Kumpulan Trik Heavy Rain PS3 Lengkap

Berikut Trik Heavy Rain PS3(Doc PlayStation)

HEAVY Rain PS3 adalah sebuah game interaktif bergenre drama, thriller psikologis, dan adventure yang dikembangkan oleh Quantic Dream dan diterbitkan oleh Sony Computer Entertainment secara eksklusif untuk PlayStation 3 pada tahun 2010.

Game ini terkenal karena mengutamakan cerita interaktif dengan pilihan-pilihan keputusan yang akan memengaruhi jalannya alur, nasib karakter, hingga ending yang bisa berbeda-beda.

1. Trofi “Mudahkan” dan Tindakan Krusial

Got to Remember: Jawaban yang benar adalah 4:15, Beige, dan Green. Jawaban lainnya tidak terlalu berpengaruh selama tiga ini tepat.

Invincible Scott: Hindari tertembak saat adegan di mansion. Jika kesulitan, turunkan tingkat kesulitan permainan dan ulangi chapternya.

Private Eye: Saat berinteraksi dengan Lauren di “Sleazy Place”, pilih opsi “Trick” agar dia membicarakan anaknya, dan kamu akan mendapatkan trofi ini.

Good Father: Ikuti jadwal sehari-hari bersama Shaun dengan baik antar tidur dan mood-nya yang baik sangat penting.

Kamikaze: Saat di highway, masukkan urutan perintah panah dengan cepat dan tepat: Kiri, kanan, kiri, kanan, lalu lanjutkan dengan kanan.

2. Trofi Karakter Spesifik dan Keputusan Tertentu

Gold Finger atau Butcher: Setelah mengambil kapak, panaskan metal bar di kompor hingga memerah. Ambil desinfektan atau alkohol lalu lakukan metode yang dipilih sesuai trofi yang diinginkan.

Fugitive: Di stasiun kereta bawah tanah, lepaskan papan kayu dari jendela, dorong kotak merah, dan lompat keluar. Lolos lewat jalanan dan naik kereta.

Ludwig von atau Detox: Setelah Fugitive, lanjutkan ke chapter berikutnya dalam keadaan Ethan tertangkap atau tidak, lalu ulangi jika perlu untuk membuka trofi.

Wise Guy: Matikan kamera di ruang pengawasan sebelum menyelamatkan Ethan untuk mendapatkan trofi ini.

I'm a Killer atau I'm not a Killer!: Di chapter The Shark, pilih untuk menembak atau tidak menembak terhadap pengedar narkoba, dan masing-masing pilihan membuka trofi berbeda.

Nerd: Temukan semua petunjuk di setiap adegan investigasi baik pada Crime Scene, Mad Jack, maupun Fish Tank.

Goodbye Mad Jack: Di chapter yang sama, pilah lawan dengan gagal menangkapnya sehingga memicu pertempuran. Menang kedua ronde sama dengan trofi ini.

3. Unlock Ending Alternatif

Killer’s Place atau Old Warehouse: Cari alamat di laptop, sembunyi di kulkas, selamatkan Shaun, peringatan dari Madison, dan hasilkah Jayden membunuh Shelby untuk ending seperti New Life, Case Closed, dan Origami Grave’s.

Tears In Rain: Madison harus lari tapi kamu tidak boleh pakai laptop. Tunggu 2 menit di ruangan tersembunyi hingga Shelby datang.

Metode untuk ending “Helpless”, “Square One”, “A Mother’s Revenge”, “Innocent”, “Heroine”, “Resignation”, hingga “Ethan’s Grave” dan lainnya juga telah diuraikan secara detail dengan tindakan strategis di chapter seperti On the Loose, Old Warehouse, dan Killer’s Place.

Heavy Rain menceritakan kasus pembunuhan misterius oleh seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Origami Killer. (Z-4)