Makna Lagu From Eden Hozier: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Lagu From Eden karya Hozier adalah salah satu karya masterpiece dari penyanyi asal Irlandia ini. Dirilis pada tahun 2014 sebagai bagian dari album debutnya, Hozier, lagu ini menggabungkan aliran folk, soul, dan blues dengan lirik puitis yang mendalam. Belakangan, lagu ini kembali viral di TikTok berkat potongan liriknya yang menyentuh, "Honey, you're familiar like my mirror years ago." Artikel ini akan membahas makna lagu From Eden, lirik lengkap, chord gitar sederhana, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam atau memainkannya di tongkrongan!

Makna Lagu From Eden: Cinta yang Rumit dan Penuh Pengorbanan

Makna lagu From Eden berpusat pada tema cinta yang kompleks, penuh paradoks, dan pengorbanan. Hozier menggambarkan hubungan yang awalnya murni seperti Taman Eden, namun perlahan rusak karena pengkhianatan, kehilangan kepolosan, dan penderitaan emosional. Lirik seperti "Idealism sits in prison, chivalry fell on its sword" menunjukkan bagaimana harapan dan romantisme sering kali hancur dihadapkan pada kenyataan pahit. Ular dalam lagu ini melambangkan godaan atau ketidaksetiaan yang merusak hubungan. Meski begitu, ada nada kerinduan dan keinginan untuk tetap dekat dengan orang yang dicintai, seperti digambarkan dalam baris "I slithered here from Eden just to sit outside your door." Lagu ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga refleksi diri dan perjuangan batin yang mendalam.

Lirik Lagu From Eden Hozier dan Terjemahannya

Berikut adalah lirik lengkap lagu From Eden beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami:

Babe, there's something tragic about you Something so magic about you Don't you agree? (Kasih, ada sesuatu yang tragis tentangmu Ada sesuatu yang magis tentangmu Setujukah kau?) Babe, there's something lonesome about you Something so wholesome about you Get closer to me (Kasih, ada sesuatu yang kesepian tentangmu Ada sesuatu yang tulus tentangmu Dekatlah padaku) No tired sighs, no rolling eyes, no irony No 'who cares', no vacant stares, no time for me (Tak ada desahan lelah, tak ada mata memutar, tak ada sindiran Tak ada 'siapa peduli', tak ada tatapan kosong, tak ada waktu untukku) Honey, you're familiar like my mirror years ago Idealism sits in prison, chivalry fell on its sword Innocence died screaming, honey, ask me I should know I slithered here from Eden just to sit outside your door (Sayang, kau terasa akrab seperti cerminku bertahun lalu Idealisme terpenjara, ksatria tumbang oleh pedangnya Kepolosan mati menjerit, sayang, tanyakan padaku, aku tahu Aku merayap dari Eden hanya untuk duduk di depan pintumu)

Lirik ini mencerminkan perasaan campur aduk antara cinta, kehilangan, dan pengorbanan. Hozier menggunakan metafora Taman Eden untuk menggambarkan hubungan yang awalnya suci namun berakhir tragis.

Chord Gitar From Eden: Mudah untuk Pemula

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar sederhana untuk From Eden yang cocok untuk pemula:

[Intro] C [Verse 1] C Babe, there's something tragic about you Am Something so magic about you F C Don't you agree? C Babe, there's something lonesome about you Am Something so wholesome about you F C Get closer to me [Pre-Chorus] Am G No tired sighs, no rolling eyes, no irony Am G No 'who cares', no vacant stares, no time for me [Chorus] C Honey, you're familiar like my mirror years ago Am Idealism sits in prison, chivalry fell on its sword F Innocence died screaming, honey, ask me I should know C I slithered here from Eden just to sit outside your door

Chord ini menggunakan kunci dasar C, Am, F, dan G, yang mudah dimainkan di gitar. Cobalah mainkan dengan tempo lambat untuk menangkap nuansa emosional lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Lagu From Eden

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu From Eden yang mungkin belum kamu ketahui:

Viral di TikTok : Lagu ini kembali populer di TikTok pada 2025 karena tren "Are You Okay? I'm Okay But," di mana pengguna membuat video emosional dengan latar potongan lirik "Honey, you're familiar."

: Lagu ini kembali populer di TikTok pada 2025 karena tren "Are You Okay? I'm Okay But," di mana pengguna membuat video emosional dengan latar potongan lirik "Honey, you're familiar." Inspirasi Religius : Judul "From Eden" merujuk pada Taman Eden dalam Alkitab, yang melambangkan kepolosan dan kemurnian sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa.

: Judul "From Eden" merujuk pada Taman Eden dalam Alkitab, yang melambangkan kepolosan dan kemurnian sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Proses Kreatif Hozier : Hozier menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya dalam hubungan yang rumit, di mana cinta bercampur dengan penderitaan dan pengorbanan.

: Hozier menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya dalam hubungan yang rumit, di mana cinta bercampur dengan penderitaan dan pengorbanan. Aliran Musik : Lagu ini menggabungkan elemen folk, soul, dan blues, dengan gitar akustik dan vokal khas Hozier yang penuh emosi.

: Lagu ini menggabungkan elemen folk, soul, dan blues, dengan gitar akustik dan vokal khas Hozier yang penuh emosi. Metafora Ular: Ular dalam lirik melambangkan godaan atau pengkhianatan, mengacu pada kisah Adam dan Hawa di Taman Eden.

Mengapa Lagu Ini Tetap Relevan?

From Eden tetap disukai karena liriknya yang mendalam dan universal. Lagu ini berbicara tentang cinta yang tidak sempurna, sesuatu yang banyak orang alami. Kombinasi melodi yang menyentuh dan metafora puitis membuat lagu ini cocok untuk refleksi diri. Popularitasnya di TikTok juga membuktikan bahwa musik dengan makna mendalam masih memiliki tempat di hati pendengar, meski dirilis lebih dari satu dekade lalu.

Kesimpulan

Makna lagu From Eden Hozier adalah tentang cinta yang rumit, penuh pengorbanan, dan kehilangan kepolosan. Dengan lirik puitis, chord gitar yang mudah, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi favorit banyak orang. Cobalah mainkan chordnya, dengarkan liriknya, dan rasakan emosi yang Hozier tuangkan dalam karya ini.