sebagai bagian dari seri Gran Turismo yang sangat populer.

Berikut Trik Gran Turismo 6 PS3

1. Trik Mendapatkan Uang Lebih Cepat

Ikuti Seasonal Events: Event mingguan atau bulanan biasanya memberikan hadiah uang dan mobil lebih besar.

Gunakan Mobil dengan PP Sesuai: Jangan pakai mobil terlalu kuat, pilih yang sesuai regulasi agar bonus hadiah lebih besar.

Goodwood Festival of Speed: Event ini bisa memberi hadiah mobil langka dan uang banyak jika sukses.

2. Trik Mendapatkan Mobil Gratis

License Tests: Setiap kali lulus ujian lisensi dengan nilai tinggi, kamu akan mendapat mobil hadiah.

Mission Races: Selesaikan misi tertentu untuk membuka mobil eksklusif.

B-Spec Mode: Biarkan AI membalap untukmu di beberapa event, dan kamu tetap dapat hadiah mobil & uang.

3. Trik Tuning Mobil untuk Balapan

Atur Gear Ratio: Sesuaikan gigi agar akselerasi dan top speed pas dengan trek.

Suspensi: Turunkan ride height untuk kestabilan, tetapi jangan terlalu rendah agar tidak kehilangan grip.

Ban: Gunakan ban sesuai kondisi Racing Soft untuk grip maksimal, tapi cepat habis.

Aero Kit: Tambahkan sayap belakang untuk stabilitas di tikungan.

4. Trik Menguasai Balapan

Gunakan Racing Line: Ikuti garis bantuan di trek untuk menguasai titik pengereman dan akselerasi.

Belajar Teknik Trail Braking: Rem sedikit saat masuk tikungan untuk menjaga kecepatan.

Slipstreaming: Ikuti mobil lawan dari belakang di trek lurus untuk mendapatkan tambahan kecepatan.

ABS & TCS: Jangan matikan sepenuhnya kalau masih pemula, tapi turunkan nilainya agar lebih realistis.

5. Trik Membuka Konten Rahasia

Lulus Semua License dengan Gold: Bisa membuka event spesial dan mobil langka.

Selesaikan Coffee Break Challenges: Tantangan unik yang memberi hadiah menarik.

Kumpulkan Bintang di Career Mode: Semakin banyak bintang, semakin banyak balapan & event terbuka.

6. Trik Tambahan

Gunakan Mobil Favorit: Mazda Roadster, Nissan GT-R, dan Toyota 86 adalah mobil yang mudah dikendalikan untuk pemula.

Coba Vision GT Cars: Mobil futuristik gratis dari berbagai produsen, sangat cepat dan unik.

Photo Mode: Manfaatkan untuk mengabadikan mobil koleksi di lokasi nyata.

Dengan trik-trik di atas, kamu bisa lebih cepat kaya di GT6, mengumpulkan mobil langka, dan jadi lebih jago balapan. (Z-4)