Redmi Note 15 Pro dan Pro+ Rilis 21 Agustus 2025, Berikut Spesifikasi & Fitur Unggulannya!

Peluncuran Redmi Note 15 Pro dan Pro+ di Tiongkok.(Dok. Laman resmi weibu redmi)

Redmi resmi mengonfirmasi jadwal perilisan Redmi Note 15 Pro dan Redmi Note 15 Pro+. Melalui akun resminya di Weibo, Redmi menyebutkan bahwa kedua smartphone akan debut di Tiongkok pada 21 Agustus 2025 pukul 19.00 waktu Beijing (11.00 UTC) dalam sebuah acara peluncuran khusus.

Tanggal Rilis Redmi Note 15 Pro dan Pro+

Redmi menyebut seri terbaru ini sebagai “raja kualitas dan raja pengalaman kelas menengah”. Keduanya akan hadir dengan sertifikasi tahan air dan debu IP68/69, menjadikannya lebih tangguh dibanding generasi sebelumnya.

Redmi menegaskan bahwa Note 15 Pro dirancang untuk memberikan pengalaman setara flagship. Beberapa fitur yang dikonfirmasi antara lain:

Layar berkualitas tinggi dengan refresh rate modern

Ketahanan baterai yang lebih lama

Konektivitas lengkap dengan standar terbaru

Spesifikasi Redmi Note 15 Pro+

Sementara itu, Redmi Note 15 Pro+ diperkirakan hadir dengan spesifikasi lebih premium:

Layar 1,5K dengan visual tajam

Kamera utama 50MP + telefoto 50MP

Baterai 7.000 mAh lebih, diklaim mampu bertahan seharian penuh

Didukung chipset Snapdragon 7s Gen 4

Dukungan konektivitas satelit, kemungkinan menjadi yang pertama di jajaran Redmi

Kesimpulan

Dengan kombinasi layar canggih, kamera resolusi tinggi, baterai jumbo, hingga fitur konektivitas satelit, Redmi Note 15 Pro dan Pro+ diproyeksikan menjadi pilihan utama di kelas menengah premium. Peluncurannya pada 21 Agustus 2025 tentu menjadi momen yang ditunggu para penggemar smartphone di Tiongkok maupun global. (Akun Weibo Redmi/Z-10)