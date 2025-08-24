5 Momen Emma Myers sebagai Ikon Fashion Gen-Z yang Menginspirasi

Emma Myers(Dok: Instagram @ememyers)

EMMA Myers, pemeran Enid Sinclair, teman sekamar Wednesday Addams, mencuri perhatian dengan gaya dan busananya yang memukau pada sepanjang tur global Wednesday. Salah satunya ialah saat wanita berusia 23 tahun ini mengenakan gaun beludru hitam kustom karya desainer Rodarte, yang membuat penampilannya bernuansa misterius dan lembut.

Ini bukan kali pertama Emma Myers mencuri perhatian dengan gaya fesyennya. Ia juga menarik perhatian dengan gaya busananya di berbagai momen sehingga disebut-sebut sebagai ikon fesyen gen Z yang menginspirasi.

Berikut 5 momen terbaik Emma Myers sebagai ikon fesyen gen Z yang menginspirasi, seperti dilansir dari situs Harper's Bazaar Arabia;

1. Momen Gucci

Emma tampil memesona di Tonight Show with Jimmy Fallon. Dalam kesempatan itu, Emma mengenakan gaun berbentuk jubah warna kuning custard yang dipadukan dengan tights dan sepatu bot. Penampilannya terlihat sangat cerah dan menawan.

2. Dior Day

Pada acara pertunjukan Dior Cruise 2023 di Mexico City, Emma benar-benar mencuri perhatian dengan busana berbahan lace panjang berwarna hitam, putih, dan cokelat. Penampilannya menggambarkan keanggunan dan kemewahan yang elegan.

3. Cetar dengan Motif Warna

Emma membuktikan bagaimana cara tepat memakai motif dan warna cerah dengan gaun karya Pucci yang super chic. Setelan ini termasuk jaket yang pas di tubuhnya dan sepatu hak dengan tali, menjadi kombinasi yang sangat modis.

4. Busana Hitam Menawan

Untuk acara malam hari, Emma tampil memukau dalam gaun hitam strapless dari Monot. Ia melengkapi penampilannya dengan tas tangan yang mencolok.

5. Anggun Berbalut Gaun Ruffle

Emma memperlihatkan cara sempurna memadukan gaun ruffle dengan mantel panjang hitam dan tas tangan chic saat menghadiri acara Dior di Mexico. Penampilannya tetap stylish dan elegan.(M-2)