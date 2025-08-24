Chord dan Lirik Lagu Monolog Pamungkas: Makna Mendalam & Fakta Menarik

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Lagu Monolog karya Pamungkas adalah salah satu lagu hits dari album Walk The Talk yang dirilis pada tahun 2018. Dengan lirik puitis dan melodi yang lembut, lagu ini berhasil mencuri hati banyak pendengar. Artikel ini akan membahas chord, lirik, makna lagu Monolog, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar atau sekadar ingin tahu cerita di balik lagunya!
Berikut adalah chord dasar lagu Monolog yang mudah dimainkan, terutama untuk pemula. Pastikan kamu menggunakan capo di fret 4 untuk mempermudah permainan gitar.
Intro: C Fm C G C Fm Dm G [Verse 1] C Fm Dm G Gelap.. di dalam tanya Em A Dm G Menyembunyikan rahasianya C Fm Dm G Letih.. kehabisan kata Em A Dm G Dan kita pada akhirnya diam [Pre-Chorus] F G Em Am Bunga.. di bulan sepi Dm G C C7 Jatuh terdampar.. tersasar [Chorus] F G Alasan masih bersama Em A Bukan karena terlanjur lama Dm G C C7 Tapi rasanya.. yang masih sama F G Seperti sejak pertama jumpa Em Am Dirimu di kala senja Dm Fm C Fm C G# Duduk berdua.. tanpa suara
Chord ini diambil dari versi sederhana yang cocok untuk pemula. Kamu bisa berlatih dengan tempo lambat untuk mengikuti nuansa lagu yang syahdu.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Monolog yang penuh dengan emosi dan makna mendalam:
Gelap, di dalam tanya
Menyembunyikan rahasianya
Letih kehabisan kata
Dan kita pada akhirnya diam
Bunga, di bulan sepi
Jatuh terdampar, tersasar
Alasan masih bersama
Bukan karena terlanjur lama
Tapi rasanya yang masih sama
Seperti sejak pertama jumpa
Dirimu di kala senja
Duduk berdua tanpa suara
Rindu yang jatuh di kamarku
Hanyalah rindu yang datang padamu
Bertanya mengapa kita
Masih di sini tersenyum
Yeah
Alasan masih bersama
Bukan karena terlanjur lama
Tapi rasanya yang masih sama
Seperti sejak pertama jumpa
Dirimu di kala senja
Duduk berdua tanpa suara
Lirik ini mencerminkan perenungan mendalam tentang cinta yang tulus, membuatnya sangat relatable bagi banyak orang.
Makna lagu Monolog bercerita tentang seseorang yang merenungkan hubungan cintanya. Lagu ini menggambarkan perjuangan batin seseorang yang bertanya-tanya mengapa mereka masih bertahan dalam hubungan, meski sering kali merasa sendirian dalam usahanya. Namun, jawabannya sederhana: mereka bertahan bukan karena sudah terlalu lama bersama, melainkan karena perasaan cinta yang masih sama seperti saat pertama kali bertemu.
Frasa seperti “duduk berdua tanpa suara” menunjukkan keintiman yang tak perlu kata-kata, hanya kehadiran satu sama lain sudah cukup. Lagu ini juga mengajak pendengar untuk menghargai cinta yang tulus dan berani menghadapi keraguan dalam hubungan.
Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Monolog yang mungkin belum kamu ketahui:
Lagu Monolog disukai karena liriknya yang puitis dan mudah dipahami, serta melodinya yang menenangkan. Makna lagu Monolog yang mendalam tentang cinta yang tulus membuatnya relevan bagi banyak orang, terutama anak muda yang sedang menjalani hubungan penuh liku. Lagu ini juga cocok untuk dinyanyikan sambil bermain gitar, karena chord-nya sederhana dan mudah diikuti.
Untuk memainkan chord Monolog, pastikan kamu sudah menguasai kunci dasar seperti C, Fm, Dm, G, Em, Am, dan C7. Dengan capo di fret 4, kamu bisa mengikuti alur lagu dengan mudah. Cobalah bermain dengan tempo lambat untuk menangkap emosi lagu. Jika kamu pemula, latihan rutin akan membantu kamu memainkan lagu ini dengan lancar.
Lagu Monolog Pamungkas bukan hanya sekadar lagu cinta, tetapi juga cerminan perjuangan batin dan ketulusan dalam hubungan. Dengan chord yang mudah dimainkan dan lirik yang penuh makna, lagu ini wajib dicoba oleh para penggemar musik dan pemain gitar. Makna lagu Monolog yang mendalam tentang cinta yang tak berubah membuatnya tetap relevan hingga kini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved