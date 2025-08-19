Tribut Glenn Fredly lewat Konser Hologram Romansa ke Masa Depan : Perjalanan Nada, Rasa, dan Cinta di Grand Sahid Jaya

Konser Hologram Glenn Fredly Romansa ke Masa Depan(Dok. Grand Sahid Jaya Jakarta)

DUNIA musik Indonesia kembali dihidupkan dengan penuh cinta dan inovasi. Grand Sahid Jaya Jakarta mempersembahkan konser holographic bertajuk Romansa ke Masa Depan: Perjalanan Nada, Rasa, dan Cinta, sebuah persembahan istimewa untuk mengenang sosok legenda musik Indonesia, Glenn Fredly.

Perpaduan Teknologi & Kehangatan Musik Glenn Fredly

Konser ini menghadirkan pengalaman emosional melalui teknologi hologram yang memvisualisasikan Glenn Fredly di atas panggung. Dengan dukungan The Bakuucakar dan penampilan spesial dari Vina Panduwinata, Mutia Ayu, Monita Tahalea, Matthew Sayersz, dan Allan Andersn, konser ini akan menjadi perjalanan nostalgia sekaligus inovasi seni pertunjukan.

“Konser ini dibuat untuk mengenang kelahiran legendaris dan jejak musiknya di dunia musik Indonesia. Pesan yang hidup dalam nada, emosi dalam rasa, dan warisan abadi cinta seorang Glenn Fredly,” ujar Venny Artha, General Manager Grand Sahid Jaya Jakarta.

Harga Tiket & Promo Eksklusif

Tiket konser tersedia dengan berbagai kategori:

Festival mulai dari Rp 1.250.000

VVIP Rp 5.000.000 (sudah termasuk paket dinner eksklusif bersama bintang tamu dan pilihan menu spesial dari Executive Chef Troy Donovan, serta Vinyl Eksklusif IsoSession “The Bakuucakar reminiscing Glenn Fredly”)

Promo spesial juga ditawarkan, yakni harga Festival hanya Rp 1.000.000 pada periode 18 – 31 Agustus 2025. Selain itu, Grand Sahid Jaya menyediakan paket bundling konser + kamar eksklusif Nakula Sadewa, termasuk menginap 1 malam dan 2 tiket konser.

Rangkaian Acara Menuju Konser

Menjelang konser utama, Grand Sahid Jaya Jakarta akan mengadakan berbagai kegiatan:

9 September 2025 – Nyanyi Bareng Jakarta bersama komunitas musik

13 September 2025 – Karaoke Rame-Rame Romansa bersama Nicky Manuputty

Rangkaian acara ini dirancang agar penggemar dapat merasakan kembali romansa musik Glenn Fredly dalam balutan teknologi dan cinta. (RO/Z-10)