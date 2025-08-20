Noel Gallagher: Oasis Kembali dengan Antusiasme Luar Biasa, Bangga Tampil Lagi Bersama Liam

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
SETELAH 16 tahun berpisah, Oasis kembali menggelar tur reuni yang langsung disambut antusiasme luar biasa dari para penggemar. Noel Gallagher mengaku dirinya dan para personel lain “sangat terkejut” dengan respons besar tersebut.
Dalam wawancara dengan talkSport, Noel mengatakan ia bangga pada sang adik sekaligus vokalis utama, Liam Gallagher. “Rasanya luar biasa bisa kembali bersama band. Liam benar-benar tampil mengesankan, saya bangga padanya,” ujarnya.
Oasis membuka tur mereka di Cardiff pada Juli lalu, lalu tampil di Dublin akhir pekan lalu. Setelah Kanada dan Amerika Utara, band ini dijadwalkan kembali ke Inggris bulan depan dengan serangkaian konser di Stadion Wembley, London.
Noel mengaku sempat gugup saat konser perdana. “Setelah lima menit saya merasa ingin mulai ulang dari belakang panggung. Kaki saya sampai lemas di lagu kedua,” katanya. Namun ia menegaskan setiap pertunjukan terasa segar karena energi penonton yang begitu besar.
Tur reuni ini bukan hanya menyatukan kembali Noel dan Liam, tetapi juga gitaris pendiri Oasis, Paul “Bonehead” Arthurs. Kehadiran mereka di panggung dinilai kritikus musik BBC sebagai momen rekonsiliasi setelah bertahun-tahun perseteruan terbuka.
Noel juga menanggapi hangat gestur pelukan kecil Liam di konser perdana. “Kami bukan tipe orang yang suka begitu, tapi rasanya menyenangkan bisa kembali bersama lagi. Saya lupa betapa lucunya dia,” ucapnya.
Sejauh ini, tur Oasis diwarnai momen viral, mulai dari lamaran pernikahan di Murrayfield hingga Liam yang mendedikasikan lagu Stand By Me untuk ibu mereka di Dublin. Bahkan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, turut hadir di konser Manchester dan sempat berfoto bersama keluarga Gallagher.
Meski begitu, tur ini juga tak lepas dari insiden. Seorang penggemar dilaporkan tewas akibat terjatuh di konser Wembley, sementara pihak stadion tengah menyelidiki dugaan ratusan penonton masuk tanpa tiket.
Oasis akan melanjutkan rangkaian konser mereka di Toronto, Kanada, pada Minggu malam mendatang. (BBC/Z-2)
PENGGEMAR Oasis sangat antusias dengan penampilan Oasis yang kembali bersatu untuk pertama kalinya sejak perseteruan Gallagher bersaudara, Liam dan Noel, pada 2009.
GRUP band Oasis yang baru saja menyelenggarakan konser reuni memberikan penghormatan untuk pemain Liverpool, Diogo Jota, yang meninggal dalam insiden kecelakaan mobil pada pekan ini.
Oasis tampil menggebrak di Cardiff sebagai pembuka tur reuni mereka setelah 16 tahun vakum.
Setelah 16 tahun vakum, Oasis kembali reuni dalam tur global “Oasis Live ‘25”, dimulai dari Cardiff.
“Karena permintaan yang fenomenal, tanggal tambahan telah diumumkan di Melbourne dan Sydney!”
Kembalinya band asal Manchester, Inggris, Oasis, memulai tur konser reuni mereka di Cardiff, Liam Gallagher melontarkan ejekan ke para fan yang hadir malam itu.
PENGGEMAR Oasis sangat antusias dengan penampilan Oasis yang kembali bersatu untuk pertama kalinya sejak perseteruan Gallagher bersaudara, Liam dan Noel, pada 2009.
Rumor reuni Oasis tahun 2025 memicu spekulasi mengenai bagaimana Noel dan Liam Gallagher, berhasil memperbaiki hubungan mereka setelah puluhan tahun berselisih.
Media sosial mantan vokalis band Oasis Liam Gallagher diserbu oleh para penggemarnya usai Manchester City menjuarai Liga Champions.
Gallagher merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu dari band terkenal bernama Oasis, yang ia bentuk dan berkarier di sana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved