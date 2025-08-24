Makna Lagu Crybaby SZA: Lirik, Chord Gitar, dan Terjemahan Lengkap

SZA(Instagram)

Lagu Crybaby dari SZA adalah salah satu karya emosional dari album deluxe Lana, yang dirilis pada 20 Desember 2024. Lagu ini menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang berjuang dengan kerentanan, tekanan sosial, dan refleksi diri. Dalam artikel ini, kita akan membahas makna lagu Crybaby SZA, lirik lengkap, chord gitar sederhana, dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia agar kamu lebih mudah memahami cerita di balik lagu ini.

Makna Lagu Crybaby SZA

Makna lagu Crybaby SZA berpusat pada perjuangan batin seseorang yang merasa terjebak dalam siklus kesalahan dan emosi. SZA menceritakan pengalaman pribadinya, termasuk masa kecil yang penuh tantangan seperti bullying, yang membentuk pandangannya terhadap diri sendiri. Lirik lagu ini mencerminkan perasaan frustrasi, keraguan diri, dan keinginan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Frasa seperti “Call me Miss Crybaby” menunjukkan bagaimana SZA menerima label “cengeng” sebagai bagian dari kerentanan manusia, namun juga menegaskan kekuatan dalam menghadapi rasa sakit.

Lagu ini mengajak pendengar untuk menerima emosi mereka, baik itu kesedihan atau kelemahan, sebagai langkah menuju kedewasaan. Melalui melodi yang lembut dan lirik yang jujur, SZA berhasil membuat Crybaby relatable bagi siapa saja yang pernah merasa tidak dihargai atau tertekan.

Lirik Lagu Crybaby SZA dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lagu Crybaby beserta terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dipahami:

[Verse 1] Maybe if that attitude took a backseat, Miss Know-It-All You'd find a man (Find a man) You got no chill, you can't (Ain't got no chill) Damn, baby, and maybeIf I stopped blaming the world for my faults I could evolve Maybe the pressure just made me too soft Terjemahan: Mungkin jika sikap itu dikesampingkan, Nona Tahu Segalanya Kau akan menemukan seorang pria (Menemukan pria) Kau tak punya ketenangan, kau tak bisa (Tak punya ketenangan) Sial, sayang, dan mungkin Jika aku berhenti menyalahkan dunia atas kesalahanku Aku bisa berkembang Mungkin tekanan itu membuatku terlalu lemah [Pre-Chorus] 'Cause all I seem to do is get in my way Then blame you, it's just a cycle, rinse, recycle You're so sick, I'm so sick of me too Terjemahan: Karena yang kulakukan hanyalah menghalangi diriku sendiri Lalu menyalahkanmu, ini hanya siklus, cuci, ulang Kau sangat menyebalkan, aku juga muak dengan diriku [Chorus] Call me Miss Crybaby Call me Miss Crybaby It's not my fault (It's not my fault) If it's Murphy's law (If it's Murphy's law) What can go wrong will go wrong Telling you, crybaby Call me a crybaby It's not my fault (It's not my fault) It's Murphy's law (It's Murphy's law) What can go wrong will go wrong Terjemahan: Panggil aku Nona Cengeng Panggil aku Nona Cengeng Ini bukan salahku (Bukan salahku) Jika ini hukum Murphy (Hukum Murphy) Apa yang bisa salah, pasti salah Katakan padamu, cengeng Panggil aku cengeng Ini bukan salahku (Bukan salahku) Ini hukum Murphy (Hukum Murphy) Apa yang bisa salah, pasti salah

Analisis Lirik Crybaby

Lirik “Maybe if that attitude took a backseat, Miss Know-It-All” menunjukkan kritik terhadap sikap arogan yang bisa menghambat hubungan. Sementara itu, “It’s not my fault, it’s Murphy’s law” menggambarkan perasaan pasrah terhadap kegagalan yang seolah tak bisa dihindari. SZA menggunakan metafora “rinse, recycle” untuk menggambarkan pola perilaku yang berulang, seperti menyalahkan orang lain atas masalah pribadi. Makna lagu Crybaby SZA terletak pada pesan untuk keluar dari siklus negatif ini dan belajar menerima diri sendiri.

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk memainkan lagu Crybaby. Chord ini cocok untuk pemula dan menggunakan kunci dasar yang mudah diikuti:

[Verse] Am F Maybe if that attitude took a backseat C G Miss Know-It-All, you'd find a man Am F You got no chill, you can't C G Damn, baby, and maybe [Pre-Chorus] Am F 'Cause all I seem to do is get in my way C G Then blame you, it's just a cycle, rinse, recycle Am F You're so sick, I'm so sick of me too [Chorus] Am F Call me Miss Crybaby, call me Miss Crybaby C G It's not my fault, if it's Murphy's law Am F What can go wrong will go wrong C G Telling you, crybaby, call me a crybaby

Tips Bermain: Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada dengan vokal SZA. Mainkan dengan tempo lambat untuk menangkap nuansa emosional lagu ini. Pastikan transisi antara Am dan F mulus untuk menjaga alur melodi.

Cara Memainkan Chord dengan Benar

Untuk pemula, berikut panduan singkat:

Am : Tekan senar 2 (fret 1) dan senar 3 (fret 2).

: Tekan senar 2 (fret 1) dan senar 3 (fret 2). F : Tekan senar 1 (fret 1), senar 2 (fret 1), dan senar 3 (fret 2).

: Tekan senar 1 (fret 1), senar 2 (fret 1), dan senar 3 (fret 2). C : Tekan senar 2 (fret 1), senar 4 (fret 2), dan senar 5 (fret 3).

: Tekan senar 2 (fret 1), senar 4 (fret 2), dan senar 5 (fret 3). G: Tekan senar 5 (fret 2), senar 6 (fret 3), dan senar 1 (fret 3).

Latihan rutin akan membantu kamu memainkan chord ini dengan lancar. Cobalah mainkan sambil bernyanyi untuk merasakan makna lagu Crybaby SZA lebih dalam.

Mengapa Lagu Crybaby SZA Begitu Populer?

Lagu Crybaby berhasil menarik perhatian karena:

Emosi yang Jujur : Liriknya mencerminkan perasaan yang relatable, seperti keraguan diri dan perjuangan emosional.

: Liriknya mencerminkan perasaan yang relatable, seperti keraguan diri dan perjuangan emosional. Melodi yang Menyentuh : Melodi lembut mendukung cerita lirik, membuat pendengar terhubung secara emosional.

: Melodi lembut mendukung cerita lirik, membuat pendengar terhubung secara emosional. Tema Universal: Siapa pun yang pernah merasa lemah atau tertekan bisa memahami pesan lagu ini.

Dengan kombinasi lirik yang kuat dan melodi yang emosional, makna lagu Crybaby SZA menjadi daya tarik utama bagi penggemar musik R&B dan pop.

Kesimpulan

Makna lagu Crybaby SZA adalah tentang penerimaan diri dan perjuangan melawan siklus negatif dalam hidup. Melalui lirik yang penuh emosi, chord gitar yang sederhana, dan melodi yang menyentuh, lagu ini mengajak pendengar untuk menghadapi rasa sakit sebagai bagian dari pertumbuhan. Dengan memahami lirik dan chord di atas, kamu bisa menikmati lagu ini sambil bermain gitar atau sekadar merenungi pesannya. Jangan lupa dengarkan Crybaby di platform musik favoritmu untuk merasakan emosinya secara langsung!