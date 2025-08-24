Lirik dan Chord Pahit Akan Manis Akhirnya - Ukays: Kisah di Balik Lagu

Headline
Lagu Pahit Akan Manis Akhirnya dari Ukays adalah salah satu lagu Malaysia yang populer di Indonesia. Dirilis pada tahun 1995, lagu ini masih sering dinyanyikan karena liriknya yang menyentuh dan melodinya yang mudah diingat. Artikel ini akan membahas lirik Pahit Akan Manis Akhirnya, chord gitar, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!
Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Pahit Akan Manis Akhirnya yang ditulis dengan bahasa sederhana namun penuh makna. Lirik ini menceritakan perjuangan cinta yang penuh konflik namun berujung pada harapan.
Puas aku mencuba Menepis semua dugaan Malah ada yang anggap Aku lupa daratan Peritnya aku lalui Kemelut yang panjang Hingga ke saat ini Ku tidak ketentuan Wanita manakah Sanggup berkongsikan kasih Walau madu bagiku Tapi hempedu bagimu Terkadang harus terima Suratan dari-Nya Tidak salah kalau kasih Dibahagi seadilnya Telah ku pikir sedalamnya Untuk membuat keputusan Harus aku berterus terang Jujur dalam perbuatan Dan jatuh air mataku Mendengar pengakuan ikhlasmu Sanggup berkongsikan dia Walau hakikatnya hatimu terluka Moga suatu hari Sembuhlah luka Dan kembali ceria Walau hati aku ini milik Engkau dan dia
Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut chord dasar yang mudah diikuti. Gunakan capo pada fret 5 untuk mempermudah permainan.
Capo: fret 5 [Intro] Am Dm Dm -Em F G E Am [Verse] Am Dm Puas aku mencuba menepis semua dugaan G C Malah ada yang anggap aku lupa daratan F Dm Peritnya aku lalui kemelut yang panjang E Am Hingga ke saat ini ku tidak ketentuan Am Dm Wanita manakah sanggup berkongsikan kasih G C Walau madu bagiku tapi hempedu bagimu F Dm Terkadang harus terima suratan darinya E Am Tidak salah kalau kasih dibahagi seadilnya [Chorus] Dm G C Telah kufikir sedalamnya F Dm Untuk membuat keputusan E Harus aku berterus terang Jujur dalam perbuatan Dm G C Dan jatuh air mataku F Dm Mendengar pengakuan ikhlasmu E Sanggup berkongsikan dia Am Walau hakikatnya hatimu terluka [Outro] Dm G C Moga suatu hari sembuhlah luka Am F Dm E Dan kembali ceria walau hati aku ingin Am Milik engkau dan dia
Lagu ini bukan sekadar lagu cinta biasa. Berikut beberapa fakta menarik tentang Pahit Akan Manis Akhirnya dan Ukays:
Agar lebih mudah menyanyikan Pahit Akan Manis Akhirnya, cobalah latihan dengan tempo lambat terlebih dahulu. Pastikan kamu menguasai perpindahan chord Am ke Dm yang sering muncul di lagu ini. Jika baru belajar gitar, gunakan capo untuk menyesuaikan nada dengan suaramu. Liriknya yang emosional juga cocok dinyanyikan dengan perasaan untuk menghidupkan cerita dalam lagu.
Lirik Pahit Akan Manis Akhirnya memiliki daya tarik karena temanya yang universal tentang cinta dan pengorbanan. Ditambah dengan melodi yang sederhana namun menyentuh, lagu ini mudah melekat di hati pendengar. Baik untuk nostalgia atau belajar gitar, lagu ini tetap jadi favorit hingga sekarang.
