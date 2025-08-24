Lirik dan Chord Pahit Akan Manis Akhirnya - Ukays: Kisah di Balik Lagu

Ukays(youtube)

Lagu Pahit Akan Manis Akhirnya dari Ukays adalah salah satu lagu Malaysia yang populer di Indonesia. Dirilis pada tahun 1995, lagu ini masih sering dinyanyikan karena liriknya yang menyentuh dan melodinya yang mudah diingat. Artikel ini akan membahas lirik Pahit Akan Manis Akhirnya, chord gitar, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!

Lirik Lagu Pahit Akan Manis Akhirnya

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Pahit Akan Manis Akhirnya yang ditulis dengan bahasa sederhana namun penuh makna. Lirik ini menceritakan perjuangan cinta yang penuh konflik namun berujung pada harapan.

Puas aku mencuba Menepis semua dugaan Malah ada yang anggap Aku lupa daratan Peritnya aku lalui Kemelut yang panjang Hingga ke saat ini Ku tidak ketentuan Wanita manakah Sanggup berkongsikan kasih Walau madu bagiku Tapi hempedu bagimu Terkadang harus terima Suratan dari-Nya Tidak salah kalau kasih Dibahagi seadilnya Telah ku pikir sedalamnya Untuk membuat keputusan Harus aku berterus terang Jujur dalam perbuatan Dan jatuh air mataku Mendengar pengakuan ikhlasmu Sanggup berkongsikan dia Walau hakikatnya hatimu terluka Moga suatu hari Sembuhlah luka Dan kembali ceria Walau hati aku ini milik Engkau dan dia

Chord Gitar Pahit Akan Manis Akhirnya

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut chord dasar yang mudah diikuti. Gunakan capo pada fret 5 untuk mempermudah permainan.

Capo: fret 5 [Intro] Am Dm Dm -Em F G E Am [Verse] Am Dm Puas aku mencuba menepis semua dugaan G C Malah ada yang anggap aku lupa daratan F Dm Peritnya aku lalui kemelut yang panjang E Am Hingga ke saat ini ku tidak ketentuan Am Dm Wanita manakah sanggup berkongsikan kasih G C Walau madu bagiku tapi hempedu bagimu F Dm Terkadang harus terima suratan darinya E Am Tidak salah kalau kasih dibahagi seadilnya [Chorus] Dm G C Telah kufikir sedalamnya F Dm Untuk membuat keputusan E Harus aku berterus terang Jujur dalam perbuatan Dm G C Dan jatuh air mataku F Dm Mendengar pengakuan ikhlasmu E Sanggup berkongsikan dia Am Walau hakikatnya hatimu terluka [Outro] Dm G C Moga suatu hari sembuhlah luka Am F Dm E Dan kembali ceria walau hati aku ingin Am Milik engkau dan dia

Fakta Menarik di Balik Lagu Pahit Akan Manis Akhirnya

Lagu ini bukan sekadar lagu cinta biasa. Berikut beberapa fakta menarik tentang Pahit Akan Manis Akhirnya dan Ukays:

Asal Band: Ukays adalah band asal Malaysia yang beranggotakan Amy (keyboard), Ali, Well, Hamizan, Daniel (gitar), serta Olley dan Din (bass). Mereka terkenal di Malaysia dan Indonesia pada era 90-an.

Album 1995: Lagu ini merupakan bagian dari album berjudul sama, Pahit Akan Manis Akhirnya, yang dirilis pada tahun 1995. Album ini menjadi salah satu karya paling ikonik Ukays.

Popularitas di Indonesia: Lagu ini sangat digemari di Indonesia, bahkan pernah dicover oleh penyanyi dangdut seperti Via Vallen.

Makna Lirik: Lagu ini menggambarkan dilema cinta yang kompleks, di mana seseorang harus memilih antara dua hati dengan penuh kejujuran, namun tetap berharap pada kebahagiaan bersama.

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu

Agar lebih mudah menyanyikan Pahit Akan Manis Akhirnya, cobalah latihan dengan tempo lambat terlebih dahulu. Pastikan kamu menguasai perpindahan chord Am ke Dm yang sering muncul di lagu ini. Jika baru belajar gitar, gunakan capo untuk menyesuaikan nada dengan suaramu. Liriknya yang emosional juga cocok dinyanyikan dengan perasaan untuk menghidupkan cerita dalam lagu.

Mengapa Lagu Ini Tetap Populer?

Lirik Pahit Akan Manis Akhirnya memiliki daya tarik karena temanya yang universal tentang cinta dan pengorbanan. Ditambah dengan melodi yang sederhana namun menyentuh, lagu ini mudah melekat di hati pendengar. Baik untuk nostalgia atau belajar gitar, lagu ini tetap jadi favorit hingga sekarang.