Noel Gallagher: Oasis Kembali dengan Antusiasme Luar Biasa, Bangga Tampil Lagi Bersama Liam

Noel Gallagher mengaku dirinya dan para personel Oasis lain “sangat terkejut” dengan respons pada penggemar saat tur reuni.(Instagram)

SETELAH 16 tahun berpisah, Oasis kembali menggelar tur reuni yang langsung disambut antusiasme luar biasa dari para penggemar. Noel Gallagher mengaku dirinya dan para personel lain “sangat terkejut” dengan respons besar tersebut.

Dalam wawancara dengan talkSport, Noel mengatakan ia bangga pada sang adik sekaligus vokalis utama, Liam Gallagher. “Rasanya luar biasa bisa kembali bersama band. Liam benar-benar tampil mengesankan, saya bangga padanya,” ujarnya.

Oasis membuka tur mereka di Cardiff pada Juli lalu, lalu tampil di Dublin akhir pekan lalu. Setelah Kanada dan Amerika Utara, band ini dijadwalkan kembali ke Inggris bulan depan dengan serangkaian konser di Stadion Wembley, London.

Noel mengaku sempat gugup saat konser perdana. “Setelah lima menit saya merasa ingin mulai ulang dari belakang panggung. Kaki saya sampai lemas di lagu kedua,” katanya. Namun ia menegaskan setiap pertunjukan terasa segar karena energi penonton yang begitu besar.

Tur reuni ini bukan hanya menyatukan kembali Noel dan Liam, tetapi juga gitaris pendiri Oasis, Paul “Bonehead” Arthurs. Kehadiran mereka di panggung dinilai kritikus musik BBC sebagai momen rekonsiliasi setelah bertahun-tahun perseteruan terbuka.

Noel juga menanggapi hangat gestur pelukan kecil Liam di konser perdana. “Kami bukan tipe orang yang suka begitu, tapi rasanya menyenangkan bisa kembali bersama lagi. Saya lupa betapa lucunya dia,” ucapnya.

Sejauh ini, tur Oasis diwarnai momen viral, mulai dari lamaran pernikahan di Murrayfield hingga Liam yang mendedikasikan lagu Stand By Me untuk ibu mereka di Dublin. Bahkan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, turut hadir di konser Manchester dan sempat berfoto bersama keluarga Gallagher.

Meski begitu, tur ini juga tak lepas dari insiden. Seorang penggemar dilaporkan tewas akibat terjatuh di konser Wembley, sementara pihak stadion tengah menyelidiki dugaan ratusan penonton masuk tanpa tiket.

Oasis akan melanjutkan rangkaian konser mereka di Toronto, Kanada, pada Minggu malam mendatang. (BBC/Z-2)