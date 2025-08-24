Ending True Beauty: Siapa yang Jadi Pilihan Ju-kyung? Simak Rangkuman Lengkapnya!

Drama Korea True Beauty(Sosial media X)

Drama Korea True Beauty telah mencuri hati banyak penonton dengan kisah cinta segitiga antara Lim Ju-kyung, Lee Su-ho, dan Han Seo-jun. Episode terakhir (episode 16) memberikan penutup yang manis dan emosional. Penasaran dengan ending True Beauty? Yuk, simak rangkuman lengkapnya!

Konteks Ending True Beauty: Apa yang Terjadi?

True Beauty bercerita tentang Ju-kyung, gadis SMA yang mengubah penampilannya dengan makeup setelah di-bully karena wajah aslinya. Dia terjebak dalam cinta segitiga dengan Su-ho, cowok populer yang dingin tapi perhatian, dan Seo-jun, bad boy yang ternyata lembut. Di episode terakhir, semua konflik terselesaikan, dan kita akhirnya tahu siapa yang dipilih Ju-kyung.

Momen Penting di Episode Terakhir

1. Pilihan Hati Ju-kyung

Di awal episode 16, Ju-kyung tampak bimbang antara Su-ho dan Seo-jun. Setelah Seo-jun memeluknya, dia meminta maaf karena hatinya masih pada Su-ho. Seo-jun, dengan hati besar, mendorong Ju-kyung untuk mengejar Su-ho sebelum dia pergi ke Amerika. Ternyata, Su-ho tidak jadi pergi, dan mereka berbagi ciuman manis di toko komik, tempat kisah cinta mereka bermula.

2. Perjalanan Emosional Seo-jun

Seo-jun, meski patah hati, menunjukkan kedewasaannya. Dia menangis mengenang momen bersama Ju-kyung, tapi memilih fokus pada mimpinya sebagai idola K-pop. Dia debut dengan lagu yang diciptakan bersama sahabatnya yang telah tiada, memberikan penghormatan yang menyentuh.

3. Perkembangan Karakter Pendukung

Karakter lain juga mendapat penutup yang memuaskan. Soo-jin, teman Ju-kyung yang sempat jadi antagonis, kembali berteman dengan geng. Adik Ju-kyung dan kakak Seo-jun mulai pacaran, menambah momen lucu. Keluarga Ju-kyung juga jadi lebih suportif, membuat ending semakin hangat.

Pesan dari Ending True Beauty

Ending True Beauty mengajarkan bahwa kecantikan sejati bukan hanya dari penampilan, tapi dari keberanian menerima diri sendiri. Ju-kyung belajar percaya diri tanpa makeup, sementara Su-ho dan Seo-jun menemukan kedamaian dengan masa lalu mereka. Drama ini menutup dengan pesan positif tentang cinta, persahabatan, dan penerimaan diri.