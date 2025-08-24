Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Kumpulan Trik Gran Turismo 6 PS3 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
24/8/2025 22:15
Kumpulan Trik Gran Turismo 6 PS3 Lengkap
Berikut Trik Gran Turismo 6 PS3(Doc PlayStation)

GRAN Turismo 6 PS3 adalah sebuah permainan video bergenre simulasi balap mobil yang dikembangkan oleh Polyphony Digital dan diterbitkan oleh Sony Computer Entertainment untuk konsol PlayStation 3.

Game ini dirilis secara resmi pada 6 Desember 2013 sebagai bagian dari seri Gran Turismo yang sangat populer.

Berikut Trik Gran Turismo 6 PS3

1. Trik Mendapatkan Uang Lebih Cepat

  • Ikuti Seasonal Events: Event mingguan atau bulanan biasanya memberikan hadiah uang dan mobil lebih besar.
  • Gunakan Mobil dengan PP Sesuai: Jangan pakai mobil terlalu kuat, pilih yang sesuai regulasi agar bonus hadiah lebih besar.
  • Goodwood Festival of Speed: Event ini bisa memberi hadiah mobil langka dan uang banyak jika sukses.

2. Trik Mendapatkan Mobil Gratis

  • License Tests: Setiap kali lulus ujian lisensi dengan nilai tinggi, kamu akan mendapat mobil hadiah.
  • Mission Races: Selesaikan misi tertentu untuk membuka mobil eksklusif.
  • B-Spec Mode: Biarkan AI membalap untukmu di beberapa event, dan kamu tetap dapat hadiah mobil & uang.

3. Trik Tuning Mobil untuk Balapan

  • Atur Gear Ratio: Sesuaikan gigi agar akselerasi dan top speed pas dengan trek.
  • Suspensi: Turunkan ride height untuk kestabilan, tetapi jangan terlalu rendah agar tidak kehilangan grip.
  • Ban: Gunakan ban sesuai kondisi Racing Soft untuk grip maksimal, tapi cepat habis.
  • Aero Kit: Tambahkan sayap belakang untuk stabilitas di tikungan.

4. Trik Menguasai Balapan

  • Gunakan Racing Line: Ikuti garis bantuan di trek untuk menguasai titik pengereman dan akselerasi.
  • Belajar Teknik Trail Braking: Rem sedikit saat masuk tikungan untuk menjaga kecepatan.
  • Slipstreaming: Ikuti mobil lawan dari belakang di trek lurus untuk mendapatkan tambahan kecepatan.
  • ABS & TCS: Jangan matikan sepenuhnya kalau masih pemula, tapi turunkan nilainya agar lebih realistis.

5. Trik Membuka Konten Rahasia

  • Lulus Semua License dengan Gold: Bisa membuka event spesial dan mobil langka.
  • Selesaikan Coffee Break Challenges: Tantangan unik yang memberi hadiah menarik.
  • Kumpulkan Bintang di Career Mode: Semakin banyak bintang, semakin banyak balapan & event terbuka.

6. Trik Tambahan

  • Gunakan Mobil Favorit: Mazda Roadster, Nissan GT-R, dan Toyota 86 adalah mobil yang mudah dikendalikan untuk pemula.
  • Coba Vision GT Cars: Mobil futuristik gratis dari berbagai produsen, sangat cepat dan unik.
  • Photo Mode: Manfaatkan untuk mengabadikan mobil koleksi di lokasi nyata.

Dengan trik-trik di atas, kamu bisa lebih cepat kaya di GT6, mengumpulkan mobil langka, dan jadi lebih jago balapan. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved