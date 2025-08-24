Chord dan Lirik Lagu Monolog Pamungkas: Makna Mendalam & Fakta Menarik

Pamungkas(Instagram)

Lagu Monolog karya Pamungkas adalah salah satu lagu hits dari album Walk The Talk yang dirilis pada tahun 2018. Dengan lirik puitis dan melodi yang lembut, lagu ini berhasil mencuri hati banyak pendengar. Artikel ini akan membahas chord, lirik, makna lagu Monolog, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar atau sekadar ingin tahu cerita di balik lagunya!

Chord Lagu Monolog Pamungkas (Capo di Fret 4)

Berikut adalah chord dasar lagu Monolog yang mudah dimainkan, terutama untuk pemula. Pastikan kamu menggunakan capo di fret 4 untuk mempermudah permainan gitar.

Intro: C Fm C G C Fm Dm G [Verse 1] C Fm Dm G Gelap.. di dalam tanya Em A Dm G Menyembunyikan rahasianya C Fm Dm G Letih.. kehabisan kata Em A Dm G Dan kita pada akhirnya diam [Pre-Chorus] F G Em Am Bunga.. di bulan sepi Dm G C C7 Jatuh terdampar.. tersasar [Chorus] F G Alasan masih bersama Em A Bukan karena terlanjur lama Dm G C C7 Tapi rasanya.. yang masih sama F G Seperti sejak pertama jumpa Em Am Dirimu di kala senja Dm Fm C Fm C G# Duduk berdua.. tanpa suara

Chord ini diambil dari versi sederhana yang cocok untuk pemula. Kamu bisa berlatih dengan tempo lambat untuk mengikuti nuansa lagu yang syahdu.

Berikut adalah lirik lengkap lagu Monolog yang penuh dengan emosi dan makna mendalam:

Gelap, di dalam tanya

Menyembunyikan rahasianya

Letih kehabisan kata

Dan kita pada akhirnya diam Bunga, di bulan sepi

Jatuh terdampar, tersasar Alasan masih bersama

Bukan karena terlanjur lama

Tapi rasanya yang masih sama

Seperti sejak pertama jumpa

Dirimu di kala senja

Duduk berdua tanpa suara Rindu yang jatuh di kamarku

Hanyalah rindu yang datang padamu

Bertanya mengapa kita

Masih di sini tersenyum

Yeah Alasan masih bersama

Bukan karena terlanjur lama

Tapi rasanya yang masih sama

Seperti sejak pertama jumpa

Dirimu di kala senja

Duduk berdua tanpa suara

Lirik ini mencerminkan perenungan mendalam tentang cinta yang tulus, membuatnya sangat relatable bagi banyak orang.

Makna Lagu Monolog: Cinta yang Tulus dan Perjuangan Batin

Makna lagu Monolog bercerita tentang seseorang yang merenungkan hubungan cintanya. Lagu ini menggambarkan perjuangan batin seseorang yang bertanya-tanya mengapa mereka masih bertahan dalam hubungan, meski sering kali merasa sendirian dalam usahanya. Namun, jawabannya sederhana: mereka bertahan bukan karena sudah terlalu lama bersama, melainkan karena perasaan cinta yang masih sama seperti saat pertama kali bertemu.

Frasa seperti “duduk berdua tanpa suara” menunjukkan keintiman yang tak perlu kata-kata, hanya kehadiran satu sama lain sudah cukup. Lagu ini juga mengajak pendengar untuk menghargai cinta yang tulus dan berani menghadapi keraguan dalam hubungan.

Fakta Menarik di Balik Lagu Monolog

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Monolog yang mungkin belum kamu ketahui:

Dirilis pada 2018: Lagu ini merupakan bagian dari album Walk The Talk yang dirilis pada 15 Juli 2018. Video liriknya telah ditonton lebih dari 40 juta kali di YouTube hingga tahun 2025.

Lagu ini merupakan bagian dari album yang dirilis pada 15 Juli 2018. Video liriknya telah ditonton lebih dari 40 juta kali di YouTube hingga tahun 2025. Pensiun dari Panggung: Pamungkas pernah mengatakan bahwa lagu ini tidak akan lagi dibawakan di konsernya karena alasan pribadi, menambah kesan eksklusif pada lagu ini.

Pamungkas pernah mengatakan bahwa lagu ini tidak akan lagi dibawakan di konsernya karena alasan pribadi, menambah kesan eksklusif pada lagu ini. Populer di Media Sosial: Penggalan lirik “Alasan masih bersama, bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama” sering digunakan sebagai kutipan romantis di media sosial.

Penggalan lirik “Alasan masih bersama, bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama” sering digunakan sebagai kutipan romantis di media sosial. Aransemen Minimalis: Lagu ini menggunakan aransemen sederhana dengan nuansa pop akustik, yang membuat emosi dalam liriknya semakin terasa.

Lagu ini menggunakan aransemen sederhana dengan nuansa pop akustik, yang membuat emosi dalam liriknya semakin terasa. Spotify Indonesia: Pada Agustus 2025, lagu ini mencapai posisi #1 di Spotify Indonesia dengan lebih dari 1,12 juta streaming, membuktikan popularitasnya yang tak lekang oleh waktu.

Mengapa Lagu Monolog Begitu Disukai?

Lagu Monolog disukai karena liriknya yang puitis dan mudah dipahami, serta melodinya yang menenangkan. Makna lagu Monolog yang mendalam tentang cinta yang tulus membuatnya relevan bagi banyak orang, terutama anak muda yang sedang menjalani hubungan penuh liku. Lagu ini juga cocok untuk dinyanyikan sambil bermain gitar, karena chord-nya sederhana dan mudah diikuti.

Cara Memainkan Chord Monolog dengan Gitar

Untuk memainkan chord Monolog, pastikan kamu sudah menguasai kunci dasar seperti C, Fm, Dm, G, Em, Am, dan C7. Dengan capo di fret 4, kamu bisa mengikuti alur lagu dengan mudah. Cobalah bermain dengan tempo lambat untuk menangkap emosi lagu. Jika kamu pemula, latihan rutin akan membantu kamu memainkan lagu ini dengan lancar.

Tips Bermain Gitar untuk Pemula

Gunakan metronom untuk menjaga ritme.

Latih transisi antar chord, terutama dari Fm ke Dm, yang mungkin agak sulit untuk pemula.

Dengarkan lagu aslinya untuk memahami dinamika dan emosi.

Kesimpulan

Lagu Monolog Pamungkas bukan hanya sekadar lagu cinta, tetapi juga cerminan perjuangan batin dan ketulusan dalam hubungan. Dengan chord yang mudah dimainkan dan lirik yang penuh makna, lagu ini wajib dicoba oleh para penggemar musik dan pemain gitar. Makna lagu Monolog yang mendalam tentang cinta yang tak berubah membuatnya tetap relevan hingga kini.