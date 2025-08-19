WAMI Dikritik Habis Ari Lasso, Adi Adrian Nyatakan Fokus Perbaiki Pengelolaan Royalti

President Director WAMI, Adi Adrian di Jakarta, Selasa (19/8/2025).(MI/ Rifaldi Putra Irianto)

PRESIDEN Direktur Wahana Musik Indonesia (WAMI), Adi Adrian, menegaskan persoalan antara WAMI dengan musisi Ari Lasso berada di ranah profesional. Adi mengungkapkan hubungan pertemanannya dengan Ari Lasso tetap baik.

Diketahui, Ari Lasso mengungkapkan kekecewaannya di media sosial karena mengklaim hanya menerima uang royalti sebesar Rp497.300 dari WAMI. Musisi berusia 52 tahun itu mempertanyakan kecilnya uang royalti musik yang didapatkan, padahal karya musiknya banyak dimainkan di sejumlah tempat.

"Selain musisi, posisi saya sekarang (di WAMI) adalah sebagai pimpinan. Makanya, saya klarifikasi ini. Sebagai teman, ya ceritanya lain. Ini posisinya sebagai pimpinan di sini, saya harus clear-kan semuanya," ucap Adi dalam konferensi pers di kantor WAMI, Jakarta, Selasa (19/8).

Adi yang memimpin WAMI sejak akhir 2023 pun menegaskan bahwa lembaganya menerima seluruh kritikan yang disampaikan oleh Ari maupun masyarakat. Dia pun akan terus berfokus agar bagaimana pengelolaan royalti di Indonesia khususnya terhadap anggota WAMI berjalan dengan baik.

"Kami cuma fokus aja bagaimana pengelolaan royalti jadi lebih baik. Kalau saya positif thinking aja, dan melihat bahwa semuanya ini adalah perhatian-perhatian dari semua masyarakat, dari teman-teman," jelas Adi.

Dalam konferensi per situ Adi juga memastikan bahwa nilai royalti yang diterima musisi Ari Lasso bukanlah sebesar Rp497.300 seperti yang ramai tersebar di masyarakat, melainkan puluhan juta rupiah.

"Terjadi miskomunikasi di postingan yang bersangkutan yang kemudian menunjukkan persepsi keliru di media sosial dan publik. ] Nilai royalti yang sebenarnya diterima AL jauh berkali-kali lipat lebih besar dari angka yang beredar dan itu sudah kami transfer" ucap Adi.

Dia mengatakan, uang Rp497.300 itu merupakan uang tambahan atas pembayaran royalti yang menyusul pada periode Juli 2025. Dijelaskan, maksud dari uang susulan adalah uang dari hasil royalti periode Juli yang baru masuk ke WAMI, dan merupakan hak dari musisi tersebut.

"Pendistribusian royalti di WAMI itu dibagi tiga, distribusi pertama adalah di bulan Maret, kedua itu kemarin di bulan Juli, nanti berikutnya insyaAllah di November. Tapi dalam pendistribusian (bulan Juli), ternyata ada yang lewat nih satu, ada yang baru transfer ratusan ribu gitu. Jadi itu namanya (uang) distribusi susulan," terang Adi. (M-1)